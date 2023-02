Koputus-kauhuelokuva on luotu samankaltaisella kaavalla kuin takavuosien Pelon rajalla -sarjan jaksot, kirjoittaa elokuvakriitikko Taneli Topelius.

Metsän keskellä sijaitseva mökki on suomalaisille niin tuttu paikka, että kotimaisen kauhuelokuvan sitominen sen ympärille, ikivanhojen puiden siimekseen, tuntuu kotoisalta ratkaisulta.

Kotoisuus ei kuitenkaan ole paras tunnetila, kun tarinan tehokeinoina on jännityksen ja pelon nostattaminen. Koputus-elokuvassa tätä kotoisuutta rikotaan tietoisesti, kuten kauhutarinassa kannattaakin.

Joonas Pajusen ja kirjailija Max Seeckin elokuva on luotu samankaltaisella kaavalla kuin takavuosien Pelon rajalla -sarjan eli Twilight Zonen jaksot: heti alussa luodaan omalaatuinen mysteeri, sen jälkeen mukaan ripotellaan tulehtuneita henkilösuhteita ja kosolti erilaisia uhkia.

Vahinko vain, että loppuratkaisun tyylikin on tuttu tuosta sarjasta. Se on enemmän nokkela kuin pelottava.

Koputus-elokuvassa piisaa kyllä uhkaavia virikkeitä: on ylisukupolvisia tulehtuneita henkilösuhteita ja mökiltä näyttävä päähenkilöiden entinen kotitalo, jossa on aikoinaan tapahtunut raaka surma. Perheen öykkäröivää isää on tuolloin isketty kirveellä päähän, ja pikkutyttö on löytynyt koirankoppiin teljettynä.

Pekka Strang, Inka Kallén ja Saana Koivisto näyttelevät aikuisia sisaruksia, jotka vuosien viiveen jälkeen pääsevät käsiksi perintöönsä, tähän surullisella historialla varustettuun mökkiin. Kun perille päästään, kaikki heistä tuntuvat salailevan jotain toisiltaan.

Sisarukset (Inka Kallén ja Pekka Strang)) saavat perinnöksi entisen kotitalonsa, jossa heidän isänsä on surmattu.

Kyräily synnyttää tässä tarinassa kuitenkin enemmän draamaa kuin kauhua. Vaikka metsä on elokuvassa tärkeä synkkyyden vertauskuva, elokuva tiristää jännitteitä kolmikon välisistä erimielisyyksistä.

Strang, Kallén ja Koivisto pääsevät rooleissaan väittelemään ja puuskahtelemaan toisilleen moneen otteeseen, mutta kovin moniulotteisia piirteitä henkilöille ei ole kirjoitettu. Paluu isän surmapaikalle ja lapsuuden traumojen äärelle tuntuu haittaavan heitä yllättävän vähän. Jännitteet eivät kanna loppupuolen isojen ratkaisujen yli.

Puitteiltaan Koputus on viimeistelty, ja sen kohtaukset näyttävät uhkaavilta. Kotoisuutta on rikottu myös kuvauspaikkojen avulla. Koska elokuva on kuvattu Virossa, elokuvan ”suomalaismetsä” ei suoranaisesti tunnu tutulta suomalaismetsältä, vaan sopivalla tavalla vähän oudolta.

Korvat kannattaa pitää tätä elokuvaa katsoessa höröllä. Vanhojen puiden narinat, huminat ja kopinat ovat tunnelman kannalta yhtä tärkeitä kuin kaikki verityöt, joita synkkä metsä kätkee sisäänsä.

Koputus-elokuva palaa sisarusten menneisyyteen. Perheen äitiä näyttelee Olga Temonen ja nuorta Matildaa esittää Linnea Skog.

Koputus, ensi-ilta elokuvateattereissa keskiviikkona 22.2.