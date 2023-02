Emma, 23, joutui joutui selviytymään kolmen lapsen kanssa viikkokausia, kun au-pair -perheen äiti häipyi kotoa

Hitsaaja Emma Smits, 23, kokee Ylen Hollannin au pairit Miamissa -sarjassa tilanteen, jota Suomen tai Hollannin versiossa ei ole koskaan nähty.

Pikkukaupunki Tholenin kasvatti Emma on yksi Hollannin au pairien kolmannen kauden tähdistä. Hänen kanssaan Miamiin lähtevät somevaikuttaja Wendie, hippiasioista kiinnostunut Noah ja ensimmäistä kertaa erossa kaksossiskostaan oleva Imre. Poikkeuksellista on sekin, että Imre ottaa au pair -reissulleen mukaan koiransa Smokien. Hänen isäntäperheessään on jo entuudestaan oma koira.

Heistä kovimman haasteen joutuu kokemaan Emma, jonka au pair -perheen malliäiti, yksinhuoltaja Karmel Bortoleti lähtee kuvausmatkalle Los Angelesiin ja sieltä sairaan isänsä luo Brasiliaan. Karmel jää jumiin Brasiliaan maahantulorajoitusten takia.

Samaan aikaan Emma yrittää selviytyä perheen kolmen lapsen Renatan,

Joaon

ja

kanssa ja pyörittää taloutta yksin viikkokaupalla. Emman avuksi Karmel värvää lasten isän, poikaystävänsä ja perheen kotiapulaisen.

Emma, Noah, Imre ja Wendie nähdään sarjan Au pairit Hollannissa -sarjan kolmannella kaudella.

Emmasta tulee nopeasti kauden fanisuosikki välittömällä ja rennolla asenteellaan. Hän ei valita turhista eikä vietä aikaansa Instagram-julkaisuja miettien.

Emma löytää itsestään myös rohkeamman puolen Miamissa. Perheensä lapsiin ja varaäitiinsä Karmeliin hän kiintyy oikeasti. Häntä ei haittaa edes se, että hänet laitetaan nukkumaan samaan sänkyyn lasten kanssa, eikä omaa huonetta ole tarjolla.

Miamista tarttuu mukaan myös rakkaus.

Somessa Emma on puhunut kärsivänsä alopeciasta. Hän peittelee kaljuja kohtia hiuksissaan erilaisin hatuin ja huivein. Emma haaveilee peruukista.

Emma on kertonut hollantilaismedialle lentäneensä takaisin Miamiin joulukuussa. Välit Karmelin perheeseen ovat pysyneet tiiviinä, sillä hän on pitänyt sinne yhteyttä viikoittain.

Au pairit Hollannissa on nähtävillä Yle Areenassa.

Lue lisää aiheesta uudesta Tv-lehdestä! Lehti on myynnissä 8.2.–14.2.2023 yhdessä Ilta-Sanomien kanssa.