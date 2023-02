Lapsen kehossa oleva tv-tähti erosi 26-vuotiasta poikaystävästään – suhde aiheutti karmean ryöpytyksen

Tosi-tv-tähti Shauna Rae on omien sanojensa mukaan valmis uuteen parisuhteeseen.

Omaa tv-sarjaansa I Am Shauna Rae tähdittävä 23-vuotias Shauna Rae Lesick on jälleen sinkku. Lesick paljastaa asian sarjansa tuoreimmassa jaksossa, kertoo Daily Mail.

Jaksossa Lesick valmistautuu sokkotreffeille ja paljastaa olevansa huojentunut, kun deittikumppani päättääkin perua viime hetkellä.

– Minun piti olla treffeillä, mutta luultavasti minulla oli mukavampaa viettää aikaa perheeni kanssa kuin täysin tuntemattoman ihmisen. Olen silti avoin suhteelle, Shauna Rae Lesick kertoo kameroille.

Vain muutama viikko sitten Lesickin uutisoitiin tapailevan walesilaista Dan Swygartia, 26, ja parivaljakon ensitapaaminen taltioitiin myös naisen tv-sarjaan. Sarjan tuoreen jakson perusteella parivaljakon orastava romanssi näyttää kuitenkin nuupahtaneen ja he ovat päättäneet olla pelkkiä ystäviä.

Shauna Rae jäi vain 116-senttiseksi sairautensa takia. Hän sairastui vauvana harvinaiseen aivokasvaimeen ja joutui käymään pitkään kemoterapiassa. Se vaurioitti aivolisäkkeen toimintaa, joka lakkasi tuottamasta kasvuun tarvittavia hormoneja.

Lesick on puhunut sarjassaan avoimesti siitä, että ulkonäön takia häntä luullaan usein 8-vuotiaaksi lapseksi.

Shauna Raen elämää seurataan hänen omassa I Am Shauna Rae -sarjassaan. Ohjelmaa esittää TLC.

Hän on kuvaillut sarjassa, että hän on riippuvainen muista, eikä kukaan usko hänen ikäänsä. Tarjoilijat ravintoloissa näyttävät häkeltyneiltä, kun 23-vuotias lapsen kehossa oleva nainen tilaa drinkkejä.

Kun Lesickin ja 26-vuotiaan Dan Swygartin uutisoitiin tapailevan, Swygart joutui sosiaalisessa mediassa valtavan ryöpytyksen kohteeksi.

Amerikkalaismediat uutisoivat, että Swygart oli saanut karmaisevia viestejä, joissa häntä haukuttiin ”hyypiöksi” ja ”saalistajaksi”. Ilkeissä viesteissä Swygartin epäiltiin olevan kiinnostunut Lesickistä vain sen takia, että hän näyttää huomattavasti ikäistään nuoremmalta.

Dan Swygart julkaisi Instagramissaan videon, jossa hän kertoi järkyttyneensä kommentoinnista.

– Minä ja Shauna olemme hyviä ystäviä ja tutustumme toisiimme. Joidenkin ihmisten asenne on täysin ällöttävä, Swygart sanoi Instagramissa.

Hän sanoi olevansa tyrmistynyt siitä, miten negatiivisesti ihmiset ovat suhtautuneet Raen deittailuun.

– Shauna on kokenut niin paljon elämänsä aikana. Hän on selvinnyt syövästä lapsena. Hän tuntenut aina itsensä erilaiseksi ja yhteiskunta on kohdellut häntä erilaisena.

– Kuinka kehtaatte riistää häneltä oikeuden luoda suhteita muihin ihmisiin? Keitä te olette sanomaan, ettei hänellä saa olla suhteita? Swygart jyrähti.