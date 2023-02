Lahden dopingskandaalista tv-sarja – Johannes Holopainen näyttelee Mika Myllylää

Lahti 2001 -sarjassa ovat mukana muun muassa Mikko Leppilampi, Minka Kuustonen ja Johannes Holopainen.

Loppuvuonna Ruudussa nähtävä Lahti 2001 kertoo Suomen urheiluhistorian suurimmasta dopingskandaalista fiktion keinoin. Kuusiosaisessa draamasarjassa pureudutaan kipeään skandaaliin ja siihen, mitä tapahtui.

Draamasarjan ohjaavat Lauri Nurkse ja Riku Suokas. Sarjan pääosassa nähdään Mikko Leppilampi, joka esittää Lahti 2001 -sarjassa fiktiivistä urheilutoimittajaa Eero Järvistä, joka alkaa selvittää suomalaishiihtäjien kiellettyjen aineiden käyttöä.

Norjalainen Veslemøy Mørkrid näyttelee sarjassa urheilutoimittaja Therese Jenseniä, jolla on suhde Eeron kanssa.

Suomalaishiihtäjien roolissa nähdään maamme tunnetuimpia näyttelijöitä.

Johannes Holopainen näyttelee sarjassa Mika Myllylää, Kai Vaine esittää Janne Immosta, Jari Isometsän roolia näyttelee Jon-Jon Geitel, Marc Gassot esittää Harri Kirvesniemeä ja Minka Kuustonen nähdään sarjassa Virpi Sarasvuona (os. Kuitunen).

Pertti Sveholm nähdään Paavo M. Petäjän roolissa. Petäjä toimi Suomen hiihtoliiton puheenjohtajana 2000-2001.

Tobias Zilliacus näyttelee Suomen hiihtomaajoukkueen päävalmentajaa Kari-Pekka Kyröä.

– Vaikka Lahti 2001 -sarja pohjautuu tositapahtumiin, kyseessä on fiktiivinen tarina. Aihe tuntuu olevan suomalaisille yhä arka, ja yksi sarjan tavoitteista onkin tuoda laajempaa ymmärrystä yli 20 vuotta vanhoista dramaattisista tapahtumista. Meille on myös ollut tärkeää, että pääsemme kuvaamaan aidoilla tapahtumapaikoilla Lahdessa. Sarja pakottaa meidät vaikeiden asioiden äärelle, mutta uskomme sen tarjoavan mahdollisuuden ymmärtää eri toimijoita aiempaa paremmin, sarjan tuottaja Sara Norberg Take Two Studiosilta kertoo tiedotteessa.

Sarja nähdään Ruudussa loppuvuonna 2023.