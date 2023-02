Breaking Bad -tähti veti itsensä tahallaan laihaan kuntoon roolia varten – saa faneilta vieläkin liikuttavia viestejä

Walter Whiten rooli Breaking Bad -sarjassa teki Bryan Cranstonista supertähden viisikymppisenä. IS Tv-lehden haastattelussa 66-vuotias tähti toivoo Your Honor -rikossarjansa uusien jaksojen tuovan toivoa masentuneille ja itsetuhoisista ajatuksista kärsiville.

Mikä yhdistää Breaking Badin Walter Whitea ja Your Honor -sarjan Michael Desiatoa – paitsi että molempia näyttelee karismaattinen Bryan Cranston?

– Kun mietin roolejani, niissä näyttää olevan kaava. Minua kiehtovat miehet, jotka ovat jotenkin rikkinäisiä, Cranston sanoo videopuhelussa IS Tv-lehdelle.

– He ovat kaikki monikerroksisia, loukattuja ja voimakastahtoisia. Heidän hyvyytensä näkyy, heidän pahuutensa näkyy.

Matalalla äänellään rauhallisesti kysymyksiin vastaileva Cranston, 66, on näytellyt 1980-luvun alusta alkaen. Supertähti hänestä tuli kuitenkin viisikymppisenä.

Metamfetamiinia valmistavan entisen kemianopettajan Walter Whiten rooli sarjassa Breaking Bad (2008–2013) teki ristiriitaisen hahmon esittäjästä kuuluisan. Sarjan päätyttyäkin Cranston on palannut osaan lyhyesti muutamaan kertaan, muun muassa elokuvana toteutetussa jatkotarinassa sekä rinnakkaissarjan Better Call Saul päätöskaudella.

Walter White sairasti sarjassa parantumatonta syöpää. Enää Cranston ei ole pysynyt laskuissa, kuinka moni sarjan faneista on ottanut häneen yhteyttä juuri tämän takia.

– He halusivat tietää lisää hahmosta, joka kävi läpi samoja asioita kuin he itsekin: kemoterapiaa, sädehoitoa ja kaikkea sitä.

– Osa heistä on ollut läheisiä, jotka katsoivat sarjaa syöpäsairaan isänsä kanssa tai äidin, jolla on rintasyöpä. Näitä viestejä tuli säännöllisesti sarjaa tehdessä, ja niitä tulee vieläkin.

Jotkut kertoivat Cranstonille, kuinka he olivat sarjan ansiosta alkaneet myös ymmärtää paremmin syöpää sairastavia läheisiään.

– Kaikki tämä tuli itselleni täysin yllätyksenä. Liikutun aina, kun kuulen näitä tarinoita, Cranston sanoo ääni nytkin herkistyneenä.

Your Honor -sarjassa Bryan Cranston näyttelee tuomari Michael Desiatoa, joka menettää paljon. Rooliin palaaminen rikossarjan kakkoskaudelle vaati häneltä painon pudottamista yli 7 kiloa.

Takana Cranstonilla oli jo ennen Breaking Badia monenkirjava joukko rooleja – myös pikkuosia L. A. Lawn, Seinfeldin ja Baywatchin kaltaisissa tutuissa tv-sarjoissa. Laajemmin tunnettu hänestä tuli Yhdysvalloissa vasta komediasarjan Veljemme on nero ansiosta. Siinä hän esitti perheen hölmöä isää.

Korona-aikana Cranston on kerännyt kehuja uudella roolilla. Rikosdraamasarjassa Your Honor hän näyttelee arvostettua tuomaria, joka joutuu toimimaan omaa moraaliaan vastaan: Michael Desiato yrittää peitellä teini-ikäisen poikansa kolaria, jossa on saanut surmansa paikallisen gangsteripomon poika.

Huomio: seuraavissa kappaleissa on juonipaljastus Your Honor -sarjan ensimmäiseltä kaudelta.

Your Honor -sarjan hiljattain alkanut toinen kausi käsittelee oman lapsen kuoleman aiheuttamaa shokkia ja surun kanssa elämistä.

– Breaking Badin tapaan toivon, että on heitä, jotka samastuvat Michaeliin, tietävät mitä hän tuntee ja tietävät mitä hän on kokenut. Sillä tavalla tämänkin sarjan tekemisestä olisi jotain hyötyä.

Your Honor -sarjan toinen kausi käsittelee Michael Desiaton (Bryan Cranston) surua ja epätoivoa.

Kakkoskautta Your Honor -sarjaan ei alun perin edes pitänyt tulla.

– Olin valmis lopettamaan sarjan yhteen kauteen, koska se loppui niin kuin pitikin, Cranston sanoo suoraan.

Traagisella ensimmäisellä kaudella Michael yritti pelastaa poikansa, mutta tuhosi samalla itsensä. Kun Your Honor kohosi Yhdysvalloissa Showtime-kanavan suureksi hitiksi, sen brittikäsikirjoittaja Peter Moffat soitti Cranstonille. Tämä kysyi, missä Cranston näkee Michael Desiaton olevan nyt.

– Sanoin, että hän on joko tappanut itsensä, koska menetti kaiken, itsekunnioitusta myöten, tai vankilassa vastaamassa rikoksistaan. Sanoin suostuvani palaamaan rooliin, jos Showtime antaisi meidän käsitellä todella syvätasolla aitoa epätoivoa, menetystä ja surua.

Ehtona oli, että Michael ei voi päästä yli lapsensa kuolemasta heti ensimmäisessä jaksossa.

– Niin ei vain tapahtuisi. Lapsen menettäminen muuttaa elämää ikuisesti, eikä kukaan voi olla sen jälkeen enää sama ihminen, eikä Michaelkaan ole.

Juonipaljastukset päättyvät tähän.

Käsikirjoittaja Dalton Trumbon rooli elämäkertaelokuvassa Trumbo (2015) toi Bryan Cranstonille Oscar-ehdokkuuden.

Tuoreet Your Honor -sarjan jaksot esittelevät riutuneen ja risupartaisen miehen, jota yritetään houkutella taistelemaan paikallista gangsteripomoa (Michael Stuhlbarg) vastaan.

Haastattelussa Cranstonin leuka on yhtä sileä kuin sarjan ex-tuomarilla. Vaikka juttelemme videoyhteyden kautta, tuntuu kuin hän katsoisi puhuessaan suoraan silmiin.

– Tällä hetkellä ympäriltämme – ja varsinkin amerikkalaisesta yhteiskunnasta – puuttuu anteeksianto ja ihmisten oma vahvuus pyytää anteeksiantoa.

– Me olemme kaikki taipuvaisia tekemään virheitä, tai syntejä, kunkin maailmankatsomuksesta riippuen. Tarkoittavatko ne, että suunnan korjaaminen niiden jälkeen on mahdotonta? Ei minusta, Cranston vastaa itse.

Mitä näin rankkoihin rooleihin heittäytyminen näyttelijältä vaatii?

Cranstonin mukaan ainakin lahjakkuutta ja uteliaisuutta eli rooliin liittyvien kysymysten esittämistä.

– On myös oltava valmis avaamaan oma tunne-elämän aarrearkku. Kun näyttelen surulla, epätoivolla, vihalla, katkeruudella täytettyä miestä, ne ovat kaikki tunteita, joita emme mielellään näytä ulospäin. Niiden näyttämisen edellyttää, että saan helposti kiinni omista kivuliaista tunteistani.

Jos nämä kolme keinoa eivät riitä, tarvitaan vielä neljättä.

– Mielikuvitus on minulle silta, joka yhdistää nämä kaikki asiat.

Totta kai näyttelijä tarvitsee myös kehoaan. Toisen kauden alussa Michael Desiato on tunnetasolla kuollut, ja odottaa kehonsakin kuolevan. Painoaan Cranston pudotti roolia varten yli 7 kiloa.

– Vedin itseni todella laihaan kuntoon, koska se sopi tähän, Cranston sanoo.

Hän arvelee, että yhtä kurjalta täytyy tuntua myös kaikista niistä ihmisistä, jotka kärsivät masennuksesta tai joilla on itsetuhoisia ajatuksia.

– Tunnen heitä kohtaan valtavaa sympatiaa. Mikään tv-sarja ei ole ihmelääke mihinkään sairauteen, mutta todellakin toivon, että nämä katsojat näkisivät tässä sarjassa pienen toivonpilkkeen.

Lue lisää: Breaking Bad -tähti kertoo hyytävästä kohtaamisestaan murhakultin johtajan Charles Mansonin kanssa: ”Näin pienen miehen hullunkiilto silmissään”

Lue lisää: Breaking Bad -tähti kärähti lemmiskelystä junassa: kanssamatkustajilta täysin erilaiset reaktiot – ”Se oli todella jännittävää”

Your Honor -sarjaa esittää suoratoistopalvelu HBO Max. Toisen kauden uudet jaksot ilmestyvät perjantaisin. Breaking Bad -sarjaa (5 kautta) esittää suoratoistopalvelu Netflix.