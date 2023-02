Hakkeri Tuukka iskee Venäjälle yhdessä tyttöystävänsä kanssa – riskit ovat valtavat

Ylen Perjantai-dokkarissa tavataan hakkeri Tuukka, joka haluaa auttaa Ukrainaa.

Tuukka on hakkeri, joka tekee laittomia verkkohyökkäyksiä Venäjälle auttaakseen Ukrainaa.

– On ihan hyvä yhteinen harrastus hakkeroida Kremlin sivuja.

Jos hakkeri ”Tuukan” kommentti hänen ja tyttöystävänsä toiminnasta ei kuulosta vaaralliselta, se kannattaa lukea uudelleen.

Ukrainaan hyökännyt Venäjä suhtautuu uhriutuvasti ja aggressiivisesti kaikkeen Ukrainaa tukevaan toimintaan. Riskit ovat vakavat, ja siksi sekä Tuukan että tyttöystävän henkilöllisyydet salataan dokumentissa tarkkaan.

Vaikka Venäjä on käyttänyt hirvittävää fyysistä väkivaltaa, tapahtuu oleellinen osa modernia sodankäyntiä tässäkin tapauksessa tietoverkoissa. Sodan alettua parisataa tuhatta ihmistä oli nopeasti mukana IT Army of Ukraine -ryhmässä. Tuukan mukaan useimmat heistä ovat hänen tapaisiaan tietotekniikan ammattilaisia.

Hakkerointi on periaatteessa laitonta. Sodan oloissa se on kuitenkin yksi perusteltu ja ymmärrettävä tapa horjuttaa hyökkääjää, joka ei keinoja kaihda.

Tuukka tietää riskit.

– Täytyy pystyä peittämään oma ip-osoite, oma henkilöllisyys ja myös olinpaikka.

Tuukka muistuttaa, että iso osa verkkohyökkäyksistä on melkein huomaamatonta. Ammattilaisin silmin esimerkiksi suomalaisen pankkipalvelun häiriöt eivät ole välttämättä mitään satunnaista digitaalista köhimistä.

– Tällä hetkellä jäljet johtavat sylttytehtaalle, toteaa Tuukka, eikä jätä epäilyksiä siitä, kuka kyseistä puljua johtaa.

Mutta jos venäläisen sylttytehtaan pomoa piiskaakin eteenpäin katkeruus, toteaa Tuukka, ettei vieläkään koe tuntevansa vihaa venäläisiä kohtaan. Vartin mittainen dokumentti on kuvattu viime syksynä, havuntuoksuisissa mökkimaisemissa. Ehkä myös Tuukan kaltaisten vuoksi myös ukrainalaiset voivat joskus palata samanlaiseen rauhaan.

Perjantai-dokkari: Hakkeri tulee TV1:stä sunnuntaiaamuna klo 8.55. Ohjelma on nähtävissä myös Yle Areenassa.