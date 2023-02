Kommentti: Naisten sekoilukomediassa tiiraillaan alastonta Samuli Edelmannia – herää vain yksi kysymys

Skimbagirls-komedian Armi Toivanen, Ria Kataja, Anna-Maija Tuokko ja Matleena Kuusniemi sopivat rooleihinsa. Miesten kanssa elokuvalla on suurempia ongelmia, kirjoittaa elokuvakriitikko Taneli Topelius.

Morsianta turpaan hääpäivänä. Alastoman Samuli Edelmannin tiirailua. Sekoilua ja alapään ylistystä.

Saariselän lumille sijoittuva Skimbagirls on reteä sekoilukomedia, jossa nelikymppiset naiset pääsevät tekemään paljolti sitä samaa, mitä miehet ja miehenalut Napapiirin sankareissa: melskaamaan Lapissa.

Tässä elokuvassa kyse on häistä ja niihin valmistautumisesta. Anna-Maija Tuokon esittämä Emma on menossa viidettä kertaa naimisiin, ja kolme parasta ystävää seuraavat paikan päälle lievästi epäuskoisina perässä.

Marja Pyykön ohjaamalle Skimbagirlsille haluaisi toivoa kaikkea hyvää, sillä Suomessa ei ole liikaa tehty elokuvia – saati komedioita – naisten läheisistä ihmissuhteista. Komediaksi se vain on kovin hidas, sekoiluksi turhan vaisu ja sydänystävyydestä kertovaksi elokuvaksi onnettoman ohut.

Skimbagirls on elokuva, jossa moni asia on melkein: melkein uskalletaan pistää ranttaliksi, melkein uskalletaan irrotella ja melkein saadaan aikaan hullunmylly. Ja sitten, kun vihdoin alkaa tapahtua ja yhdellä elokuvan naisista tapahtuu kunnon ylilyönti, koko elokuvalla tuntuu olevan liian kiire pyöritellä asiat takaisin järjestykseen.

Ei mitään kullannuppuja: Riikka (Ria Kataja) ja Mallu (Armi Toivanen) eivät tiedä, pitäisikö heidän iloita vai surra Emman (Anna-Maija Tuokko, oik.) avioitumista.

Mistään kullannupuista ei elokuvan päähenkilöissä ole onneksi kyse. Tuokko sekä kaartiin kuuluvat Ria Kataja, Armi Toivanen ja Matleena Kuusniemi ovat saaneet näyteltäväkseen elämän tavalla tai toisella tallaamia naisia, joissa on komedialle tarpeellinen määrä vikoja, itsekkyyttä ja puutteita.

Kataja on kontrollifriikki suorittaja Riikka, joka ei osaa päästää irti. Toivanen on itsestään meteliä pitävä esiintyjäluonne Mallu, joka janoaa huomiota. Kuusniemi on häslä Kata, jolla eivät pysy hanskassa sen paremmin aikataulut kuin henkilökohtainen omaisuuskaan.

Nelikon täydentää Tuokon näyttelemä Emma, jonka ainoa luonteenpiirre on olla innostunut jälleen yksistä häistään – sulhasesta ei niin väliä.

Nämä ovat kieltämättä hyviä hahmoja niin komediaan kuin ystävyydestä kertovaan elokuvaankin, ja tähtinelikko sopii rooleihinsa. Tarinan miesten ja itse juonen kanssa elokuvalla on suurempia ongelmia.

Samuli Edelmann näyttelee lappilaista poromiestä Petteriä, jota Emma (Anna-Maija Tuokko) on viemässä vihille.

Suurinta vitsiä – sitä että Emma todellakin menee jo viidettä kertaa naimisiin – ei Skimbagirlsissä syvennetä, vaikka koko tarina on rakennettu sen varaan.

Jos Emma on oikeasti sellainen romantikko, millaisena hänen lähimmät ystävänsä hänet näkevät, mikä on saanut hänet tällä kertaa kiinnostumaan juuri Samuli Edelmannin näyttelemästä Petteristä, lappilaisesta poro- ja poikamiehestä?

Petteri nimittäin kuvataan kaikin puolin onnettomana ressukkana, jonka ensireaktio sekä iloitessaan että ahdistuessaan on riisua itsensä alasti. Siksi rooliin tarvittaisiin jo käsikirjoituksen tasolla muutakin täytettä kuin Samuli Edelmann ja tämän usein esitelty paljas ahteri.

Kysyä voi sitäkin, miksi korostetun lappilaisia veljeksiä näyttelemään on ylipäätään valittu Porissa syntynyt Edelmann ja Joensuusta kotoisin oleva Severi Saarinen. Eikö pohjoisen pojiksi olisi löytynyt paikallisia näyttelijöitä?

Myös Järjettömän paska idea -elokuva kertoo naisten (Alina Tomnikov ja Iina Kuustonen) välisestä ystävyydestä.

Elokuvateattereissa pyörii parhaillaan toinenkin tuore kotimainen, joka kertoo naisten välisestä ystävyydestä, vaikkakin hieman vakavammissa sävyissä: Pamela Tolan ohjaama Järjettömän paska idea.

Tyylilajien eroista huolimatta sitä ja Skimbagirlsiä vaivaa sama ongelma. Sinänsä herkulliset hahmot eivät ole saaneet ympärilleen sellaista tarinaa, joka olisi yhtä kiinnostava kuin itse päähenkilöt ja joka pusertaisi heistä kaiken irti.

Pyykkö ja käsikirjoittaja Misa Palander toki luovat Skimbagirlsiin monia lupaavia hetkiä. Yhtä naista tullaan häiriköivästi iskemään juuri sillä hetkellä, kun ei tarvitsisi. Toisen satunnainen pikapanokumppani osoittautuu tietenkin Ivalon seudulla auktoriteetiksi. Ja neljästä naisesta jokainen joutuu ainakin pienen hetken ajan kohtaamaan itsestään ikäviäkin puolia.

Se että nämäkin hetket toimivat komediassa vain melkein, kertoo siitä, kuinka ohuin vedoin Skimbagirlsin maailma on näiden naisten ympärille punottu.

Näyttävimmän hetken naisnelikko saa karaokebaariin sijoittuvassa, ysäridiskoa ylistävässä show-numerossa, mutta se onkin muuhun elokuvaan nähden aivan irrallinen.

Severi Saarinen sulhasen pikkuveljenä ja Aake Kalliala hölmistyneenä pappina komediassa Skimbagirls.

Ennakkoluuloja ei tässä tarinassa oikeastaan muutenkaan kumota – ei sillä tavalla että sillä olisi merkitystä – eikä hölmöjen hahmojen psykologiaan muutenkaan kajota. Suurinta tasa-arvoa Skimbagirlsissä edustaa se, että kaikki miehet muutenkin kuvataan tasapuolisesti hupsuiksi hölmöilijöiksi, hukassa oleviksi reppanoiksi tai suoranaisiksi ”munapäiksi”.

Kun tätä mieskaartia katsoo, ei ole mikään ihme, että Skimbagirlsin komedia syntyy siitä, kuinka vihaisia Riikka, Mallu, Kata ja Emma ovat.

Skimbagirls, ensi-ilta elokuvateattereissa perjantaina 10.2.