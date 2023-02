Kohutun Dr. Philin legendaarinen keskusteluohjelma loppuu

Tv-psykologin suosittu ohjelma loppuu tänä keväänä.

Supersuositun Dr. Philin eli oikealta nimeltään Phil McGraw’n legendaarinen talk show on tullut tiensä päähän. Suosittu keskusteluohjelma alkoi pyöriä televisioruuduissa Yhdysvalloissa jo vuonna 2002.

– Sain olla yli 25 upeaa vuotta televisiossa, Dr. Phil kertoi People-lehdelle lähetetyssä lausunnossa.

– Tämä ohjelma on auttanut tuhansia vieraita ja miljoonia katsojia muun muassa riippuvuuksissa, avioliitossa, henkisessä hyvinvoinnissa ja lasten kasvatuksessa. Tämä on ollut uskomaton luku elämässäni ja urallani, mutta haluan tehdä niin paljon muutakin, hän taustoitti.

CBS-kanavalla esitetty ohjelma päättyy 21. kauden jälkeen tämän kevään aikana.

Peoplen mukaan Dr. Philillä on tulossa uusi tv-projekti CBS:n kanssa, mutta siitä tiedotetaan myöhemmin. Hän tulee esiintymään televisiossa illalla prime time -aikaan. Variety-lehden mukaan Dr. Phil on keskittynyt viime aikoina myös omiin podcasteihinsa.

Dr. Phil on saanut oman tähden Hollywoodin Walk of Famelle.

Tv-psykologi on tahkonnut menestyksellään valtavan summan rahaa. Forbes-lehti arvioi vuonna 2019, että Phil tienaa edelleen vuodessa yli 95 miljoonaa euroa.

Phil on ollut hyvin kiistelty hahmo julkisuudessa, ja joitakin vuosia sitten nousikin kohu, kun hänen ohjelmansa entiset vieraat syyttivät häntä nöyryyttämisestä.

Dr. Philin televisioura lähti nousuun, kun hän esiintyi Oprah Winfrey Show -keskusteluohjelmassa asiantuntijana 1990-luvulla. Oman ohjelmansa hän starttasi vuoden 2002 lopulla.

Dr. Phil on isännöinyt lähes 4 000 jaksoa, joissa on ollut kaikkiaan 20 000 vierasta, ja hän on saanut kirjeitä miljoonilta katsojalta. Ohjelman yksittäisellä jaksolla on keskimäärin kaksi miljoonaa katsojaa.

Lue lisää: Raju väite: ex-potilaat paljastavat karmaisevan totuuden Dr. Philistä – tienannut jättiomaisuuden hyvin kyseenalaisin keinoin