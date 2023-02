Katja Ståhlilta suoraa puhetta seksistä – kertoo Maria Veitolalle ”porsastelustaan”

Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa Maria Veitola ja Katja Ståhl keskustelevat hyvinvoinnista, seksistä ja Ståhlin sinkkuelämästä.

Juontaja Maria Veitola yökyläilee mediakonkari Katja Ståhlin luona Espoossa Yökylässä Maria Veitola -sarjan avausjaksossa.

Parivaljakko keskustelee ohjelmassa muun muassa hyvinvoinnista ja viisikymppisten sinkkuelämästä.

Ståhl kertoo Veitolalle olleensa nuorempana oikea ”porsastelija”.

– Mitä se sulle tarkoittaa, että olet ollut porsastelija? Veitola kysyy.

– Mä vaan pyörin tuolla baareissa ja jahtasin nuoria miehiä, Ståhl sanoo.

– Jahtasitko? Veitola utelee.

– Todellakin! Silloin kun olin itsekin nuori, en enää tietenkään, Ståhl sanoo ja kertoo äidiksi tulemisen rauhoittaneen hänet.

Ståhl kertoo jaksossa, ettei hän ole koskaan ollut naimisissa, mutta ajatus avioliitosta kiehtoo.

– Mun mielestä ois ihanaa, jos joku kansan edessä ilmoittaisi, että haluan olla ton ihmisen kanssa loppuelämäni. Se on se juttu. Mut sit on ollut vähän sellaista, että meillä on ollut lasten kanssa tosi kivaa, oon aatellut, etten haluu tätä ainakaan sotkee millään ylimääräisellä.

– Se on vähän kliseistä, että kun on pettynyt niin monta kertaa, niin ei jaksais taas. Se on silleen totta, mut en ihan hirveesti kaipaa mitään, sinkkuna viihtyvät Ståhl sanoo.

Yökylässä Maria Veitola -ohjelman uuden kauden avausjaksossa vieraillaan Katja Ståhlin luona.

Juontaja kertoo, että viisikymppisten deittailusta liikkuu monenlaisia ennakkoluuloja. Hän sanoo huomanneensa, että usein luullaan viisikymppisten naisten olevan kiinnostuneita itseään huomattavasti nuoremmista miehistä.

– Automaattisesti oletetaan, että mun ikäiset naiset on ihan kuumana joihinkin kiiltäviin 25-vuotiaisiin jätkiin, Ståhl kummastelee.

– Onko näin? Veitola kysyy.

– Juu. Mua häiritsee se todella paljon, Ståhl vastaa.

Naisten keskustelu kääntyy seksiin ja siihen, kuinka tärkeä osa elämää seksi on.

– Kiinnostaako sua seksi? Veitola kysyy Ståhlilta.

– Joo, kyllä se kiinnostaa. Mut siinäkin se viitsiminen on aika iso kynnys. Mun mielestä suurimpia riskejä on, että osuis tekee seksiä jonkun huonon kanssa. Sithän menis usko koko hommaan. Melkein pitäisi katsoa, onko mitään hyväks todettuja liikenemässä, Ståhl pohtii.

Veitola heittää, että kyse voisi olla ”friends with benefits” -järjestelystä. Ståhl sanoo, että sellaistakin on joskus kokeiltu.

– Mulla ei ole särkenyt päätä koskaan. Ei ikinä. Olen aina ollut se aktiivisempi osapuoli, Ståhl heittää.

– Oikeesti? Eli sulla on korkea libido? Veitola vastaa.

– On. Sille muistolle, Ståhl sanoo jaksossa ja kohottaa viinilasiaan.

– Oi niitä aikoja, Veitola nauraa.

Yökylässä Maria Veitola alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla to 2.2. klo 21.