Katja Ståhl paljastaa Maria Veitolalle käyneensä kohutun Panu-maalimainoksen koekuvauksissa – lopputulos sai hieraisemaan silmiä

Monessa mukana ollut mediakonkari Katja Ståhl kertoo Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa käväisseen aikoinaan myös maalifirman mainoksen koekuvauksissa.

Yökylässä Maria Veitola -sarjan kahdeksannella kaudella vieraillaan jälleen julkisuudesta tunnettujen suomalaisten luona.

Uusi kausi käynnistyy MTV:llä torstaina 2. helmikuuta Katja Ståhlin jaksolla. Jaksossa Maria Veitola yökyläilee mediakonkarin luona Espoossa, jossa parivaljakko keskustelee viinilasillisen äärellä muun muassa viisikymppisten sinkkuelämästä sekä hyvinvoinnista.

Jaksossa Maria Veitola ja Katja Ståhl jakavat kokemuksiaan media-alalla työskentelystä ja kertaavat monessa mukana olleen Ståhlin työhistoriaa.

Ståhl tuli suurelle yleisölle tutuksi Jyrki-nuortenohjelmasta. Nykyään hän juontaa valtavan suosittua Elämäni biisi -ohjelmaa ja Ståhl palkittiin hiljattain parhaan juontajan Venla-palkinnolla.

Ståhl kertoo jaksossa, että hän on vaihtanut usein työpaikkaa ja halunnut kokeilla uusi juttuja, koska hän ei halua jäädä junnaamaan paikoilleen.

– Mähän oon joutunut selittelemään hirveästi itseäni, että miksi mulla on niin paljon työpaikkoja. Miks mä sinne jäisin, jos ei oo enää kivaa? Ståhl kummastelee.

Elämäni biisin Ståhl nimeää parhaaksi työpaikaksi ikinä. Hän kertoo Veitolalle jaksossa hakeneensa nuorempana myös työpaikkoihin, jotka eivät välttämättä olleet hänen juttujaan.

– Ehkä vaan pokkana yritin kaikkiin paikkoihin, mihin aattelin takaraivossani, ettei nää oo mua varteen koskaan, Ståhl sanoo.

Ståhl muistelee nauraen käyneensä aikoinaan myös maalimainoksen koekuvauksissa.

– Joku pyys mut koekuvauksiin semmoiseen maalimainokseen. En sit saanut sitä. Kun näin sen mainoksen valmiina, niin olin että nyt tajuan, miks en saanut sitä. Mikä hiton maali se oli... Siinä oli sellainen todella isorintainen nainen ja siitä tuli hirveä kohu, Ståhl muistelee.

– Panu-tyttö? Veitola hoksaa.

– Just se! Miks mä en saanut, anteeks nyt vaan! Mikä siunaus, etten ole saanut niitä paikkoja, koska olisin ollut kamalan väärässä paikassa, Ståhl nauraa ja jatkaa.

– Oon aina haaveillut olevani tosi nätti ja sit tajunnut, et en mä oo. Aina sanotaan, että oon persoonallinen. On paljon helpompaa mulle itselleni, et panostan karismaan ja itseni onnellisena pitämiseen.

Maalifirma Teknoksen maalimainos sai 90-luvun alussa valtavan kohun. Katsojien huomio ei mainoksessa kiinnittynyt mainostettavaan Panu-maaliin, vaan Panu-tytön avaraan kaula-aukkoon.

Mainoksen esittäminen kiellettiin myöhemmin naisia halventavana markkinatuomioistuimen päätöksellä.

Tältä näytti kohuttu maalimainos. Panu-tyttönä mainoksessa nähtiin Anne-Marie Ellin-Laitinen.

Yökylässä Maria Veitola alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla to 2.2. alkaen klo 21.