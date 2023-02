Juhani Koskinen yllättää rakkaansa tv:ssä – Veronica Verho puhkeaa kyyneliin

Juhani Koskinen ja mäyräkoira Matti ilahduttavat rakastaan Veronica Verhoa Maustetyttöjen hitillä Laulu rakkaudelle -ohjelman tuoreessa jaksossa.

Olipa kerran Juhani ja Veronica.

Juhani ja Veronica olivat olleet pitkään työtovereita ja hyviä ystäviä.

Silti Juhani halusi olla ystävälleen enemmän.

Hän rohkaistui. Lähetti Veronicalle perinteisen rakkauskirjeen.

Se kannatti. Veronica oli myyty.

Nyt he ovat olleet pian kolme vuotta yhdessä. Elämää on saapunut piristämään myös rakas Matti – musta, kiiltäväkarvainen kääpiömäyräkoira.

Sohvaperunat-kasvo Juhani Koskisen ja radiojuontaja Veronica Verhon rakkaustarina kuullaan uuden Laulu rakkaudelle -kauden ensimmäisessä jaksossa.

Juhani on päättänyt ilahduttaa rakastaan. Hän on järjestänyt Maustetytöt-yhtyeen esittämään Veronicalle kauniin balladinsa Jos mulla ei ois sua mulla ei ois mitään.

Kappale on pariskunnalle tärkeä, Koskinen kertoo ohjelmassa.

– Joskus jopa käytiin keskustelua, että tää olis ollut meidän häissä häätanssina, hän paljastaa.

– Mutta tää nyt on kans aika tällainen spesiaalitilaisuus.

Veronica on vielä autuaan tietämätön tulevasta.

– Mä uskon että Veronica ei osaa aavistaa että se oon minä tai varsinkaan Matti, joka tämän yllätyksen hänelle tekee...

On tärkeää, että Mattikin on mukana. Hän ei onneksi osaa laverrella emännälleen.

– Me halutaan koko perheen voimin kertoa, miten tärkeä Veronica on meille, ja miten paljon me häntä rakastetaan.

Verho ei tosiaankaan tiedä, mistä on kyse. Hän kertoo vain olevansa ”superinnoissaan”.

– Kuka se voi olla? Kuka haluu minut yllättää tällaisella tavalla? Mä en voi tehdä muuta kuin istua ja nauttia. Ja sit ehkä tanssia, tai itkeä. Ja ehkä mennä penkin alle.

Sitten estradi aukeaa. Veronica istutetaan valaistuun tuoliin.

– Kuulee melkein jopa oman sykkeensä, hermostunut juontaja toteaa.

Ennen musiikin soimista joku kysyy, mitä Matille kuuluu.

– Matti menee mummin ja papan luo, Verho vastaa.

Tai näin hän luulee.

Sitten spottivalo syttyy. Sen alla istuu Juhani, kirjoittamassa kuin kansallisrunoilija kannon nokassa tai kuin romantiikan ajan dandy hienossa kahvilassa. Vain sulkakynä puuttuu.

– Katson pilviin, mut aurinko paistaa silmiin, Maustetyttöjen Kaisa Karjalainen aloittaa jousisektion säestäessä.

Hädin tuskin ehtii sisko Anna Karjalainen toiseen säkeistöön, ennen kuin Veronica on jo liikuttunut.

– Vaikka makaisin rannalla kultaisessa puvussa ja mul ois pelkästään lottovoittajia suvussa. Vaikka kaikkialla rikkaita leikitään, jos mulla ei ois sua, mulla ei ois mitään, Karjalaiset laulavat.

Kyyneleet valuvat. Mies ja nainen tanssivat. Taustalla Juhani jatkaa kirjoittamista.

Maustetyttöjen esitys sai Veronica Verhon kyyneliin.

Koreografia huipentuu lopussa, kun Karjalaiset siirtyvät viimeiseen säkeistöön.

Yllätysvieras tuodaan lavalle. Mäyräkoira Matti!

– Eiihh! liikuttunut Veronica hihkuu yllättyneenä.

Juhani ottaa Matin syliinsä ja kävelee hitaasti ja arvokkaasti kohti Veronicaa. Hän on kuin sulhanen, joka näkee tulevan vaimonsa ensi kertaa hääpuvussa.

Juhani polvistuu rakkaansa eteen, musiikki loppuu. Pari suutelee.

Veronicalta ovat ylisanat loppua kesken.

– Mä en pysty lopettamaan tätä itkemistä... Huhhuh, sä oot kyl ihan hemmetin rakas tyyppi... Tää oli maailman hienoin yllätys, hän sopertaa.

Jopa vakavina viilipyttyinä julkisuudessa esiintyvät Maustetytöt äityvät myhäilemään. Vienosti, mutta kumminkin.

– Onhan se kiva että oma musiikki koskettaa niin syvästi, Kaisa Karjalainen tokaisee vaatimattomasti.

Laulu rakkaudelle palaa MTV Katsomoon ja MTV3-kanavalle sunnuntaina 5.2. kello 19.30.