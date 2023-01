Squid Game -sarjasta tehty tosi-tv-kisa alkoi karmealla tavalla – kilpailijat itkivät ja huusivat lääkäriä

Netflix on vahvistanut kolmen realitykilpailijan saaneen lääketieteellistä hoitoa. Suoratoistojätin edustaja on kuvaillut uutta tosi-tv-ohjelmaa ”sosiaaliseksi kokeeksi”.

Netflixin hittisarja Squid Gamesta on tehty realitysarja, jossa osallistujat pelaavat sarjasta tuttuja pelejä.

Squid Game: The Challenge -ohjelmassa 456 ihmistä kilpailee isosta rahapalkinnosta, aivan kuten eteläkorealaisessa fiktiivisessä draamassa. Realityohjelmaa kuvataan parhaillaan studiotiloissa entisessä RAF:n tukikohdassa Bedfordshiressä Isossa-Britanniassa.

Kilpailussa luonnollisesti kukaan ei kuole, mutta tosi-tv-sarjan kuvauksista on kantautunut hälyttäviä uutisia. Kolme osallistujaa on saanut lääketieteellistä hoitoa, ja kisaaja on kuvaillut paikkaa ”kuin sotatantereeksi”. Osallistujan mukaan kilpailijat ovat hytisseet kylmissään ”hypotermian partaalla”. Aiheesta uutisoivat muun muassa Variety ja Guardian.

Netflix on vahvistanut kolmen henkilön saaneen hoitoa, mutta kiistää, että kyse olisi ”vakavista vammoista”.

Nimettömänä pysyvä kilpailija kertoi The Sun lehdelle, että jo ensimmäisessä Liikennevalot-pelissä jouduttiin pyytämään lääkäreitä paikalle kylmyyden takia.

– Vaikka hypotermia iski, ihmiset olivat valmiita jäämään ja pysymään paikoillaan, koska pelissä oli niin paljon rahaa. Monet päättivät olla liikkumatta, joten he seisoivat siellä aivan liian kauan, kilpailija kertoo lehdelle.

– Paikalle saapui ihmisiä miljoonien toivossa, mutta he lähtivät kisasta kyyneleet silmissään.

Peli tunnetaan myös Peili-nimellä. Squid Gamen tappajanukke nousi yhdeksi sarjan symboleista.

Kyseisessä pelissä saa liikkua silloin, kun hahmo on kääntyneenä poispäin. Kun hahmo kääntyy, on pysyttävä täysin paikoillaan ja hiljaa. Squid Game -sarjassa jättiläisnukke käänsi päätään ja laukaukset ampuivat kuoliaaksi liikkuvat pelaajat.

– Se oli kuin sotatanner. Lääkärit hakivat ihmisiä, mutta emme voineet sanoa mitään. Jos puhuit, olit pois pelistä. Siellä kuuli jonkun huutavan lääkäriä ja henkilökuntaa ryntäsi paikalle. Seisoimme paikoillamme 30 minuuttia. Ainakin yksi kannettiin paareilla, hän kertoo.

Netflixin tiedottaja kertoi BBC:lle, että lääkäreitä oli koko ajan paikalla ja he ”ovat panostaneet kaikkiin asianmukaisiin turvatoimenpiteisiin”.

– Vaikka kuvauksissa oli erittäin kylmä – ja osallistujat olivat valmistautuneet siihen – väitteet vakavista loukkaantumisista eivät pidä paikkaansa, tiedottaja kommentoi.

Alkuperäisessä sarjassa 456 kilpailijaa kilpailee lasten pelien tappavissa versioissa valtavasta rahapalkinnosta. Megasuosion saavuttanutta sarjaa pidettiin kannanottona kapitalismiin ja Etelä-Korean talouskriisiin.

Yhdeksän kuukautta julkaisunsa jälkeen Netflix ilmoitti kutsuvansa 456 ihmistä taistelemaan 4,2 miljoonasta eurosta tosi-tv-ohjelmassa. Netflixin edustaja Brandon Riegg on kutsunut tosi-tv-ohjelmaa ”sosiaaliseksi kokeeksi”.

Squid Game oli Netflixin katsotuin ohjelma vuonna 2021.