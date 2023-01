Miljoonapalkkioiden jälkeen Jennifer Lopezin ura oli parikymmentä vuotta heikoissa kantimissa. Hustlers – korkojen kera -elokuvan seksuaalisuutta tihkuva rooli oli iso riski, mutta se kannatti.

Kovapalkkaisin latino­näyttelijä. Hittejä tehtaillut poptähti.

1990- ja 2000-luvun taite oli kolmekymppisen laulaja-näyttelijä Jennifer Lopezin juhlaa: miljoona­palkkioita tuolloin elokuvarooleista tienanneesta tähdestä tuli 2001 kaikkien aikojen ensimmäinen nainen, joka saavutti yhtä aikaa sekä musiikkilistojen (levyllä J. Lo) että elokuvien viikkotilastojen (romanttisella komedialla Häät mielessä) kärkisijan.

Sitten tuli ”Bennifer”: suhde näyttelijä Ben Affleckiin, joka poiki valkokankaille sekä komediaflopin Gigli (2003) että draaman Tyttö tuollainen (2004), lukuisia revitteleviä lehtiotsikoita ja levyn This Is Me... Then, jossa hän käsitteli myös suhdettaan Affleckiin.

Parinkymmenen vuoden takainen julkisuus­mylläkkä huipentui viime hetkellä peruttuihin häihin syyskuussa 2003 ja pian sen jälkeen näyttävään eroon. Häiden peruuntuminen oli Lopezin elämän suurin sydänsuru, 53-vuotias tähti kuvaili viime vuonna Applen musiikki­palvelun One-kanavan haastattelussa.

– Rehellisesti sanoen luulin kuolevani sen vuoksi, Lopez sanoi.

Affleckin eron jälkeen näyttikin pitkään siltä, että Lopezin tähti hiipuisi kädenlämpöisiin romanttisiin komedioihin ja heikentyvään levymyyntiin. Hänestä ja alkoholi­ongelmista kärsineestä ex-miehestä tuli räävittömän South Park -animaatio­sarjankin vitsien kohde.

Kun vuosikymmenen kestäneestä avioliitosta laulaja Marc Anthonyn kanssa syntyi 2008 kaksoset, Lopez keskittyi kotiäitiyteen.

– Taiteilijana hukkasin osan itsestäni, kun yritin rakentaa täydellistä kotia perheelleni, Lopez kuvaili viime vuonna Netflixin elämäkerta­dokumentissa Halftime.

Hustlers-elokuvassa Jennifer Lopez näyttelee kokenutta ja ovelaa stripparia.

Maineen pelastamiseksi tarvittiin strippareista kertova elokuva, joka muistutti Lopezin olevan myös taitava näyttelijä.

Tositapahtumiin löyhästi perustuvassa Hustlers – korkojen kera -elokuvassa (2019) Lopez näyttelee stripparia, joka huijaa kollegoidensa kanssa varakkaita miehiä. Muissa osissa nähdään muun muassa Constance Wu, Keke Palmer sekä poptähdet Lizzo ja Cardi B.

Naisten esineellistämisen päälaelleen kääntävä elokuva käsittelee seksuaalisuutta voimavarana. Elokuvan päähenkilöiden tavoin myös Lopez on kotoisin New Yorkin Bronxista, jonne hänen Puerto Ricossa syntyneet vanhempansa olivat päätyneet.

Jennifer Lopez, 53, oli ensin tanssija, sitten näyttelijä ja lopulta myös laulaja.

Lopez itse muutti kotoa pois 18-vuotiaana, kun äiti ei hyväksynyt koulun jättämistä tanssiharjoitusten vuoksi.

– Näille naisille kaikki ovet eivät ole auki. Tunsin samastuvani heihin, Lopez on sanonut Hustlers-elokuvasta.

Halftime-dokumentissa Lopez kuvaili kärsineensä Affleckin eron aikoihin heikosta itsetunnosta ja alkaneensa uskoa itsekin kohulehtien väitteitä heikoista näyttelijäntaidoistaan.

Hustlers muutti kaiken. Lopez tiesi rohkean strippariroolin olevan iso riski, mutta se kannatti: hän sai osastaan Golden Globe -ehdokkuuden ja roppakaupalla ylistystä. Oscar-ehdokkuuttakin povattiin, mutta sitä ei lopulta herunut.

Shotgun Wedding -komediassa Jennifer Lopez ja Josh Duhamel näyttelevät hääparia, joka yrittää pelastaa häävieraansa.

Huomio toi uusia tilaisuuksia näyttää, mitä Lopez osaa. Viime vuonna hänet nähtiin Owen Wilsonin kanssa romanttisessa komediassa Marry Me. Perjantaina ensi-iltansa sai suoratoistopalvelu Prime Videon toimintakomedia Shotgun Wedding, jossa Lopezin esittämä morsian yrittää pelastaa panttivangeiksi otetut häävieraansa.

Myöhemmin tänä vuonna Lopezilta on ilmestymässä muun muassa toimintatrilleri The Mother ja tieteiselokuva Atlas.

Affleckin kanssa Lopez palasi yhteen 2021 – 17 vuoden tauon jälkeen. Naimisiin he menivät viimein viime kesänä.

Lopez on myös palannut levytysstudioon. Tälle vuodelle on luvassa levy This Is Me... Now, jossa Lopez on luvannut käsitellä mutkikasta rakkauselämäänsä viimeisen 20 vuoden ajalta.

Shotgun Wedding, ensi-ilta perjantaina 27.1. suoratoistopalvelu Prime Videossa.

Hustlers – korkojen kera, sunnuntaina 29.1. TV2 -kanavalla klo 21.25 sekä suoratoistopalveluissa Netflix, Elisa Viihde Viaplay, C More ja Prime Video.