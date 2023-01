Jalmari Helander katsoi Rambon lapsena salaa vanhemmiltaan, ja se muutti hänen elämänsä. 6 miljoonaa euroa maksaneen sotatoiminta­elokuvan Sisu päähenkilössä on piirteitä Rambosta – ja kenties myös suomalaisesta sotalegendasta Simo Häyhästä.

Mies löytää kultaa. Natsit yrittävät saada sen häneltä pois. Tulee tappelu.

Suomen Lappiin, vuoteen 1944 sijoittuvan Sisu-elokuvan pääjuoni on todella helposti kerrottavissa ja ymmärrettävissä.

– Se on high concept -idea, Sisu-elokuvan ohjaaja Jalmari Helander tiivistää.

Suoraviivaisen tarinan lisäksi Sisu sisältää brutaalia väkivaltaa ja kaupan päälle lakonisen mustaa huumoria. Tarina muistuttaa jossain määrin ensimmäistä Ramboa (1982). Sylvester Stallonen sijaan natseja rökittävää päähenkilöä näyttelee karismaattinen suomalais­yrmy Jorma Tommila.

Yksinkertainen idea oli helppo myydä ulkomaille.

– Kirjoitin käsikirjoituksen ihan hirveän nopeasti. Lähetimme sen levittäjille, ja kaikki kiinnostuivat siitä ihan poikkeuksellisella tahdilla, Helsingissä elokuvateatterin kahviossa istuva Helander kehaisee.

Sisun oikeuksista tappelivat lopulta Hollywood-studio Sony ja suoratoistojätti Netflix. Sony voitti.

Myöhemmin tänä keväänä Sisu ja sen komeat Lapin-maisemat nähdään elokuvateattereissa ympäri maailmaa – myös Yhdysvalloissa ja Kanadassa, joissa se saa poikkeuksellisen laajan levityksen suomalaiselokuvaksi.

Helanderille itselleenkin on Sisun ansiosta nyt kysyntää. Viime syyskuussa Kanadassa järjestetyistä Toronton elokuvajuhlista lähtien hän on sanojensa mukaan palaveerannut melkein joka viikko jokin Hollywood-studion edustajan kanssa.

– Studiot haluaisivat, että tekisin niiden kanssa jotain, nasevilla lauseilla vastaileva Helander sanoo vaatimattomasti.

Jalmari Helander palaveeraa melkein viikoittain Hollywood-studioiden edustajien kanssa. Jos hän tekisi elokuvan Hollywoodissa, hän haluaisi tehdä sen omasta käsikirjoituksestaan.

Rambo muutti Tuusulassa kasvaneen Helanderin elämän ensimmäisen kerran jo ala-asteella, vaikka nelos- tai viidesluokkalaisena hän ei olisi saanut sitä vielä edes katsoa.

– Jokelassa oli videovuokraamo, jossa ei kyselty ikärajoja. Me lintsattiin koulusta, käytiin hakemassa Rambon vhs-kasetti ja mentiin kaverin luo. Vanhemmat olivat töissä ja kämppä tyhjänä.

– Elokuva teki niin järkälemäisen vaikutuksen, että se muutti lapsuuttani. Sen jälkeen vain pyörin metsässä jouskarin ja puukon kanssa kaikki päivät ja fiilistelin, Helander sanoo.

Sisussa päähenkilöä, talvisodassa taistellutta Aatamia, näyttelee Helanderin elokuvien luottotähti, hänen siskonsa mies Jorma Tommila. Aatamissa on piirteitä paitsi Rambosta ja hiljaisista lännensankareista myös legendaarisesta suomalaisesta tarkka-ampujasta Simo Häyhästä, joka talvisodassa tappoi yli 500 Neuvostoliiton armeijan sotilasta.

– Häyhästä saisi hyvän Rambo-leffan, Helander sanoi Helsingin Sanomille jo maaliskuussa 2015, kun hänen edellinen toimintaelokuvansa Big Game sai Suomen ensi-iltansa.

Jorma Tommilan näyttelemässä Aatamissa on Rambon ja Simo Häyhän piirteitä.

Sisun hän kirjoitti koronapandemian aikana, kun tuottaja Petri Jokirannan kanssa kehitelty toinen elokuvaprojekti ei edennyt sulkujen takia mihinkään. Avaimena olivat natsit ja Lapin sota.

– Mietin, millainen olisi se maailma, jossa kaikki on tuhottu ja suurin osa teistä miinoitettu. Sellaisessa ympäristössä on vaaraa kaikkialla ympärillä.

Natsit tuntuivat myös elokuvapahiksina ikonisilta. Indiana Jones taisteli heitä vastaan niissä elokuvissa, joita Helander näki nuorena. Sisusta kehkeytyi lopulta western-vaikutteinen kostoelokuva.

– Kyllä mun mielestä on äärimmäisen viihdyttävää, kun sellaiset tyypit, jotka ansaitsevat elokuvassa kunnolla saada pataansa, myös saavat. Ketä se ei viihdyttäisi? Helander hörähtää.

Julmimpia natseja näyttelevät brittiläinen Jack Doolan ja norjalaistähti Aksel Hennie, joka korvasi rooliin alun perin valitun britin Paul Andersonin.

Sisu-elokuvan julmia natseja näyttelevät Jack Doolan ja Aksel Hennie.

Ulkomaille Sisu myytiin pelkän idean perusteella jo ennen kuvauksia, koska Helanderin ja Jokirannan oli pakko. Suomalaisten elokuvien tyypillinen budjetti, 2 miljoonaa euroa, ei riitä elokuville, joita Helander haluaa tehdä.

Sisu maksoi 6 miljoonaa. Big Game, jossa Samuel L. Jackson näytteli lentokoneellaan Suomen erämaahan rysähtävää Yhdysvaltain presidenttiä, oli vieläkin isompi: 8,6 miljoonaa. Vain Helanderin ensimmäinen pitkä elokuva Rare Exports (2010) tehtiin parilla miljoonalla.

– Tuntematon sotilas tehtiin Suomessa isolla budjetilla ilman, että sen tarvitsi kiinnostaa ulkomailla, mutta se on eri asia, koska se on Tuntematon sotilas. Muuten näin ison elokuvan tekeminen on Suomessa käytännössä mahdotonta.

Helanderin ensimmäinen pitkä elokuva oli toimintafantasia Rare Exports, joka muokkasi joulupukin legendaa aivan uuteen uskoon.

Kilvan Sisusta voitti Sony Pictures, mutta myös Netflix oli mukana tarjouskilpailussa. Netflix tosin olisi halunnut muuttaa Sisun käsikirjoitusta ja lisätä heti elokuvan alkuun toimintaa. Helander kutsuu sitä aivan järkyttävän huonoksi ideaksi.

– Se on ihan sama asia, jos ensimmäinen Rambo alkaisi kohtauksella, jossa hän tulittaa ihmisiä Vietnamissa, ja sitten leikataan siihen, että hän kävelee Kanadassa, ja poliisit pysäyttävät hänet. Se olisi pilalla jo siinä vaiheessa.

– On todella paljon siistimpää, että elokuvan alussa ei vielä tiedetä, mikä jätkä Aatami on.

Sonyn väelle Helanderilta riittää kiitoksia. Vaikka he halusivat pitää Sisun tekemistä silmällä, elokuvasta ei tarvinnut Sonyn mieliksi muuttaa mitään, ei edes leikkausvaiheessa. Sony lopetti Helanderin työn seuraamisen, kun he alkoivat nähdä kuvattua materiaalia.

– Siinä vaiheessa he olivat meille, että antakaa v**tu palaa vaan, Helander nauraa.

Toimintaelokuvassa Big Game suomalaispoika (Onni Tommila) yrittää selvitä Suomen erämaassa Yhdysvaltain presidentin (Samuel L. Jackson) kanssa.

Hollywoodin väen kosiskelut kuluneen syksyn aikana eivät ole ainakaan vielä tuottaneet tulosta.

– Olen sanonut näissä palavereissa ihan suoraan ja rehellisesti, että jos he haluaisivat sellaista kuin Sisu on, se ei synny niin, että saan heiltä jonkin tavallisen toimintaelokuvan käsikirjoituksen ohjattavaksi.

Helander haluaa kirjoittaa omat elokuvansa. Hollywood-väen komenneltavaksi hän ei halua lähteä, varsinkin kun Sisu onnistui komeasti näinkin.

Edellinen elokuva Big Game oli sekin opettavainen kokemus. Ensi-illan aikoihin huhuttiin Jacksonin diivailusta, mutta Helander tarkoittaa isompia asioita.

– Olin tosi onnellinen, että sain Big Gamen tehtyä, mutta tein siinä aika monta virhettä. Jos jokin asia hämää käsikirjoituksessa, se hämää kuvauksessa vähän enemmän, se hämää leikkauspöydässä vielä enemmän ja leffateatterissa kaikista eniten.

Hänen mielestään Big Gamesta tuli laimennettu versio alkuperäisestä ideasta: lälly sekamelska.

– Big Gamesta piti tulla tosi rankka, mutta siitä tuli vähän lastenleffa. Alun perin ajatuksena oli, että lapsi joutuisi aikuisten toimintaelokuvaan, jossa jengiä tapetaan kuin jossain Die Hardissa.

– Pitäisi pitää oma päänsä ja väitellä niin kauan, että muut on samaa mieltä. Kaikki kompromissit huonontavat. Ei saa antaa periksi tiettyjä asioita.

Eli ohjaamisessakin tarvitaan sisua?

– Niin.

Sisu, Suomen ensi-ilta elokuvateattereissa perjantaina 27.1.