Temptation Islandilla nähdään raikuva riita – sinkku-Meri lataa suoran mielipiteensä

Temptation Island -ohjelmassa Semi ja Julia pääsevät unelmatreffeilleen ja tapaavat viimein toisensa viimeisellä iltanuotiolla.

Kuluva Temptation Island Suomi -kausi on edennyt jo ensimmäisiin unelmatreffeihin ja kohti parien viimeisiä iltanuotioita. Ensimmäisenä 24 tunnin unelmatreffeille lähtevät Semi ja Julia heidän valitsemiensa sinkkujen kanssa. Semin seuraan liittyy sinkku-Meri ja Julian seuraan sinkku-Pauli.

Semin ja Merin välillä on ollut molemminpuolista ihastusta jo jonkin aikaa. Meri on myöntänyt olevansa ihastunut Semiin, ja mies on kertonut tuntevansa samoin sinkkua kohtaan. Parin välillä on ollut flirttiä, mutta fyysisiä ylilyöntejä ei ole kameroihin tallentunut.

Unelmatreffeillä vahvatahtoisen kaksikon välillä kipinöi nyt vähemmän positiivisella tavalla, kun keskustelu kääntyy Semin parisuhteeseen. Meri kertoo, että hänen suhteeseen kohdistamansa kritiikki sai Semin tulistumaan.

– Onko sellainen mielestäsi terve suhde, jossa kaikki Julian kaverit vihaavat sinua? Merin kuullaan kysyvän Semiltä.

Semi vaikuttaa turhautuvan ja ilmaisee oman näkökulmansa asiaan huutaen. Hän kertoo Merille muun muassa arvostavansa nykyisestä suhteestaan löytyvää kipinää.

Meri vaikuttaa olevan huolissaan Semin ja Julian parisuhteen valta-asetelmista.

– Semi on kertonut Julian pärjäävän hänelle. Hän on kuitenkin sanonut myös sen, että voisi halutessaan manipuloida Juliaa todella paljo", Meri pohtii.

– En itse haluaisi tuollaista suhdetta, hän toteaa.

Semin ja Julian viimeinen iltanuotio Nelosella ja Ruudussa keskiviikkona 25. tammikuuta.