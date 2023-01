Hollywoodin supertähti oli kuolla neljänsadan muun kanssa – muutamaa päivää ennen ihmeellinen sattuma pelasti hänet

Näyttelijä Paul Newman sai ensimmäisen huippuroolinsa 30-vuotiaana, kun hänen opiskelukaverinsa James Dean sai surmansa auto-onnettomuudessa. Omasta hengestään hän saa kiittää toista outoa sattumaa.

Näyttelijälegenda Paul Newman (1925–2008) oli klassisen Hollywoodin viimeisiä suuria tähtiä, joka vapaa-ajallaan ajoi kilpaa ja lahjoitti ison osan salaattikastiketta valmistaneen yrityksensä tuloista hyväntekeväisyyteen.

Robert Redford ja Paul Newman elokuvassa Puhallus 1973.

Urastaan – ja hengestään – Newman sai kuitenkin kiittää kahta makaaberia sattumaa.

Ensimmäinen niistä osui Newmanin kohdalle jo toisessa maailmansodassa, jossa parikymppinen Newman toimi laivastossa pommikoneiden radistina.

Ellei Newmanin yksikön lentäjän korva olisi toukokuussa 1945 kipeytynyt, heidät olisi lähetetty komennukselle kantoalus Bunker Hillille, jonne Japanin kamikazelentäjät iskivät muutama päivä myöhemmin.

Newmanin sijaan surmansa sai 400 muuta sotilasta.

– Kun sellainen jää välistä siksi, että lentäjän korva kipeytyi... Se on yksi esimerkki onnekkuudestani, Newman muisteli myöhemmin.

Robert Redford ja Paul Newman pääosissa filmissä Butch ja Kid – auringonlaskun ratsastajat 1969.

Seuraava sattuma osui Newmanin kohdalle kymmenen vuotta myöhemmin, syksyllä 1955. Saman vuosikymmenen alussa Newman oli opiskellut kuuluisassa Actor’s Studiossa New Yorkissa yhtä aikaa Marlon Brandon, Marilyn Monroen ja James Deanin kanssa sekä tehnyt teatterirooleja Broadwaylla.

Muutettuaan Los Angelesiin hän sai lähinnä tv-rooleja ja elokuvien pikkurooleja – kunnes Deanin kuolema auto-onnettomuudessa syyskuussa 1955 muutti kaiken.

Newman oli tuntenut Deanin Actor’s Studion jälkeen myös töiden kautta: Newman oli koe-esiintynyt Eedenistä itään -elokuvaa (1955) varten rooliin, jossa hän olisi esittänyt Deanin kaksoisveljeä, ellei osaan olisi valittu Richard Davalosta. Meidän kaupunkimme -näytelmän tv-sovituksessa Newman taas korvasi Deanin viime hetkellä, kun jälkimmäinen oli valittu Nuoren kapinallisen (1955) pääosaan.

Kun Dean yllättäen menehtyi, 30-vuotias Newman sai vielä ainakin kolme roolia, jotka oli tarkoitettu Deanille. Niistä tärkein oli nyrkkeilijä Rocky Grazianon osa elämäkertadraamassa Kadun kuningas (1956).

Rocky Grazianon roolissa 1956.

Rooli auktoriteetteja vastaan kapinoivana nyrkkeilijänä toi Newmanille kosolti ylistystä sekä vertailua pian myös Marlon Brandoon – mitä Newman itse inhosi.

– En ole hänen vertaisensa näyttelijä, Newmanin kerrotaan tokaisseen ohjaaja Sidney Lumet’lle.

Lainaus on mukana Ethan Hawken ohjaamassa tuoreessa laajassa dokumenttisarjassa The Last Movie Stars (HBO Max), joka kertoo Newmanin ja tämän toisen vaimon, näyttelijä Joanne Woodwardin elämästä ja elokuvarooleista.

Newmanin ja Woodwardin suhde oli alkanut jo 1953 New Yorkissa, kun molemmat saivat varaosat Picnic-näytelmän Broadway-sovituksesta. Julkisuudelta se pysyi salassa viiden vuoden ajan, kunnes Newman vuonna 1958 erosi ensimmäisestä vaimostaan Jackie Wittestä ja avioitui Woodwardin kanssa.

Paul Newman ja Joanne Woodward 1970-luvulla.

Wittelle miehensä salasuhde oli selvinnyt 1954 heidän kolmannen lapsensa syntymän jälkeen.

– Tunsin itseni petetyksi, hän sanoo The Last Movie Stars -sarjassa mukana olevassa haastattelussa.

Vuonna 1958 ensi-iltansa sai myös draama Kissa kuumalla katolla, josta Newman sai ensimmäisen Oscar-ehdokkuutensa. Kaikkiaan hän oli ehdolla Oscariin kymmenesti. Palkinto tuli viimein Suurten setelien (1986) biljardikuninkaan osasta.

Pari sai yhdessä kolme tytärtä.

Witten kanssa Newman sai kolme lasta, joista vanhin, Scott, kuoli 28-vuotiaana vuonna 1978 huumeiden yliannostukseen. Woodwardin kanssa Newman sai vielä kolme tytärtä.

Vaimo Joanne Woodward oli Oscar-ehdokkaana hänkin neljästi: palkinnon hän voitti skitsofreenikon osasta draamasta Eevan kolmet kasvot (1957).

