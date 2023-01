Näin 70's show'n tähdille kävi sarjan jälkeen – hirvittävät syytökset romuttivat yhden uran

Netflixin uutuussarja 90’s Show jatkaa hittisarja 70’s Show’n jalanjäljillä, ja mukana ovat aiemmasta sarjasta tutut päätähdet. Pääosassa on nuori sukupolvi.

Hittisarja 70’s Show siirtyy elämässä eteenpäin. Ei sentään nykyaikaan, vaan toiselle nostalgiselle vuosikymmenelle, 1990-luvulle.

Netflixissä alkava 90’s Show esittelee asetelman, jossa vanhat tutut hahmot ovat aikuistuneet ja perheellistyneet – eli saaneet villejä lapsia!

Uuden 90’s Show’n päähenkilöitä näyttelevät Sam Morelos (vas.), Mace Coronel, Ashley Aufderheide, Callie Haverda, Maxwell Acee Donovan ja Reyn Doi.

Pääosassa on sarjasta ennestään tutun pariskunnan Ericin (Topher Grace) ja Donnan (Laura Prepon) tytär Leia Forman (Callie Haverda).

Leia Formania esittävä Callie Haverda, 15, on on nähty jo elokuvissa Shut Eye ja The Lost Husband.

Mainoksissa jo 6-vuotiaana esiintyneen Callie Haverdan erityistaito on vatsastapuhuminen, jota hän on esitellyt leluvideoissa.

Tietenkin sarjassa vieraillaan myös Ericin vanhempien eli Leian isovanhempien luona. Kittyn ja Redin rooleissa ovat alkuperäiset ihanuudet Depra Jo Rupp ja Kurtwood Smith.

Isovanhemmat saavat nyt entistä isomman roolin.

Kaikki vanhat tutut kasvot – kuten sarjassa tavanneet ja myöhemmin rakastuneet Mila Kunis ja Ashton Kutcher – vierailevat sarjassa, vaikka päärooleissa nähdään nuorempaa sukupolvea.

Muistatko vielä, miltä 70’s Show -tähdet näyttivät 2000-luvun taitteessa?

Ainoastaan Hydea näytellyt Danny Masterson ei ole mukana lainkaan. Useat naiset ovat syyttäneet häntä seksuaalisesta häirinnästä, kuten raiskauksista. Seuraava oikeudenkäynti on maaliskuussa.

Mitä kuuluu aiemmalle 70’s-nuorisoköörille nyt?

Topher Grace, 44: Eric

Topher Grace saapui sarjaan parikymppisenä amatöörinä. Mies on nykyään isä kolmelle lapselle ja naimisissa näyttelijä Ashley Hinshaw’n kanssa. Hän on esiintynyt muun muassa elokuvissa Spider-Man 3, Interstellar ja Blackkklansman. Grace harrastaa huvikseen editoimista ja on muokannut Star Wars- ja Hobitti-trilogioista yhden leffan versiot.

Laura Prepon, 42: Donna

Laura Prepon muistetaan nykyään parhaiten Orange is the New Blackin Alexin roolista. Hän on ollut mukana myös October Road - ja Vielä yhdet Chelsea? -sarjoissa. Preponilla ja hänen miehellään Ben Fosterilla on kaksi lasta.

Laura Prepon kuului skientologeihin, muttei ole vuoden 2016 jälkeen enää harjoittanut uskontoa. Nykyään hän meditoi.

Mila Kunis, 39: Jackie

Mila Kunis pääsi sarjaan vain 14-vuotiaana, koska valehteli ikänsä. Ukrainassa syntynyt Kunis tuli tunnetuksi myös Family Guy -sarjan Megin ääniroolista, jota hän esitti 20 kautta. Kunis on seurustellut Macauley Culkinin kanssa, mutta vuonna 2015 hääkellot kilisivät toisen miehen kera. 70’s Show -tähti Ashton Kutcher löysi tiensä vastanäyttelijän sydämeen, ja pariskunnalla on kaksi lasta.

Mila Kunisin elokuvista tunnetuin on Black Swan.

Ashton Kutcher, 44: Kelso

Kutcher sai Guinnessin listalle nimensä 2009, kun miljoonan Twitter-seuraajan raja ylittyi. Kutcher on tehnyt lukuisia romanttisia komedioita, kuten Just Married ja Tapahtui Vegasissa sekä esiintynyt Steve Jobsina elokuvassa Jobs. Ensin Kutcher oli naimisissa Demi Mooren kanssa. Kutcher ja Kunis asuvat ”vastuullisessa maalaistalossa” Beverly Hillsissä. Kutcher oli jonossa avaruuslennolle, mutta vaimon mielestä lento ei ollut perhesyistä viisas veto, joten lippu myytiin.

Ashton Kutcher on kertonut sairastavansa harvinaista verisuonitulehdusta.

Danny Masterson, 46: Hyde

Masterson on Netflix-sarja The Ranchin jälkeen lähinnä pyörinyt pohjamudissa. Useat naiset ovat syyttäneet häntä seksuaalisesta häirinnästä, kuten raiskauksista.

Masterson ja vaimo Bijou Phillips kuuluvat skientologeihin, ja Church of Scientologya on myös syytetty häirinnästä.

Danny Masterson ei ole enää mukana uudessa sarjassa, vaikka kaikki muut 70’s-tähdet vierailevat siinä.

Wilmer Valderrama, 42: Fez

Wilmer Valderrama on esiintynyt sittemmin Greyn anatomiassa sekä sarjoissa Isän tyttö ja The Ranch. Nyt päivätöihin kuuluu rooli NCIS Rikostutkijoissa. Autokeräilijä Valderrama on kuulu naistenmies, joka on hurmannut muun muassa Demi Lovaton, Lindsay Lohanin ja Mandy Mooren. Nyt hän on vakiintunut ja kihlautunut malli Amanda Pachecon kanssa, ja parilla on tytär.

Wilmer Valderrama esittää Zorron uusimmassa sarjaversiossa pääroolia.

90’s Show torstaista 19.1. alkaen Netflix.