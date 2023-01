Miehet saattavat seurata Jade Nyströmiä, 19, vessareissulle – kuvailee kameralle ahdistavaa tilannetta

Transsukupuolinen Jade Nyström, 19, kertoo kokeneensa ahdistavia hetkiä esimerkiksi silloin, kun hän vietti kavereidensa kanssa iltaa puistossa, ja miesporukka lähti seuraamaan.

Translaki on ollut jo monta päivää kuuma peruna eduskunnassa ja aiheuttanut jopa repeilyä hallituspuolueiden keskustan ja Sdp:n välille.

Miltä tunteita nostattava transsukupuolisuus näkyy nuoren aikuisen elämässä?

Jade Nyström on tullut tunnetuksi paitsi lahjakkaana korkeushyppääjänä, myös transsukupuolisena urheilijana.

Transsukupuolisuus tarkoittaa sitä, että ihmisen sukupuoli-identiteetti ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan.

Nyt Jade Nyström kertoo avoimesti elämästään viisiosaisessa Jade-dokumenttisarjassa.

– Kuva, minkä musta saa somesta, on tosi pinnallinen. Nyt te näette oikeasti, millainen mä oon, hän lupaa ensimmäisen jakson alussa.

Urheilugaalassa 2021 vuoden esikuvaksi 17-vuotiaana ehdolla ollut Jade on saanut osakseen vihaa sosiaalisessa mediassa.

Ilkeät kommentit eivät suinkaan jää internetiin.

– Poikaporukka huusi läskit ja transut hirteen ja lähti juokseen. Äsken näytti vielä keskaria meille. Sitten ne tuli vielä lasin taakse ja päätti sylkäistä siihen, Jade kertoo pikaruokaravintolassa Helsingissä.

Jade kertoo saavansa osakseen paljon julmaa huutelua ja hän murehtiikin, mitä kaverit asiasta tuumaavat, kun esimerkiksi ohi ajavasta autosta saattaa kuulua ilkeyksiä.

– Mä ite kestän sen paskan, mitä tässä tulee, siitä että mä oon oma itteni, koska mun mielestä se on kaiken tän arvoista. Mutta se, että mun kavereita aletaan haukkumaan, ei oo ok, sitä mä en hyväksy. Mulle tulee tosi paha mieli.

Poikien sarjan kolminkertainen Suomen mestari haaveilee Suomen ennätyksestä ja osallistumisesta olympialaisiin.

Urheilu ei ole Lapinjärveltä kotoisin olevalle Jadelle enää pelkkä harrastus – se on elämäntapa.

– Jos mä haluaisin vaihtaa sarjan, mun pitäis käyttää hormoneja vuosia, ja mä en pystyis olla tyyliin vuotta kilpailematta. Mieluummin kilpailen mun kilpauran miesten sarjassa ja käyn voittaan niitä.

Jade Nyström Queer of the Year -sateenkaaritunnustusten lehdistötilaisuudessa Helsingissä 8. kesäkuuta 2022.

On ihailtavaa, että 5. tammikuuta 19 vuotta täyttänyt Jade kertoo oman tarinansa ja uskaltaa rehellisesti olla oma itsensä.

On sydäntä särkevää kuunnella, millaista lokaa avoimesti omana itsenään elävä ihminen saa osakseen. Kukaan ihminen ei ansaitse tulla kaltoin kohdelluksi!

Jade on puhunut transurheilijoiden oikeuksien puolesta ja tehnyt näkyväksi vihapuhetta ja kiusaamista.

Jade kertoo kokeneensa ahdistavia hetkiä esimerkiksi silloin, kun hän vietti kavereidensa kanssa iltaa puistossa ja miesporukka lähti seuraamaan hänen ja hänen kaverinsa vessareissua. Miehet lähettivät hänelle härskejä kuvia Snapchattiin.

– Tää on hirvittävää. Mun takana on mies, joka on seurannut meitä tunnin ajan täällä. Tää ei oo mitään sattumaa, tää on outoa, Jade kertoo kameralle ostoskeskuksen ravintolassa.

– Mies oli siellä alhaalla, katso mua, kosketteli itseään siinä samalla. Teki sitä pariin otteeseen. Siitä kyllä tajus, mitä se teki siellä. Mun kaveri näki myös sen järkytyksen. Ei oo siis eka kerta, kun noin kävi. Se on ällöttävää ja oksettavaa, Jade kertoo shoppailupäivän päätteeksi autossa.

Sarjan ensimmäisen jakson päätteeksi Jade matkaa Tallinnaan rintaoperaatioon.

Viisiosaisen Jade-dokumenttisarjan avausjakso maanantaina 23.1. TV2 klo 21.50 ja samana päivänä koko sarja Yle Areenassa.