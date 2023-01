Radio Suomen suosikkijuontajalla on todella erikoinen harrastus Helsingissä

Radiojuontaja Olli Haapakangas nauttii erityisesti vanhempien kuulijoidensa kanssa jutustelusta. Hän on mukana Tv-lehden uudessa Rakkaimmat radioäänet -sarjassa.

Ruisrääkkä juhannusyössä. Niin radiojuontaja Olli Haapakangas, 44, kuvailee ääntään, joka on tullut tutuksi Radio Suomen kuuntelijoille.

– Ehkä mun ääneni erottuu, sanotaanko näin. Ääni on muuten sellainen juttu, jota en ennen ajatellut. Radiossa se korostuu. En ole koko ikääni ollut radiossa töissä, enkä ole ajatellut sillä olevan mitään merkitystä, millainen ääni jollakin on. Vähän sama kuin, millaiset kengät ihmisellä on jalassa. Kyllähän se on hyvä huomioida, että yleensä on samaa paria.

Raahesta kotoisin oleva Haapakangas on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi, mutta päätyi kymmenen työvuoden jälkeen harjoittelun kautta Kansanradioon. Se oli sitä aikaa, kun some rynni päälle ja ihmiset jäivät kurnuttamaan samanmielisten kupliinsa ja klikkeihinsä. Haapakangas sanoo Kansanradion sopineen hyväksi vastalääkkeeksi somelle.

– Erilaisia ihmisiä tulee sietää ja heidän kanssaan tulee olla asiallisesti, vaikkei kaikista asioista olisikaan samaa mieltä. Sitä Kansanradio opetti. On ihan tervettä kuunnella ihmisiä, jotka ovat oman ringin ulkopuolella.

Hän nautti ohjelmassa erityisesti vanhempien ihmisten kanssa jutustelusta.

– Olin nuori tyyppi ja minusta oli hauska jutella vanhojen ihmisten kanssa, kun ei itsellä ollut enää isovanhempia elossa. Sai jutella heidän kanssaan ja kuunnella heidän puheenparttaan ja näkemyksiään.

Jaana Selin ja Olli Haapakangas tekivät yhdessä vuosien ajan Kansanradiota.

Uudessa ohjelmassaan Sunnuntailöylyissä Haapakangas lupaa tarjota radioläsnäoloa ihmisille, jotka saattavat kotona miettiä maanantaiahdistusta tai matkaavat tien päällä. Radio on kiva ja viikonlopun jälkeen rentouttavakin kaveri.

– Suomalaisille Suomesta kertovaa ohjelmaa yritetään tehdä ja joka kerta yritetään olla pikkuisen erilaisia ja yhtä hyviä kuin aiemminkin.

Haapakangas oli viime vuonna ehdolla Vuoden journalistiksi yhdessä IS:n Tuomas Mannisen ja HS:n Paavo Teittisen kanssa. Jälkimmäinen voitti, mutta itse ehdokkuus oli kunnia Haapakankaalle.

– Minä en edes tiennyt, että kuulun koko kilpasarjaan. Luulin, että kyseessä on joku vedätys. Olin yhdistänyt journalistihomman kirjoittaviin journalisteihin ja kovaan tutkivaan journalismiin, ja sitten tämä leppoistaja oli siellä ehdolla vielä Yle Radio Suomesta, karvalakkikanavalta.

– Pantiin Tuomaksen kanssa puvut päälle ja mentiin pokkaamaan hopeapalkinnot.

Haapakangas harrastaa kotimaan matkailua, Suomen historiaa ja julkista liikennettä. Hän tietää hämmästyttävän paljon suomalaisista pikkupaikkakunnista.

– Mä tykkään hyppiä umpimähkään HSL:n (Helsingin seudun liikenne) busseihin ja katsoa, mihin ne vie ja yrittää klaarata sieltä pois.

– Tykkään käydä paikoissa ja olla tekemättä siellä mitään.

Haapakangas yritti tovin pelata myös pesäpalloa, mutta hänet laitettiin aina sieppariksi, joka vastaanotti kovimmat lyönnit.

– Olen joutunut feidamaan sitä, koska uhat olivat kovemmat kuin mahdollisuudet.

Sunnuntailöylyt-ohjelma tulee sunnuntaisin klo 16.15 Yle Radio Suomessa.