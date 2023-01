Piritta Hagmanilta henkilökohtainen tunnustus tv:ssä: ex-puoliso Niklaksen uudella suhteella yllättävä seuraus

Piritta Hagman kertoo Iholla-sarjassa kokevansa olonsa välillä yksinäiseksi.

TV-kasvo ja yrittäjä Piritta Hagman kertoo uudessa Iholla-sarjan jaksossa miettineensä kotinsa myyntiä. Piritta pitää talosta, mutta hän miettii, mihin suuntaan haluaisi viedä elämäänsä.

– Olo on vähän sellainen, ehkä yksinäinen. Ei ystävien takia, ystäviä on, Piritta sanoo jaksossa.

Piritta pohtii yksinäisen olon tulleen erityisesti yhden asian takia.

– Ehkä se liittyy siihen, että nyt kun Nikellä on tyttöystävä, se on konkretisoinut sen, että jotenkin ei itse ole päässyt eteenpäin.

Piritta oli pitkään naimisissa jääkiekkoilija Niklas Hagmanin kanssa. Pari erosi joulukuussa 2018.

– Haluaisi päästä, mutta välillä tulee tällaisia uskallanko ja mitä oikein haluan. Ehkä juuri se eniten, mitä oikein haluan.

Piritta Hagman on toista kertaa mukana Iholla-sarjassa.

Piritta pohtii ja toteaa välillä kaiken olevan selkeää ja tietävänsä, mitä hän haluaa. Toisina päivinä tunteet ja ajatukset kuitenkin tuntuvat erilaisilta.

– Sitten on tällaisia päiviä, kun katsoo muiden elämää ja miettii, mistä ne kaikki tietää mitä ne oikein haluaa.

Piritta on kertonut aiemmin IS:n haastattelussa halunneensa kuvata omaa elämäänsä avoimesti sarjaa varten.

– Aina kun joku uskaltaa olla aidosti itsensä ja näyttää tunteensa, uskon, että se vapauttaa jonkun siitä pelosta, että olisi yksin asioiden kanssa. Me kaikki käymme samoja asioita elämässä läpi, toiset vain pitävät kulissia yllä enemmän kuin toiset.

Uudella kaudella hän näyttää myös, millaista hänen deittielämänsä oli viime syksynä. Tammikuussa Piritta paljasti seurustelevansa koripallovalmentaja Lassi Tuovin kanssa, mutta sen enempää hän ei vielä suhteesta halua puhua.

Piritta on kertonut IS:lle pohtineensa paljon sitä, mitä hän elämältä ja uudelta kumppanilta haluaa. Kemian lisäksi suhteessa täytyy olla terveet rajat ja kommunikaation tulee toimia.

– Ei tulisi ikinä mieleenkään olla parisuhteessa ihmisen kanssa, joka ei olisi ok sen asian kanssa, että minulla on lapsia tai lapseni eivät jotenkin soveltuisi siihen. Eihän sellaista vaihtoehtoa ole olemassakaan. Ja he tietävät sen ja sen takia uskonkin siihen, että he kokevat sen turvalliseksi.

Iholla TV5:llä ja discovery+:ssa torstaisin.