Muistatko ysärisarjan Isänmaan toivot? Petteri Summasen ja Tiina Lymin tähdittämän komedian ensimmäinen jakso on nyt maksutta ISTV:ssä

Vuonna 1998 alkanut Isänmaan toivot oli Suomen ensimmäinen sitcom eli tilannekomediaan perustuva sarja.

Isänmaan toivot kertoo parikymppisten kämppisten Vellun (Petteri Summanen), Henrikan (Tiina Lymi), Antin (Toni Wahlström) ja Titan (Miia Nuutila) elämästä, työstä ja vapaa-ajasta.

Kämppisten asunto on suomenruotsalaisen Henrikan isoisän omistuksessa ja kaikki rahansa Hankenilla opiskeleva kympin tyttö saa isältään. Henrikan täysi vastakohta on Vellu, vastuuntunnoton elämästään nauttiva hedonisti. Antti on naisiin vahvasti suuntautunut opistoinsinööri ja Titta hippityttö, joka vaihtaa radikalisminsa kohdetta kerran kuussa.

Suureen suosioon noussut Isänmaan toivot palkittiin kahdesti parhaan komediasarjan Venlalla.

Ruudun tarjontaan kuuluvan Isänmaan toivojen 1. kauden ensimmäinen jakso on nyt katsottavissa viikon ajan maksutta ISTV:ssä.