Indiana Jonesin lapsinäyttelijä teki kaikkien aikojen comebackin – palkintoja sataa nyt 51-vuotiaana

Ke Huy Quan palasi parrasvaloihin liki 40 vuoden jälkeen ja on nyt vahva ehdokas Oscariin roolistaan Everything Everywhere All at Once -elokuvasta.

Liki 40 vuotta sitten Steven Spielberg valitsi Indiana Jones ja tuomion temppeli -elokuvaansa (1984) 12-vuotiaan vietnamilaissyntyisen Ke Huy Quanin Short Roundin rooliin. Seuraavana vuonna poika nähtiin menestyskomediassa Arkajalat (1985).

Sen jälkeen hän katosi julkisuudesta. Vuosikymmenten jälkeen tammikuussa 2023 Ke Huy Quan nousi Golden Globe -gaalan lavalle pokkaamaan parhaan miessivuosan palkinnon elokuvasta Everything Everywhere All at Once. Tätä nykyä 51-vuotias Quan antoi puheessaan kunnian Spielbergille.

– Minut kasvatettiin muistamaan ikuisesti juureni ja muistamaan se ihminen, joka antoi minulle ensimmäisen mahdollisuuteni. Minua ilahduttaa nähdä Steven Spielberg täällä tänään. Steven, kiitos sinulle, Quan nyökkäsi elokuvalegendalle, joka lähetti tälle lentosuukon.

– Olin niin onnekas tultuani valituksi tuolloin, mutta kun vartuin vanhemmaksi, aloin miettiä, oliko kyseessä vain pelkkä tuuri.

Steven Spielberg halusi Ke Huy Quanin Indiana Jones ja tuomion temppeli -elokuvaansa.

Quan selittää kokeneensa, ettei hänelle ollut enää mitään muuta tarjota. Mitä ikinä hän tekikään, se ei ylittäisi hänen saavutuksiaan lapsinäyttelijänä. Mies kouluttautui stuntkoordinaattoriksi ja apulaisohjaajaksi.

– Onneksi yli 30 vuotta myöhemmin kaksi kaveria (Everything Everywhere All at Once -elokuvan ohjaajat Daniel Kwan ja Daniel Scheinert) ajattelivat minua. He muistivat sen lapsen ja antoivat minulle uuden tilaisuuden.

Samassa hillittömässä toimintakomediassa naispääosaa esittävä Michelle Yeoh voitti myös Golden Globe -patsaan roolistaan.

Ke Huy Quan näytteli 12-vuotiaana Harrison Fordin rinnalla.

Quanin voittokulku jatkui 15. tammikuuta Critics Choice -pystillä. Hän kertoi saaneensa valtavasti kiitoksia jo elokuvan ilmestyttyä.

Tylsästä aviomiehestä Waymondista paljastuu elokuvassa aivan uusia piirteitä.

– Kun ajattelen nyt, comeback-tarinani olisi saattanut olla hyvin erilainen, jos ei olisi ollut kriitikkoja. Te ette vain auttaneet yleisöjä löytämään pienen elokuvamme, vaan autoitte yleisöä muistamaan, kuka minä olen. Olen siitä niin kiitollinen.

12. maaliskuuta selviää, saako Ken Huy Quan Oscarin. Kävi miten kävi, kyseessä lienee kaikkien aikojen comeback näyttelijälle, joka ei itsekään uskonut paluuseensa. Seuraavaksi mies nähdään tutun vastanäyttelijänsä Michelle Yeohin kanssa American Born Chinese -sarjassa, joka saa ensi-iltansa Disney+-suoratoistopalvelussa tänä vuonna.

Everything Elsewhere All at Once on nähtävillä Elisa Viihde Viaplay -palvelussa.