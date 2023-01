Sauli Koskinen toteutti unelmansa ja palasi koulun penkille – teki uuden uravalinnan

Sauli Koskinen opiskelee erä- ja luonto-oppaaksi.

Juontajana ja tv-persoonana tunnettu Sauli Koskinen on yksi niistä kuudesta julkisuudesta tutusta henkilöstä, jotka matkaavat Grönlantiin Arktinen retkikunta -uutuussarjassa.

Sarjassa osallistujat tarpovat jäätiköllä ja todistavat omin silmin ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Jääkarhut, lumivyöryt ja jäätikön petolliset railot olivat Grönlannissa aitoja uhkia.

– Olihan tämä aikamoinen reissu, mutta todella silmiä avaava kokemus, Sauli Koskinen summaa.

Hän kuvailee reissun toimineen tavallaan myös eräänlaisena koulutuksena, sillä hän opiskelee tällä hetkellä erä- ja luonto-oppaaksi.

– Minulla on nyt talvivaelluksen opinnot menossa, joten aloitin perehtymisen aika syvästä päädystä. Itsellä on talvivaelluksesta jo aika hyvät kokemukset, hän naurahtaa.

Arktinen retkikunta -uutuussarja ei ole pelkkä seikkailureality, vaan ohjelma nostaa esille ilmastonmuutoksen ja sen vaikutukset.

Sauli Koskinen nousi julkisuuteen voitettuaan Big Brotherin kolmannen tuotantokauden vuonna 2007. Sen jälkeen hänet on nähty lukuisissa tv-ohjelmissa niin kilpailijana kuin juontajanakin. Hän on tv-töidensä ohessa opiskellut myös personal traineriksi.

Sauli Koskisen tv-ura alkoi Big Brotherista vuonna 2007. Vierellä ohjelmaa tuolloin juontanut Vappu Pimiä.

Nyt Koskinen kuitenkin suuntaa uudelle uralle ja hän on haaveillut jo pidemmän aikaa eräoppaan työstä.

– Aloitin koulun viime keväänä. Luonto on aina ollut minulle tosi tärkeä. Mietin pitkään kouluun hakemista, mutta se on jäänyt aina ajatuksen tasolle. Koronakautena mietin, että se on nyt tai ei koskaan. Viime tammikuussa päätin, että jos en nyt hae, niin en ikinä hae.

Koskisen tavoitteena on valmistua ensi syksynä. Tulevia työkuvioita hän ei ole vielä tarkemmin miettinyt.

– Saa nähdä, mitä tulen tekemään. Ehkä jonkinlaisia vaellusreissuja asiakkaille, joihin voi liittää mitä vain. Lappi on aina ollut lähellä sydäntä, mutta meillä on Suomessa niin hieno luonto, ettei välttämättä tarvitse lähteä Lappiin asti, Koskinen sanoo.

Tv-töitä hän ei kuitenkaan ole ainakaan toistaiseksi lopettamassa, vaikka sekin on aikaisemmin käynyt mielessä.

– Olen joskus sanonut, että mähän en lähde enää yhteenkään tv-ohjelmaan, koska olen ollut mukana niin monessa. Olen kuitenkin tullut siihen tulokseen, että kerran tässä vaan eletään, ja jos tulee kivoja haasteita, niin todellakin menen vaikka kuinka moneen tv-ohjelmaan.

– Jos mun naama rupeaa kyllästyttämään tv-katsojia, niin sitten voi vaihtaa kanavaa, hän naurahtaa.

Koskinen on haastanut itseään monissa tosi-tv-kilpailuissa, kuten Dancing on Icessa, Farmi Suomessa ja Selviytyjissä. Yksi tv-ohjelma on kuitenkin jäänyt aivan erityisesti Koskisen mieleen: vuonna 2022 esitetty Erikoisjoukot.

Sarjassa 14 julkisuuden henkilöä osallistui erikoisjoukkojen pääsykokeisiin valmistavalle koulutusleirille. Kouluttajina toimivat entiset eliittisotilaat.

Julkkiksia ei puhuteltu sarjassa lainkaan nimillä, vaan heitä kutsuttiin numeroilla. Sarjassa he joutuivat osallistumaan toinen toistaan vaativampiin tehtäviin.

Sauli Koskinen sanoo haluavansa haastaa itseään, mutta Nelosen Erikoisjoukot-sarjan kuvaukset ovat jääneet hänelle mieleen erityisen rankkana kokemuksena.

– Tykkään haastaa itseäni, mutta Erikoisjoukot oli kyllä next level. Ehkä ainoa ohjelma, mistä on jälkikäteen sellainen fiilis, että se oli kokemuksena hieno, mutta siitä ei jäänyt tunne, että vitsi kun oli kivaa.

– Oli aika hakattu olo, kun pääsi kotiin. Erikoisjoukoissa piti olla koko ajan naama peruslukemilla ja pelko perseen alla, että koska joku tulee ja huutaa ja herättää. Se oli rankkaa mulle.

Arktinen retkikunta TV5 ja discovery+ keskiviikkoisin 18.1. alkaen.