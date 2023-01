Top Gear -tähti pyytää anteeksi Meghanilta solvaavaa kolumniaan – herttuaparilta ei heru anteeksiantoa

Anteeksipyyntö ei vakuuttanut herttuatarta ja puolisoaan, prinssi Harrya.

Autoiluohjelma Top Gearin entisenä juontajana ja yleisesti varsin värikkäänä hahmona tunnettu Jeremy Clarkson aiheutti loppuvuodesta valtavan kohun solvattuaan Sussexin herttuatar Meghania kolumnissaan The Sun -lehteen.

Clarkson muun muassa kirjoitti ”vihaavansa Sussexin herttuatarta” ja ”unelmoivansa päivästä, jolloin väkijoukot heittävät ulostetta hänen päälleen”.

Lehti päätti lopulta joulun aikoihin anteeksi pyydellen poistaa kolumnin.

Tästä käynnistyi vyyhti, jossa herttuaparilta eli Meghanilta ja prinssi Harrylta on vuoroin pyydelty anteeksi ja vastavuoroisesti pariskunta ei ole anteeksipyyntöjä hyväksynyt. Esimerkiksi The Sunin kädenojennuksen he teilasivat vain julkisuustemppuna.

Nyt Clarkson, 62, on pyytänyt tekstiään anteeksi myös omalla Instagram-tilillään.

Anteeksipyyntö ilmestyi sen jälkeen, kun Amazon Primen uutisoitiin todennäköisesti lopettavansa yhteistyösopimuksensa Clarksonin kanssa.

– Olen huomannut kummallisen jutun, että aina kun kansanedustaja tai julkisuuden henkilö esittää anteeksipyynnön, niin riippumatta siitä, miten vilpitön se on, ei se tunnu koskaan kelpaavan, Clarkson aloittaa viitaten edeltäneeseen keskusteluun.

Silti hän sanoo yrittävänsä.

– Tämä oli mea culpa, minun vikani kokonaisvaltaisesti, hän kirjoittaa.

Teksti valmistui kuulemma ”kiireessä”. Sitten se ilmestyi ja ”maamiina räjähti”. Kansa raivostui ja Clarkson alkoi miettiä, että ehkä hän meni liian pitkälle.

– Puhelimeni meni ihan jumiin ja monet läheiset ystäväni olivat raivoissaan. Jopa oma tyttäreni tuomitsi tekstini julkisesti.

Teksti poiki yli 25 000 valitusta Ison-Britannian sanoma- ja aikakauslehtien riippumattomalle sääntelijälle IPSO:lle.

Clarkson palaa tekstissään ennen joulua esittämäänsä perusteluun. Tuolloin hän sanoi tekstin törkeimmän osan olleen epäonnistunut vertaus Game of Thrones -sarjaan.

– Unohdin mainita tämän. Kyllähän se näytti siltä, että oikeasti toivoin Meghanin kokevan väkivaltaa. Olin vihainen itselleni.

Clarkson kirjoittaa muistelleensa niitä aikoja, kun erinäiset Top Gear -sarjan tempaukset aiheuttivat kohuja. Hän kuitenkin väittää, ettei sarja ollut seksistinen ja kehuu sarjan naisvieraita.

– En ole seksisti ja vastustan kaikkea naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Mutta silti onnistuin antamaan toisenlaisen kuvan.

Clarkson pyytääkin, että kohu jätettäisiin jo taakse ja kaikki osapuolet siirtyisivät elämissään eteenpäin. Toisaalta hän toteaa myös, että on vaikeaa olla räväkkä ja tiedostava yhtä aikaa.

– Minusta tulee kohta isoisä, eli ehkä kirjoitan jatkossa siitä, Clarkson lopettaa.

Herttuapari on noteerannut Clarksonin julkisen anteeksipyynnön, kirjoittaa Daily Mail.

He eivät vieläkään anna anteeksi.

– Julkisesta anteeksipyynnöstä huolimatta olisi syytä puuttua hänen systemaattiseen tapaansa kirjoittaa artikkeleita, joissa levitetään viharetoriikkaa, vaarallisia salaliittoteorioita ja naisvihaa, parin julkinen edustaja on lausunut.

Herttuaparin vastineessa siis todetaan, etteivät Clarksonin väitteet kestä kriittisempää tarkastelua.

– Kyseessä ei ole yksittäistapaus. Ellei sitten jokainen hänen muistakin artikkeleistaan ole kirjoitettu "kiireessä", vastineessa näpäytetään.

Hello-lehti kertoo Clarksonin lähestyneen herttuaparia myös henkilökohtaisella anteeksipyynnöllä joulun aikoihin. Tuolloin parin viestintähenkilö kertoi, että yhteydenoton yksityiskohdat ovat luottamuksellisia.

Daily Mailin saamien tietojen mukaan joulun yhteydenotto oli kuitenkin kirjoitettu sellaiseen sävyyn, että sen saattoi tulkita olevan pikemminkin Harrylle kuin Meghanille tarkoitettu.

Harry kommentoi Clarksonin kirjoitusta kuitenkin ITV-kanavan haastattelussa näin:

– Se, mitä hän sanoi, oli kauheaa ja loukkaavaa ja julmaa vaimoani kohtaan. Mutta se rohkaisee muita ihmisiä, erityisesti miehiä, kautta Britannian ja maailman ajattelemaan, että on hyväksyttävää kohdella naisia tuolla tavalla.

Clarksonin tekstiä ei otettu alun perinkään vastaan suoranaisella riemulla.

Esimerkiksi koomikko ja näyttelijä John Bishop oli prinssi Harryn linjoilla huomauttaessaan Clarksonin kirjoituksen olevan ”räikeä yllytys väkivaltaan naisia kohtaan”. Todella upeeta -sarjasta tuttu Kathy Burke puolestaan kutsui Clarksonia ”jättimäiseksi kusipääksi”.