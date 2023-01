Katja Ståhl kärvisteli uutuussarjan kuvauksissa karmivissa olosuhteissa keskellä arktista erämaata – tästä on kyse

Uutuusrealityssä julkisuudesta tutut henkilöt kokeilevat rajojaan arktisessa erämaassa ja nostavat esille ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä.

Uudessa kotimaisessa Arktinen retkikunta -tosi-tv-sarjassa kuusi julkisuudesta tuttua henkilöä matkaa Grönlantiin. TV5-kanavalla esitettävässä sarjassa somevaikuttaja Roni Back, toimittaja Ina Mikkola, somevaikuttaja Sauli Koskinen, ex-huippu-urheilija Kaisa Mäkäräinen, juontaja Katja Ståhl ja muusikkonakin tunnettu Markku ”Mato” Valtonen selviytyvät arktisessa erämaassa, jossa vaaroja riittää.

Joukon johtajana toimii Patrick ”Pata” Degerman, joka on 25 vuoden ajan luotsannut retkikuntia ympäri maailmaa.

Mato Valtonen (vas.) Roni Back, Kaisa Mäkäräinen, Katja Ståhl ja Sauli Koskinen seikkailevat Grönlannissa uutuusohjelmassa. Mukana on myös Ina Mikkola, joka päässyt osallistumaan ohjelman pressitilaisuuteen. Retkikunnan johtajana toimii Pata Degerman (oik.).

Pelkästä seikkailurealitystä ei kuitenkaan ole kyse, sillä Arktinen retkikunta nostaa esille ilmastonmuutoksen ja sen vaikutukset. Grönlannissa sijaitsevat maailman nopeiten liikkuvat jäätiköt, jotka sulavat kuumana hohkaavan auringon alla.

Osallistujat toivovatkin, että ohjelma herättää keskustelua tärkeästä aiheesta.

– Minua on aiemmin pyydetty Selviytyjiin ja vastaaviin ohjelmiin, mutta en ole kiinnostunut juonittelusta. Arktisessa retkikunnassa voidaan viihteen kautta tarjota ihan oikeaa asiaa ja se on mielestäni iso plussa. Jos talviurheilua seuraavat löytävät kauttani tämän ohjelman pariin, niin se on hieno juttu, ex-huippu-urheilija Kaisa Mäkäräinen sanoo.

Juontaja Katja Ståhl sanoo haaveilleensa jo pitkään, että pääsisi testaamaan omia rajojaan ääriolosuhteissa.

– Nää extremejutut on mun arkea, mähän oon hevos- ja koiraihminen, eli tykkään tällaisesta! Reissu olisi voinut olla pidempikin! Ståhl innostuu.

Ståhl paljastaa, että hän päätyi ohjelmaan mukaan omasta ehdotuksestaan. Hän sanoo kuunnelleensa vuosia sitten uteliaana Mato Valtosen ja Pata Degermanin kertomuksia vastaavilta reissuiltaan, ja miettineensä jo tuolloin, kuinka hienoa olisi päästä mukaan.

– Ennen koronaa Mato Valtonen ja Pata Degerman kävivät mun vieraina Radio Nostalgiassa puhumassa Jääkarhu Patrick -lastenkirjasta. Kysyin heiltä mainoskatkolla, että miksi ette ole ikinä ottaneet mua mukaan reissuun. He kysyivät, että ihanko oikeesti? Sanoin, että totta kai mä lähtisin.

– Asia jäi killumaan, kunnes jompikumpi soitti, että lähtisikö muukaan ihan oikeasti, koska heillä on tulossa yksi reissu. Sitten tuli pandemia ja kaikki meni jäihin. Tässä välissä retkestä oli suunniteltu tv-ohjelma ja he soittivat minulle, että olisinko kiinnostunut. Totta kai olin kiinnostunut!

Aivan kylmiltään osallistujia ei marssitettu jäätikölle, vaan ennen kuvauksia he treenasivat muun muassa varusteiden käyttöä ja sitä, miten toimia vaaratilanteissa.

– Siinä oli hirveän paljon opittavaa varusteista ja siitä, miten ylipäätänsä pidetään itsestä huolta. Harjoiteltiin muun muassa teltan pystyttämistä, trangian käyttöä, kiipeilyä ja jäähakun käyttöä. Silloin sopivasti vielä satoi räntää ja oltiin ihan litimärkinä, Katja Ståhl kertoo.

Kaisa Mäkäräinen tunnustaa, ettei ollut ennen Arktisen retkikunnan kuvauksiin valmistautumista koskaan telttaillut.

– Fyysisesti retki ei ollut rankka, mutta se, että lähdin ensimmäistä kertaa elämässäni telttailemaan talviolosuhteisiin Grönlantiin, niin se jännitti ja vähän pelottikin. Ei ollut suihkua, ei vessaa ja sää vaihteli ääripäästä toiseen.

Kaisa Mäkäräinen sanoo jännittäneensä sitä, miten hän selviytyisi ääriolosuhteissa jäätiköllä, ilman mitään mukavuuksia.

Jääkarhut, lumivyöryt ja jäätikön petolliset railot olivat Grönlannissa aitoja uhkia. Siksi turvallisuuteen kiinnitettiin kuvauksissa aivan erityisellä tavalla huomiota.

– Vasta matkan aikana selvisi, mitä kaikkia vaaroja siellä oikeasti on. Välillä kuului valtavaa kolinaa, aivan kuin ukkosen jylinää ja viereiseltä vuorelta vyöryy lunta. Mietittiin siinä vain, että okei, onneksi ei oltu alla, Katja Ståhl kertoo.

” Näen edelleen painajaisia jääkarhuista.

Roni Back sanoo, että turvatoimet selitettiin tarkoin osallistujille ja heidän kanssaan käytiin läpi myös se, miten toimittaisi mahdollisissa vaaratilanteissa.

– Se helpotti niin omaa oloa kuin kotiväkeäkin, mutta näen edelleen painajaisia jääkarhuista ja että karhu hyökkää kesämökillä kimppuun, Back kertoo.

– Jääkarhut ovat ihania eläimiä, mutta myös valtavan pelottavia. Näin jääkarhun taljan ja se oli aivan käsittämätöntä, miten iso eläin on kyseessä.

– Oli päiviä, jolloin, selviytyi todella hyvin ja sitten oli päiviä, jolloin olosuhteissa ei selviytynyt ollenkaan, Roni Back kuvailee.

Jokaisella retkikunnan jäsenellä oli oma vastuualue ja esimerkiksi Katja Ståhl ja Roni Back vastasivat retkellä karhuaidan pystyttämisestä. Yhteistyö ja kommunikaatio nousivat jäätiköllä suureen rooliin.

– Siinä piti olla aika sotilaallinen kuri ja olla lapaset suorana, ennen kuin joku kertoo, mitä tehdään. Ja kyse oli vakavista asioista. Mitä jos tuuli vie tavarat ja teltan? Ihminen ei pärjää jäätiköllä ilman varusteita, Ståhl sanoo.

Oman haasteensa retkikunnan matkaan toi sää, joka vaihteli rajuista myrskytuulista paahtavaan auringonpaisteeseen.

– Oli päiviä, jolloin, selviytyi todella hyvin ja sitten oli päiviä, jolloin olosuhteissa ei selviytynyt ollenkaan. Yhtäkkiä saattoikin olla paahtavan kuuma. Se oli ihan absurdi tilanne ja olin pakannut mukaan kaikki mahdolliset lämpimät vaatteet. Paloin tosi pahasti aurinkorasvasta huolimatta, Roni Back muistelee.

– Toisina päivinä oli niin kylmä, ettei voinut tehdä muuta kuin maata teltassa makuupussissa. Sellaisia päiviä kun oli pari putkeen, niin se oli aika rankkaa. Siinä kuunneltiin vaan, kun myrskytuuli yrittää kääntää teltan ympäri.

Retkikunta valmistautui tulevaan koitokseen jo Suomessa, eivätkä osallistujat lähteneet Grönlantiin tv-sarjan kuvauksiin kylmiltään.

Katja Ståhl naurahtaa, että vessareissutkin olivat astetta erikoisemmat jäätiköllä, kun sää riepotteli osallistujia ja asevastaavana toiminut Kaisa Mäkäräinen piti pyssy olalla vessan edessä vahtia jääkarhujen varalta.

– Siinä vaiheessa tajusi olevansa kunnon reissaaja, kun istuu vessassa, jossa ei ole kattoa ja tulee räntää vaakatasossa. Kaivat taskusta vessapaperia ja se kastuu heti litimäräksi, Ståhl virnistää.

Aivan ensimmäistä kertaa Ståhl ei kuitenkaan ollut mukana vastaavassa tosi-tv-ohjelmassa, sillä juontaja pääsi testaamaan omaa fyysistä ja henkistä kestävyyttään jo Selviytyjät Suomi -ohjelmassa vuonna 2017.

– Kokemuksena nämä olivat kuitenkin hyvin erilaisia. Selviytyjissä sulla ei ollut alussa yhtikäs mitään varusteita ja sillä sipuli. Mutta jos tulee hämminki, niin kilpailijat haetaan pois. Grönlannissa oli taas kaikki varusteet, mutta jos olisi tullut vaaratilanne, niin ei olisi päässyt minnekään. Tämä oli ihan totta.

Arktinen retkikunta TV5 ja discovery+ keskiviikkoisin 18.1. alkaen.