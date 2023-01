Nämä sanat jäivät Patrick Swayzen viimeisiksi

Tv-lehden sarjassa muistellaan valkokankaan tähtiä ja tragedioita. Patrick Swayze halusi karistaa seksisymbolin imagon, joka leimasi hänen uraansa. Pitkä ura päättyi näyttelijän kuolemaan syyskuussa 2009.

Minä rakastan sinua. Nämä sanat jäivät näyttelijä Patrick Swayzen viimeisiksi ennen kuin hän vajosi koomaan ja menehtyi 57-vuotiaana. Sanat oli tarkoitettu suomalaissukuiselle vaimolle Lisa Niemelle, joka oli seissyt miehensä rinnalla 15-vuotiaasta asti. Vuonna 1975 alkanut pitkä avioliitto päättyi Swayzen kuolemaan 2009.

Parin tarina oli kuin Swayzen klassikkoelokuvasta Dirty Dancing – kuuma tanssi (1987), jossa nuori tanssija Baby (Jennifer Grey) rakastuu tanssinopettaja Johnnyyn (Swayze). Swayze tutustui Niemeen tanssijaäitinsä tanssikoulussa.

– Ennen kuin tapasin Lisan, tapailin Mimi- ja Angel-nimisiä tyttöjä, joilla oli kuohkea Texas-tukka. Lisa oli erilainen. Hän oli hyvin hiljainen ja viisas nuoresta iästään huolimatta, Swayze kertoi Daily Mailille.

Dirty Dancing teki Swayzesta seksisymbolin, jota hän ei halunnut olla. Kaikkein eniten hän halusi ihmisten pitävän häntä vakavasti otettavana näyttelijänä, eikä vain raamikkaana ulkokuorena.

Ghost – näkymätön rakkaus (1990) -elokuvan Swayze olisi jättänyt väliin, ellei Niemi olisi pakottanut lukemaan käsikirjoitusta. Vastahakoinen näyttelijä tarttui kuukausien päästä käsikirjoitukseen.

– Minun on pakko tehdä tämä elokuva, Swayze henkäisi vaimolleen ja uskoi Samin roolin olevan hänelle täydellinen.

Elokuvan ohjaaja Jerry Zucker oli eri mieltä. Kun Zucker kuuli Swayzen tavoittelevan roolia, hän huusi palkkaavansa Swayzen siihen vain kuolleen ruumiinsa yli. Ohjaaja halusi rooliin kuumia nimiä Kevin Baconista Tom Cruiseen. Swayze teki kaikkensa vakuuttaakseen epäilevän ohjaajan ja onnistui siinä.

Elokuvaa kuvattiin suomalaisen liikemiehen Pentti Kourin penthouse-asunnossa New Yorkissa. Raastavinta Swayzelle oli kuvata kohtausta, jossa Sam näkee oman verisen ruumiinsa Mollyn (Demi Moore) sylissä ja tajuaa kuolleensa.

Patrick Swayzen ja Demi Mooren rakkauskohtauksessa lensivät savi ja kipinät. Swayze piti kohtausta uransa parhaimpana.

”Silmieni eteen välähti kohtaus, jossa katsoin isäni ruumista arkussa kahdeksan vuotta aiemmin. Hetki, jonka olin kokonaan sulkenut elämästäni. Koko kroppani alkoi vavista. Sain paniikkikohtauksen. Kamerat olivat päällä, mutta materiaalia ei voitu käyttää, koska se oli liian tuskaisaa”, mies muisteli elämäkerrassaan.

Ghostia seurasi menestyselokuva Myrskyn ratsastajat (1991), jossa sankarin rooliin sijaan hän näytteli kovapintaista surffaavaa pankkiryöstäjää.

Sisaren itsemurha 1994 sai Swayzen etsimään tarkoitusta elämälleen. Hän hylkäsi rahakkaat tarjoukset ja alkoi tehdä luonnerooleja heittäytyen jopa drag queeniksi elokuvassa Kiitos kaikesta Wong Foo, parhain terveisin, Julie Newmar (1995).

Swayze loukkaantui vakavasti Kirjeitä tappajalta -elokuvan (1998) kuvauksissa pudottuaan hevosen selästä.

Vuonna 2008 Swayze sai lohduttoman diagnoosin haimasyövästä, mutta aloitti uuden The Beast -sarjan kuvaukset ja teki kauden loppuun. Swayze paiski 14–16 tunnin työvuoroja päivisin ja kävi kemoterapiassa viikonloppuisin. Swayze kampanjoi syöpätutkimuksen puolesta. Julkisuudessa hän esiintyi urheana ja uskoi ihmeisiin.

The Beast jäi Swayzen viimeiseksi työksi.

Viimeisessä haastattelussaan tammikuussa 2009 Swayze myönsi Barbara Waltersille, ettei halunnut lähteä jokaiseen kokeelliseen syöpätutkimukseen.

– Kyse on siitä, koska väsyy taistelemaan, eikä elämä ole enää elämisen arvoista. Haluan pysyä täällä niin kauan, kunnes hoitokeino löydetään, mikä tarkoittaa, että minulla on kiire.

Toiveista huolimatta aikaa ei enää ollut. Patrick Swayze menehtyi syyskuun 14. päivä 2009.

Lähteet: Lisa Niemi: Worth Fighting for (2011), Patrick Swayze: The Time of My Life (2010), I Am Patrick Swayze -dokumentti (2019)