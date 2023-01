Maailmankuulun Chippendales-strippariryhmän taustalta paljastui uskomaton murhavyyhti – uutuussarjan näyttelijätkin järkyttyivät

Silicone Valley -sarjasta tunnettu Kumail Nanjiani ja White Lotus -sarjan Murray Bartlett kertovat Tv-lehdelle, millaista oli kuvata absurdia tositarinaa maailmankuulusta Chippendalesista.

Welcome to Chippendales sijoittuu 1980-luvulle ja kertoo ilmiöksi nousseen miesstrippariryhmän tarinan.

1980-luku oli aikaa, jolloin australialainen näyttelijä Murray Bartlett, 51, havahtui miljonäärien olemassaoloon.

– Kasvoin kaivosteollisuudesta tunnetussa Länsi-Australiassa, ja meillä alkoi näkyä pröystäileviä ihmisiä rahatukkuineen, olkatoppauksineen, isoine autoineen ja muskeliveneineen sekä kokaiineineen. Minulle 80-luku merkitsi siis ylettömyyttä, hän sanoo IS:n Tv-lehdelle.

Kumail Nanjiani, 44, varttui puolestaan Pakistanissa, kunnes lähti opiskeluvuosinaan tavoittelemaan uraa Yhdysvalloissa.

– Olin hyvin nuori tuohon aikaan, joten minulle 80-luku tarkoitti lähinnä Smurffeja ja He-Mania. En tiennyt mitään kokaiinista, hän heittää saaden vieressään istuvan Bartlettin nauramaan.

Chippendalesin luojan Steve Banerjeen traaginen rooli on Kumail Nanjianin ensimmäinen vakava työ.

Molemmat miehet nähdään 1980-luvulle sijoittuvassa Disney+:n uudessa Welcome to Chippendales -sarjassa, jonka juonikuvio on aivan käsittämätön – mutta totta.

Tarina juontaa intialaissyntyiseen Steve Banerjeehen (Kumail Nanjiani), joka pyöritti hiljaista yökerhoa 1970-luvun lopulla. Suunta muuttui, kun hän sai yhteistyökumppanikseen Paul Sniderin (Dan Stevens), joka keksi idean miesstrippareista naisille. Chippendalesiksi nimetystä yökerhosta tuli hitti. Sniderin elämä loppui lyhyeen, sillä hän tappoi itsensä ja naisystävänsä. Sniderin kadottua kuvioista Banerjeen kylkeen liimautui lipevä koreografi Nick De Noia (Murray Bartlett), joka onnistui tekemään Chippendales-tanssijoista entistäkin isomman ilmiön.

Banerjee jäi De Noian varjoon ja uskoi koreografin pimittävän häneltä rahaa. De Noia löydettiin ammuttuna 1987. Vuosia myöhemmin selvisi Banerjeen tilanneen palkkamurhan. Banerjee junaili muitakin murhayrityksiä ja päätyi lopulta vankilaan, jossa hän kuoli oman käden kautta 1994.

White Lotus -sarjasta parhaiten tunnettu Bartlett ja Silicone Valley - sarjasta sekä omaelämäkerrallisesta Big Sick -elokuvasta muistettu Kumail eivät olisi uskoneet, millainen soppa tunnetun miesstrippariryhmän takaa löytyi.

– Kiehtova murhamysteeri tuli meille yllätyksenä ja oli syy, joka veti meidät tähän projektiin. Olimme aina luulleet Chippendalesin olevan hauska camp-ilmiö, Bartlett sanoo.

Absurdeinta asiaa tarinassa miettiessä Nanjiani nostaa esiin lautasliinan, jolle Banerjee kirjoitti antavansa kiertueoikeudet De Noialle. Banerjee yritti saada lautasliinaa mitätöidyksi vuosien ajan.

– Steve oli oikeassa. Sen olisi pitänyt olla ainakin 84-sivuinen sopimus.

Bartlett kuvailee heidän hahmojaan verivihollisiksi, joista toinen yritti aina päästä toisen niskan päälle.

– Tavallaan he olivat täydellinen pari. Steve oli briljantti bisnesmies ja Nick luova nero. He pystyivät yhdessä luomaan menestyksekkään show’n. Jos he olisivat löytäneet tavan päästä pakkomielteestään olla ykkönen ja tyytyä kumppanuuteen, tämä olisi ehkä ollut aivan eri tarina.

Murray Bartlettin esittämä koreografi Nick De Noia astuu kohtalokkaasti Steve Banerjeen varpaille.

Näyttelijöiden valmistautumista hankaloitti materiaalin puute.

– Stevestä ei ole tallella juuri muuta kuin pari lyhyttä videota. Enemmän minua auttoi se, mitä Steven tunteneet kertoivat hänestä. Steven vaimoa Ireneä näytelleellä Annaleigh Ashfordilla oli vieläkin vaikeampaa, koska meillä oli vain yksi kuva Irenestä, Nanjiani selittää.

– Nick De Noiasta on paljon kamaa, koska hän oli hyvin julkinen hahmo ja tavallaan Chippendalesin kasvot. Koska show’mme on saanut inspiraationa tarinasta eikä seuraa orjallisesti tositarinaa, saimme vapaat kädet hahmoihimme.

Suomi on tuttu paikka Bartlettille siinä mielessä, että hänen kaverinsa lähti aikoinaan vaihto-oppilaaksi Suomeen.

Murray Bartlett näytteli White Lotus -sarjan ensimmäisellä kaudella hotellinjohtaja Armondia.

– Hän saapui talvella ja kertoi, kuinka pimeää on. Kun tuli kevät ja kesä, hän lähetti uskomattomia kuvia maaseudulta. Näytti aivan upealta maalta, Bartlett huokaa ja jatkaa:

– En ole koskaan ollut Suomessa.

– No, meidän pitää tulla sinne! Nanjiani tuumaa.

Welcome to Chippendales -sarja on nähtävillä Disney+-palvelussa.