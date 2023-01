Nyt ei katseltava lopu! Kevään 65 kiinnostavinta tv-sarjaa ja elokuvaa – valitse suosikkisi

Tv-lehti valitsi kevätkauden uusista tv-sarjoista ja elokuvista kiinnostavimmat: mukana Samuli Edelmann, Jennifer Lopez, Pamela Anderson, Leonardo DiCaprio, Eero Ritala, Eddie Murphy ja peräti kaksi kertaa Harrison Ford.

Draama & komedia

R.I.P. Henry

Norjalaissarjassa Henryn (Mads Ousdal) elämä muuttuu, kun hänelle annetaan aivokasvaimen takia vuosi elinaikaa.

Su 15.1. alkaen Elisa Viihde Viaplay

The Last of Us

The Last of Us -sarja perustuu samannimiseen Playstation-peliin vuodelta 2013. 20 vuotta yhteiskunnan romahdettua Joel (Pedro Pascal) palkataan salakuljettamaan 14-vuotias Ellie (Bella Ramsey) pois eristysalueelta. Siitä alkaa läpi Yhdysvaltojen pitkä ja rankka matka, jota värittävät moninaiset ongelmat tai yllätykset. Uhkana ovat ihmisten lisäksi muun muassa tartunnan saaneet eli zombit.

Ma 16.1. alkaen HBO Max

Lue lisää: HBO teki tv-sarjan yhdestä kaikkien aikojen video­peleistä: Mega­budjetilla tuotettu The Last of Us on tunteikas ja brutaali

1923

Yellowstone-sarjaa taustoittava uusi draama kertoo Duttonin suvun patriarkka Jacobin (Harrison Ford) ja matriarkka Caran (Helen Mirren) koettelemuksista Yhdysvaltain läntisillä vuoristoseuduilla.

Ma 16.1. alkaen Skyshowtime

Litvinenko

Lupin-sarjan luojan George Kayn tosipohjainen rikosdraamasarja seuraa murharyhmän etsiviä, jotka tutkivat Aleksandr Litvinenkon (David Tennant) murhayritystä Lontoossa 2006.

Ti 17.1. alkaen Elisa Viihde Viaplay

Stonehouse

Tositapahtumiin pohjautuva draamasarja kertoo kansanedustaja John Stonehousesta (Matthew Macfadyen), joka 1974 lavasti oman kuolemansa.

Ti 17.1. alkaen Britbox & C More

90’s Show

Tilannekomediasarjasta 70’s Show tutun Formanin perheen uudet teinit toilailevat nyt 1990-luvulla.

To 19.1. alkaen Netflix

Padelunelmia

Ruotsalaisessa komediasarjassa kaverukset (Erik Haag ja Björn Gustafsson) perustavat padelsalin ja lyövät samalla vetoa kaikesta mahdollisesta.

Pe 20.1. alkaen C More

The Undeclared War

Wolf Hallin ohjaajan Peter Kosminskin luomassa trillerisarjassa Britannia ajautuu vuonna 2024 kybersotaan Venäjää vastaan.

Pe 20.1. alkaen Skyshowtime

The Consultant

Pelifirmaan palkattu uusi konsultti (Christoph Waltz) vaatii trillerikomediasarjassa työntekijöiltä rajuja uhrauksia.

Pe 24.2. alkaen Prime Video

Kaikki viimeiset sanat

Sisäoppilaitokseen muuttava teini ihastuu, mutta nuortensarjan tapahtumat saavat traagisen käänteen. Pohjana on Tähtiin kirjoitettu virhe -kirjan John Greenin romaani.

Ke 25.1. alkaen Yle Areena

Extraordinary

Komediasarjassa 25-vuotiaalla Jenillä (Máiréad Tyers) ei ole supervoimia, vaikka kaikilla kavereilla on.

Ke 25.1. alkaen Disney+

Poromafia

Mikko-Pekka Heikkisen romaaniin pohjautuva rikossarja pohjoisen erämaita hallitsevan perheen valtataistelusta. Mukana ovat Samuli Edelmann, Mikael Persbrandt ja Aake Kalliala.

To 26.1. alkaen C More

Shrinking

Harrison Ford on mukana Ted Lasso -sarjan luojan Bill Lawrencen uutuuskomediassa, jossa terapeutti (Jason Segel) sanoo liian suoraan, mitä hän oikeasti asiakkaistaan ajattelee.

Pe 27.1. alkaen AppleTV+

Dear Edward

12-vuotias poika (Colin O’Brien) joutuu lentoturman jälkeen orvoksi. Draamasarja perustuu Ann Napolitanon kirjaan.

Pe 3.2. alkaen AppleTV+

Räjähdysherkkä

Kiusattu Meri (Minttu Halttula) alkaa draamasarjassa suunnitella luokkakavereilleen tappavaa kostoiskua.

Ti 14.2. alkaen Yle Areena

Somewhere Boy

Teini-ikäinen Danny (Lewis Gribben) joutuu kyseenalaistamaan brittidraamasarjassa kaiken, kun hän tajuaa, ettei hirviöitä ole isän väitteistä huolimatta oikeasti olemassa.

Ke 15.2. alkaen Yle Areena

Hello Tomorrow!

Muita inspiroiva myyntimies (Billy Crudup) uhkaa komediasarjassa kadota luomaansa positiivisuuskuplaan.

Pe 17.2. alkaen AppleTV+

Fleishman Is in Trouble

Hiljattain eronnut Toby (Jesse Eisenberg) joutuu setvimään uuden sinkkuelämänsä keskellä ex-vaimonsa (Claire Danes) katoamista ja huolehtimaan 11- ja 9-vuotiaista lapsistaan.

Ke 22.2. alkaen Disney+

Liaison

Vincent Cassel ja Eva Green ovat pääosissa 24-sarjan ohjaajan Stephen Hopkinsin vakoojatrillerissä, jossa menneisyyden virheet alkavat painaa.

Pe 24.2. alkaen AppleTV+

Daisy Jones and the Six

Draamasarja 1970-luvun kuvitteellisen rockbändin laulajien (Riley Keough ja Sam Claflin) noususta ja tuhosta.

Pe 3.3. alkaen Prime Video

The Beach Hotel

Camilla Läckbergin luomassa saippuasarjassa Griipin ja Gyllenmarkin perheiden jännitteet kiristyvät, kun toisen suvun merkkimies kuolee äkillisesti.

Ti 7.3. alkaen Elisa Viihde Viaplay

Rosvopankki

1990-luvun alun tositapahtumiin perustuvassa trillerissä rahoitustarkastaja (Amanda Pilke) joutuu umpikujaan valvoessaan SKOP:n toimitusjohtajaa Christopher Wegeliusta (Pekka Strang).

Su 12.3. alkaen Elisa Viihde Viaplay

Limbo

Oona Haapaniemen käsikirjoittamassa komediasarjassa 17-vuotias Nanna (Adja Wade) yrittää nousta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvan jenginsä kanssa lohjalaisen huoltoaseman hierarkian huipulle.

Ti 18.4. alkaen Yle Areena

Renki

Epäkäytännöllinen perheenisä palkkaa rengin, josta tulee hänen pahin kilpailijansa. Komediasarjan pääosissa ovat Eero Ritala ja Joonas Saartamo.

Huhtikuussa Elisa Viihde Viaplay

Rabbit Hole

Huijauksiin erikoistunut yritysvakooja (Kiefer Sutherland) lavastetaan syylliseksi murhaan. Jännityssarjan toisessa keskeisessä roolissa on Charles Dance.

Keväällä Skyshowtime

Elokuvaensi-illat

Argylle

Pop-tähti Dua Lipa tekee ensimmäisen elokuvaroolinsa Matthew Vaughnin ohjaamassa vakoojatrillerissä, jossa mukana ovat myös Henry Cavill, Bryan Cranston ja Samuel L. Jackson.

Keväällä AppleTV+

Killers of the Flower Moon

Etsivä (Leonardo DiCaprio) tutkii 1920-luvun Oklahomassa öljyalueella asuvien Osage-intiaanien murhia. Tosipohjaisen trillerin on ohjannut Martin Scorsese.

Keväällä AppleTV+

You Won’t Be Alone

Noidaksi muuttunut mykkä tyttö yrittää kauhuelokuvassa selvittää, mitä ihmisyys merkitsee.

To 19.1. alkaen Skyshowtime

Teikäläiset

Valkoinen mies (Jonah Hill) alkaa seurustella mustan miehen (Eddie Murphy) tyttären kanssa komediassa, joka pui kulttuurien ja sukupolvien välistä kuilua.

Pe 27.1. alkaen Netflix

Shotgun Wedding

Toisistaan epävarma hääpari (Jennifer Lopez ja Josh Duhamel) yrittää romanttisessa komediassa pelastaa panttivangeiksi otetut häävieraansa.

Pe 27.1. alkaen Prime Video

Black Panther: Wakanda Forever

Kuningas T’Challan kuolema pakottaa Wakandan kuninkaalliset liittoutumaan Marvel-seikkailussa Nakian (Lupita Nyong’o) kanssa.

Ke 1.2. alkaen Disney+

True Spirit

Jessica Watson (Teagan Croft) valmistautuu yksinpurjehdukseen maailman ympäri – kaikkien aikojen nuorimpana.

Pe 3.2. alkaen Netflix

Teille vai meille?

Parhaat kaverit Debbie (Reese Witherspoon) ja Peter (Ashton Kutcher) haluavat romanttisessa komediassa eri asioita, kunnes vaihtavat asuntojaan.

Pe 10.2. alkaen Netflix

Jurassic World: Dominion

Jurassic World -sarjan päätösosassa tutut sankarit (Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill ja Jeff Goldblum) yhdistävät voimansa, kun dinot uhkaavat koko ihmiskuntaa.

Pe 10.2. alkaen Skyshowtime

Supercool

Teppo Airaksisen Yhdysvalloissa ohjaamassa toimintakomediassa nörtti teini (Jake Short) huomaa taikaiskusta muuttuneensa todellista coolimmaksi.

To 23.2. alkaen Elisa Viihde Viaplay

Häät ennen hautajaisia

Hääsuunnittelija (Iina Kuustonen) valitsee kulissipoikaystäväkseen hautausurakoitsijan (Antti Luusuaniemi). Komedian ohjasi Kari Ketonen.

Su 26.2. alkaen Ruutu+

Kummeli esittää: Kontio & Parmas -elokuva

Tv-sarjan tarinaa jatkavassa elokuvassa eläköitynyt Otso Kontio (Heikki Silvennoinen) joutuu takaisin hommiin, kun Auni Parmas (Elsa Saisio) tietää suuren tuhon uhkaavan suuri tuho uhkaa Valkeakoskea.

Su 12.3. alkaen Ruutu+

The Boston Strangler

Record-American-sanomalehden toimittajat Loretta McLaughlin (Keira Knightley) ja Jean Cole (Carrie Coon) taistelevat 1960-luvun seksismiä vastaan etsiessään Bostonin kuristajaa.

Pe 17.3. alkaen Disney+

Munch

Elokuva valottaa norjalaisen taidemaalarin Edward Munchin elämää 21-, 30-, 45- ja 80-vuotiaina.

Pe 24.3. alkaen Elisa Viihde Viaplay

Luther: The Fallen Sun

Tv-sarjan tarinaa jatkavassa rikoselokuvassa John Luther (Idris Elba) yrittää paeta vankilasta ratkoakseen kesken jääneen tapauksen.

Maaliskuussa Netflix

Asiaohjelmat

Super League: The War for Football

Dokumenttisarja siitä, mitä tapahtui, kun Eurooppaan yritettiin perustaa 2021 uutta jalkapallon superliigaa, Manchester Unitedin, Real Madridin ja Juventuksen kera.

Pe 13.1. alkaen AppleTV+

Rakkaudella Pamela

Uusi henkilökuva kuuluisasta povipommista ja Baywatch-tähdestä Pamela Andersonista.

Ti 31.1. alkaen Netflix

Suomitube

Veronica Verho, Mikael Hertell, Sonja Hämäläinen ja muut tähdet kertovat dokumenttisarjassa suomalaisen tubettamisen varhaisvaiheista sekä työn ongelmista, kuten uupumisesta.

Ma 20.2. alkaen Yle Areena

Tyyli on fresh

Viivi Huuskan dokumenttisarja ihmisistä, joille tyyli ja oikeat vaatteet ovat merkityksellisiä asioita.

Ma 24.4. alkaen Yle Areena

Still: A Michael J. Fox Movie

Paluu tulevaisuuteen -tähti Michael J. Fox kertoo elämästään, johon kuuluu sekä menestysrooleja että 29-vuotiaana diagnosoitu Parkinsonin tauti.

Keväällä AppleTV+

Viihde & tosi-tv

Tennistä, hikeä ja kyyneliä

Formula 1: Taistelu paalupaikasta -sarjan tekijöiden uutuus seuraa vuoden ajan ATP- ja WTA-turnausten tennispelaajia.

Pe 13.1. alkaen Netflix

Good Luck Guys

Sosiaalisesta mediasta tutut suomalaiset kisaavat Jukka Hildénin juontamassa realitykisassa Thaimaan viidakossa.

Pe 20.1. alkaen Prime Video

The Reluctant Traveler

Schitt’s Creekin tähti Eugene Levy vierailee matkasarjassaan Costa Rican, Italian, Japanin, Malediivien, Portugalin ja Etelä-Afrikan lisäksi Suomessa.

Pe 24.2. alkaen AppleTV+

Chris Rock: Selective Outrage

Näyttelijä Chris Rock vetää Netflixin ensimmäisen suoran stand up -keikan Baltimoren Marylandista.

Su 5.3. alkaen Netflix

Fleksaajat

Seksikäs-Suklaa ja Molybros-kaksikko jututtavat sarjassa vaatteillaan, kengillään, veneillään ja kelloillaan leveileviä fleksaajia.

Ma 3.4. alkaen MTV Katsomo

Suosikkipalaajat

Pohjolan laki, lakidraamasarjan kausi 2, su 22.1. alkaen Elisa Viihde Viaplay

Hollannin au pairit Miamissa, tosi-tv-sarjan kausi 3, ma 23.1. alkaen Yle Areena.

Mayor of Kingstown, rikosdraamasarjan kausi 2, ma 30.1. alkaen Skyshowtime.

Syvään päätyyn, dokumenttisarjan kausi 2, ma 6.2. alkaen Yle Areena.

You, jännitysdraamasarjan kausi 4, to 9.2. alkaen Netflix.

Clarkson’s Farm, tosi-tv-sarjan kausi 2, pe 10.2. alkaen Prime Video.

Sunnuntailounas, komediasarjan kausi 4, helmikuussa C More.

The Mandalorian, seikkailusarjan kausi 3, ke 1.3. alkaen Disney+.

Perry Mason, lakidraamasarjan kausi 2, ti 7.3. alkaen HBO Max.

Shadow and Bone, fantasiasarjan kausi 2, to 16.3. alkaen Netflix.

Yellowjackets, mysteeridraamasarjan kausi 2, la 25.3. alkaen Skyshowtime.

Mist sä tuut, hip hop -matkasarjan kausi 2, pe 31.3. alkaen Yle Areena.

Ex on the Beach Suomi, tosi-tv-sarjan kausi 4, maaliskuussa Discovery+.

Fitnesspäiväkirja 2023, tosi-tv-sarjan kausi 4, huhtikuussa Discovery+.

Succession, satiirisen draamasarjan kausi 4, keväällä HBO Max.

The Last of Us -sarjan esittelyteksti: Nico Hartikainen.