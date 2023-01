Ilpo Larha järkytti Suomea 30 vuotta sitten – näin hyytävä oli tv-sarjana nähtävä palkkamurhaajan tositarina

Ilpo Larha, 25, järkytti Suomea murhaamalla liikuntakyvyttömän vanhuksen 1992. Pari vuotta myöhemmin koko Suomi pidätti hengitystään, kun palkkamurhaaja Larhan vankilapako huipentui 55 tuntia kestäneeseen piiritykseen.

24. huhtikuuta 1992 Helsingin Jollaksessa murhattiin liikuntakyvytön Wilhelm Högsten. 77-vuotias silkkikutomon omistaja murhattiin nukkuessaan kotonaan.

Murhaaja kiipesi paloportaita pitkin Högstenin makuuhuoneeseen ja ampui häntä neljästi, joista kolme laukausta osui.

Palkkamurhan oli tilannut Högstenin Fred-poika. 46-vuotias diplomiekonomi oli ajautunut talousvaikeuksiin, joten hän havitteli perintörahoja. Murhaajalle oli luvattu palkkioksi puoli miljoonaa markkaa.

Aluksi murhaajaksi epäiltiin Frediä, jolla oli huonot välit isäänsä. Hän väitti palkanneensa kaksi venäläistä surmaamaan isänsä.

Lopulta hän kertoi totuuden: palkkamurhan toteuttivat Ilpo Larha ja Hannu Ratia.

Taksikuskina työskennellyt Larha murhasi Högstenin, mutta Ratia oli mukana valmistelemassa ja suunnittelemassa rikosta.

Kun hovioikeus vahvisti elinkautisen, Larha pakeni Katajanokan vankilasta 25. helmikuuta 1994 yhdessä huumausainerikoksista tuomitun Kullervo Haikaksen kanssa.

Ilpo Larha oli useissa Ilta-Sanomien lööpeissä maaliskuussa 1994.

Helsingin Sanomien mukaan vankilan käytävää siivonnut Larha veti esille aseen ja otti vanginvartijan panttivangikseen. Tämän jälkeen Larha vapautti selliinsä lukitun Haikaksen, ja karkurit jouduttiin panttivangin hengen turvaamiseksi päästämään vankilan portista kadulle.

Vankilan ulkopuolella kaksikko ryösti sivulliselta auton, jolla he huristivat pakoon. Vartija vapautettiin myöhemmin.

Pakomatkan alkuvaiheessa Larva ryösti pankin Helsingin Pitäjänmäessä. Hän ampui laukauksen naisvirkailijaa kohti. Luoti meni läheltä naisen päätä. Ryöstösaalis jäi pieneksi.

Ilpo Larha ryösti pankin karkumatkan alkuvaiheessa.

Lopulta poliisi onnistui jäljittämään vankikarkurit lahtelaiseen kerrostaloon.

Alkoi 55 tuntia kestänyt vaarallinen piiritys. Sen aikana asefani Larha antoi revolverinsa laulaa.

Piiritysoperaatioon osallistui kolmen vuorokauden aikana lähes 200 poliisia maaliskuussa 1994.

Ilpo Larha lupasi moneen otteeseen antautua, mutta lähes yhtä usein hän totesi aikovansa ampua itsensä. Hän ilmestyi välillä asunnon ikkunaan, ja joskus hänellä oli aseen piippu suussaan.

Piiritys käynnissä lahtelaisen kerrostalon ulkopuolella.

On tulkittu, että Larha piti itsemurhaa kunniattomana vaihtoehtona ja toivoi ennemmin poliisin ampuvan hänet. Vankilaan hän ei halunnut palata, ei etenkään Katajanokalle.

Larha ilmoitti viimeisen iltansa aikana, että klo 20.00 mennessä hän joko antautuu tai päättää päivänsä.

Puoli tuntia ennen iltakahdeksaa 17.3.1994 asunnosta kuului tuplalaukaus. Kun Larha löydettiin kuolleena, selvisi, että hän oli ampunut itseään päähän kahdella aseella yhtä aikaa.

Ilpo Larhasta on tehty Piiritys-sarja, joka alkaa nyt Ruudussa.

Ruudun ulkopuolella kyseinen viiksekäs maanikko ei ole yhtään sekopään oloinen. Hänhän on sympaattinen Elias Salonen, joka muistetaan herttaisena Arttuna Ylen sarjasta Aikuiset. Mielikuva on nyt muuttumassa. Kilteistä rooleista on siirrytty synkempiin, kuten uuden Piiritys-sarjan Ilpo Larhaksi.

– Ei se ole suunnitelmallista, mutta onhan se mukavaa, että roolini ovat monipuolistuneet ja vielä näin nopeasti. On käynyt hyvä tuuri, vaikka en kyllä pelkää leimautumisia, kertoo Salonen, joka valmistui tänä vuonna Teatterikorkeakoulusta.

Elias Salonen kertoo kuunnelleensa moneen kertaan puhelua, jonka Larha soitti Lahden paikallisradioon.

Ei roistoa ilman poliisia – toisena päähenkilönä kuusiosaisessa sarjassa on Esko Heinonen, neuvottelijaksi päätynyt Lahden poliisin rikoskomisario. Häntä näyttelee Jussi Vatanen, joka pääsi myös tapaamaan aitoa Heinosta, vuonna 2012 eläkkeelle jäänyttä komisariota.

– Juonen kaari on todenmukainen. Heinonen oli isossa roolissa, ja häntä konsultoitiin läpi sarjan tekemisen. Hän valvoi melkein kolme vuorokautta, ja puhelimen kautta luotu suhde Larhan kanssa oli syvä, Vatanen kertoo.

– He puhuivat henkilökohtaisia ja luottamuksellisia asioita, joita Heinonen ei ole koskaan kertonut eteenpäin.

Vatanen muistaa Larhan tapauksen hämärästi ajalta, kun hän itse kävi lukiota.

– Siihen aikaan varmasti moni oli Poliisi-TV:n kasvatti, mutta ylipäänsä true crime -genre on minulle aika vieras.

Elinkautisen tuomion saanut Larha oli hyvin vaarallinen. Kun poliisi yritti rynnäkköä, laukoi Larha aseillaan silmittömästi. Myöhemmin hän uhkaili räjähteiden käytöllä.

Jussi Vatasen esittämä rikoskomisario Esko Heinonen toimi kenttäjohtajana ja neuvottelijana Lahden-piirityksen aikana.

Larha soitti myös Lahden paikallisradioon ja kertoi räjähteistä sekä lausui sarjassakin kuultavan legendaarisen lauseensa:

”Mä oon armeijassa saanut pioneerikoulutuksen ja asettelin kaikkia kivoja pikku pommeja, että tervetuloa vaan poliisit ovista ja ikkunoista.”

– Tuota puheenvuoroa kuuntelin tosi monta kertaa, sanoo Elias Salonen.

Hän valmistautui rooliinsa lukien ja katsoen kaiken, mitä Larhasta oli kerrottu.

– Uskon, että opin tuntemaan Ilpo Larhan, mutta ei häntä ole helppo ymmärtää. Niin omituinen henkilö oli kyseessä.

Aseiden käyttö kylmäsi Salosta.

– Asetreenini alkoivat tammikuussa, ja pian syttyi sota. Kyllä se toi oudon twistin ja paljon ajatuksia, vaikka yritin muistaa kaiken kuuluvan vain rooliin. Kuvaamisjakso oli intensiivinen, ja vuorosanat tulivat uniin.

Salonen oli roolissa aivan eri näköinen kuin Aikuisissa.

– Viiksissä en viihtynyt. Pitkän viiksipäivän jälkeen oli vapauttavaa päästä niistä eroon.

– Mielestäni hätkähdyttävintä koko tapauksessa on sen pohtiminen, olisivatko asiat voineet mennä toisin. Kuinka pienestä oli kiinni, ettei Larha antautunut?

Koko Suomi puhui Ilpo Larhasta.

Piiritystilanteessa Esko Heinosen apuna olivat psykiatrit, jotka sarjassa kirjoittavat puhelinneuvottelujen aikana paperille ohjeita.

Jännittävimpiä hetkiä oli se, kun Larhan nukkuessa muut asunnossa olleet kolme henkilöä sekä kissa saatiin pois asunnosta. Hekin olivat alkaneet pelätä Larhaa ja tämän tekoja.

Sarjassa avataan taustatarinaa kohti palkkamurhaa. Tyttöystävän (Anna Böhm) kanssa vietetään romanttisia hetkiä. Poliisin mukaan Larhalla ei ollut piinkovan rikollisen profiilia. Heittelehtivä mieliala ja halu nousta alamaailman kunnioitetuksi nimeksi johtivat traagisiin tapahtumiin.

Elias Salonen näytteli Aikuiset-sarjassa Arttua. Vierellä Anna Airola.

Sarjaa kuvattiin Tampereella poliisiammattikorkeakoulun tiloissa. Konsultaatioapu oli siis lähellä.

– Vaikka Piiritys on hyvin aito, on jotain ysärijuttuja muokattu nykyihmisille uskottavaksi. Olisi voinut vakava aihe saada turhan koomisia sävyjä, jos olisi oikeasti kuljettu hiihtopipot tötteröllä, sanoo Jussi Vatanen.

Hänen mielestään poliisihahmossa kiehtovinta oli se, että tilanne oli täysin ennustamaton.

– Näytellessä tuli muistaa, ettei poliisilla ollut pitkään aikaan käsitystä kokonaisuudesta. Larhan luo lähdettiin ajatuksella, että hoidetaan homma ja napataan karkuri takaisin telkien taa. Mutta Larha yllätti.

