Todellisuus yllätti mormonisaarnaaja Tylerin, 22, Suomessa – lopulta ”juttutuokio” tuntemattoman hämäläisen kanssa oli käänteentekevä

– Kaipaan Suomea joka päivä! Kunnioitan Suomea, se on muokannut elämääni kauniilla tavoilla. Suomalaisten ansiosta pidän aidoista keskusteluista, yhdysvaltalainen Tyler Davis kehaisee.

Davis lähti kesällä 2019 levittämään Mormonin kirjan sanomaa Suomeen kahdeksi vuodeksi. Vuosittain kymmenettuhannet 18–25-vuotiaat mormonit lähtevät maailmalle tekemään lähetystyötä ennalta määrättyyn kohteeseen. Lähetysohjelma perustuu vapaaehtoistyöhön.

Hiljattain lukiosta valmistunut Davis lähti intoa täynnä kohti tuntematonta maata toisella puolella maapalloa.

– Ennen kuin tulin Suomeen minulla oli tietyt oletukset ja odotukset, jotka olin itse päässäni kehittänyt. Kukaan ei kertonut minulle mitään Suomesta, ja hädin tuskin tiesin, missä Suomi sijaitsee. Luulin, että tapaan paljon ihmisiä, joille voin jutella ja he haluavat jutella minulle. Todellisuus olikin sitten jotain aivan muuta. Jokainen Suomessa kohdalleni osunut odottamaton käänne johti kuitenkin lopulta johonkin kauniiseen.

Tyler Davis oli lähetyssaarnaajana muun muassa Rovaniemellä. Davisilta taittuu yhä suomi. – Lempisanani on pikkuhiljaa.

Tyler Davis on yksi neljästä nuoresta, jonka Suomen-matkaa seurataan Tania Andersonin ohjaamassa Lähetyssaarnaajat-dokumentissa. Puolitoistatuntisessa ohjelmassa tavataan myös Megan Bills, McKenna Field sekä Kai Pauole.

Reissun ajan miehistä käytetään nimitystä Vanhin ja naisista Sisar. Etunimet eivät ole silloin käytössä.

Ennen toiseen maahan matkustamista mormoninuoret menevät yhdeksäksi viikoksi lähetyssaarnaajien koulutuskeskukseen. Siellä opetellaan muun muassa kohdemaan kieltä.

– Olen onnellinen, että suomi on niin vaikeaa. Se on kuin pyörällä ajo: kerran kun oppii toimintaperiaatteen, sen käyttöä ei unohda. Minulle suomen kielen opettelu oli siihenastisen elämäni yksi vaikeimmista asioista. Suomen kieli on vänkää, ja on siistiä puhua kieltä, jota kukaan muu ei puhu.

Lähetyssaarnaajilla on tiettyjä sääntöjä, joita tulee noudattaa reissulla. Heidän tulee esimerkiksi välttää internetiä, uutisia, kontaktia vastakkaiseen sukupuoleen sekä uimista ja kuunnella saa vain kirkkomusiikkia…

– En koskaan ajatellut, että elämäni olisi rajoitettua. Kuka muu saa olla Suomessa ja kävellä tunteja päivässä ja tavata tuntemattomia maailman toiselta puolelta?

Suomeen saavuttuaan jokaiselle jaetaan toveri ja kerrotaan, mille paikkakunnalle parivaljakko lähtee. Yhdeksän viikon välein pari vaihtuu. Toveria ei saa ”päästää silmistään kuin oman hygienian hoitoon”.

Makkarakeitto ja lohikeitto ovat Tyler Davisin suomalaisia suosikkiruokia.– Piimä oli oudointa, mitä maistoin. Aluksi en tykännyt salmiakista, mutta Hämeenlinnassa kaikki antoivat sitä meille, joten siihen piti tottua! Lopulta toin sitä mukanani kotiin.

Herätys on kello 6.30, ja lähetyssaarnaajien tulee ”pukeutua asiallisesti, tutkia kirjoituksia päivittäin, rukoilla usein ja rajoittaa yhteydet läheisiin kertaan viikossa”. Aamupäivisin urheillaan ja opiskellaan päivän sanomaa.

Päivän mittaan kävellään kaduilla noin 8–10 tuntia yrittäen ottaa kontaktia ihmisiin.

Davis muistaa hyvin ensimmäisen kertansa, kun hän yritti mennä juttelemaan tuntemattomalle Hämeenlinnassa juuri Suomeen saavuttuaan.

– Hän istui penkillä, poltteli ja katsoi järvelle. Menin hänen luokseen, eikä hän puhunut minulle mitään. Sanoin vain hyvää päivän jatkoa. Se hetki oli käänteentekevä.

Myös Kai Pauolen kokemuksia nähdään dokumentissa.

Davis kertoo, että välillä meni viikkoja, ettei hän parinsa kanssa päässyt juttelemaan yhdellekään suomalaiselle. He yrittivät ottaa pienistä hetkistä ilon irti, joten he kävivät esimerkiksi katsomassa maisemia ja nauttivat lumesta.

– Kun nyt katson taaksepäin, niin koko konsepti tuntuu hassulta: tuntematon ihminen menee juttelemaan suomalaiselle. Mutta eihän sellaista tehdä Suomessa!

Lähetyssaarnaajien reissut eivät ole pelkästään puhumista uskonnollisista asioista. He saattavat esimerkiksi auttaa muita ulkomaalaisia suomen kielessä, pelailevat toisten kanssa sählyä ja ylipäänsä ovat avuksi muille.

– Yksi isoimmista tarkoituksistani lähetystyössä oli palvella ihmisiä kaikin mahdollisin tavoin ostoksen kantamisesta tuntemattomalle hymyilyyn.

– Jos olin hymyillyt tuntemattomalle, hän saattoi katsoa minua kuin se olisi ollut oudoin asia, mitä hänelle oli ikinä tapahtunut, Davis muistelee hymyssä suin.

Megan Bills (oik.) vierailemassa suomalaisen kotona.

Davis oli lähetyssaarnaajana Hämeenlinnassa, Rovaniemellä ja Vaasassa.

– Vaasa oli kaunein paikka, missä kävin. Meillä oli auto, joten pääsimme näkemään upeita maisemia rannikolla.

Utahissa musiikkiteknologiaa nykyisin opiskelevan Davisin lähetystyö ei mennyt ihan odotetulla tavalla. Hän ei voinut hyvin henkisesti, joten se vaikutti myös fyysisesti.

Dokumentissa hän kertoo saaneensa paniikkikohtauksia. Hänellä oli masennusta ja sosiaalisten tilanteiden pelkoa. Lopulta hän sai kouristuskohtauksen ja oksensi. Davisin toveri piti huolta ja katsoi, ettei hän tukehdu omaan oksennukseensa. Hänet vietiin ambulanssilla sairaalaan.

Pian Davisille kerrottiin, että hänen pitää palata takaisin Yhdysvaltoihin. Hän oli pettynyt.

– Aluksi sanoin, että mieluummin jään Suomeen muutamaksi kuukaudeksi ja kuolen, kun menen kotiin ja elän seuraavat 60 vuotta. Nyt uskon, että paluu kotiin oli omaksi parhaakseni.

Davis ei osaa tarkalleen sanoa, milloin hänen oireensa alkoivat.

– Uskon, että niitä oli jo ennen kuin lähdin. Kun on tutussa paikassa kotona, oireet on helppo sivuuttaa tai olla huomaamatta niitä. Suomessa olin eristäytyneenä ja silloin oli tilaisuus huomata, etten voinut kovin hyvin.

McKenna Field (vas.) kertomassa Mormonin kirjasta kadulla.

Tyler Davisilla, 22, on kaikesta huolimatta pelkästään hyviä muistoja Suomesta.

– Suomi on suurenmoinen. Haluan tulla vierailemaan joku tammikuu, mennä saunaan ja avantoon, syödä makkaraa ja lohikeittoa.

– En koskaan kyseenalaistanut sitä, kuuluiko minun olla Suomessa. Se ei koskaan tuntunut kodilta, mutta aina tuntui siltä, että minun kuuluu olla siellä. Se tuntui magneetilta. Suomi opetti minua olemaan aito. Se antoi minulle kaiken, mitä olin etsimässä, mutta en edes tiennyt tarvitsevani.

Mikä Suomessa on parasta?

– Suomi on antanut minulle syyn elää silloin, kun en enää halunnut. Maanne antoi minulle uuden kipinän elämään.

– Joskus elämä muuttuu vaikeaksi ja sitä etsii asioita, mitkä auttavat näkemään auringon jälleen huomenna. Kun minulla oli sellaista, Suomi oli se kallio, johon pystyin nojaamaan vaikeina hetkinä.

Lähetyssaarnaajat, torstaina 5.1. TV1 klo 21.30 ja Yle Areena