Tällaista on Antti Holman ja Emmanuel-puolison arki Sasou-koiran kanssa – yksi asia Yhdysvalloissa asumisessa kummastuttaa yhä

Juontaja Antti Holma elää unelmaansa Los Angelesissa ja valitsee tarkoin, mihin työprojekteihin hän lähtee nykyään mukaan.

Juontaja Antti Holma vaihtoi Kalifornian auringon hetkeksi koti-Suomen loskasäähän, sillä hän on nyt kolme viikkoa kestävällä työkeikalla Suomessa. Kolmen viikon aikana Holma kuvaa uusia jaksoja suosittuun Haluatko miljonääriksi? -tv-visailuun ja hyppää aivan uuden työprojektin pariin Mestarileipurit-tosi-tv-kisan juontajana.

– Tulin torstaina Suomeen ja perjantaina oli ensimmäiset Haluatko miljonääriksi? -harjoitukset. Jet lag on ollut näihin päiviin asti aika raju, Holma sanoo.

Hän kuvailee Suomessa vierailun olevan ihanaa, mutta kaipuu kotiin Los Angelesiin on kova. Holma kuvailee, että viime aikoina hänen ja hänen puolisonsa harpisti Emmanuel Ceyssonin arki on ollut niin kiireistä, että yhteinen aika on ollut kortilla.

– Töihin on aina kiva tulla, mutta tämä lähtö kotoa oli erityisen hankala. Meillä on ollut aika kiire, aloitin koulun syksyllä, joten elämäni on muuttunut aika paljon, Holma kertoo.

– Olemme molemmat olleet töissä tosi paljon, joten on ollut aika haipakkaa. Joulun olimme kerrankin yhdessä kotona, eikä toinen lähtenyt Ranskaan ja toinen Suomeen. Tuli sellainen tunne, että tällaista voisi olla vielä kaksi viikkoa, koska yhteistä aikaa on ollut ikävä. Helmikuun puolella sitten ollaan koko porukka kasassa, Holma hymyilee.

Holma ja hänen puolisonsa asuivat New Yorkissa monta vuotta, mutta nyt kotikaupunki on Los Angelesissa, josta he ostivat talon.

Vipinää uudessa kodissa on riittänyt, kun whippet-rotuinen koiranpentu muutti taloon. Nyt reilun vuoden ikäinen Sasou-koira on Holman silmäterä.

– Meillä on mennyt Sasoun kanssa ihan älyttömän hyvin! Holma innostuu.

– Alku oli tosi hankalaa. Keväällä olin paljon yksin kotona ja yksinhuoltajana Sasoulle, kun Manu matkusteli. Yhtenä iltana löysin itseni itkemästä kaksi tomaattimurskapurkkia käsissä, koska Sasou oli syönyt sekä patjan että kirjan. Tuli tunne, etten selviä tästä, mutta kyllä me ollaan selvitty. Villein vaihe on ohi.

Sasou on tullut tutuksi myös Holman huippusuosittujen podcastien kuulijoille. Antin koulumatka -podcastissa Holma ajelee pitkin Los Angelesin katuja ja höpöttelee. Sasou on usein kyydissä nauhoitussessioiden aikana, kun Holma kuskaa koiran päivähoitoon.

– Autossa istuminen on ihan loputonta! Holma huokaa.

New Yorkissa vietettyjen vuosien jälkeen Holmalla on kestänyt aikansa sopeutua uuteen kotikaupunkiin.

– Koti alkaa tuntua kodilta, mutta Los Angeles on aivan perseestä.

– Keli on ihana ja luonto on kaunista, mutta eläminen on kallista. Satasella saa leivän ja maitoa, se on ihan pimeetä. Onneksi meillä on perusasiat aika hyvin. Manun työn kautta tulee sairausvakuutus ja terveydenhuolto. Nämä ovat sellaisia asioita, joita Yhdysvalloissa joutuu miettimään.

Antti Holma juontaa maaliskuussa Nelosella nähtävän Haluatko miljonääriksi? -tv-visan.

Holma sanoo suomalaisena hämmästelevänsä sitä, että Los Angelesissa kaikki matkat taitetaan autolla. Liikenteessä suhaaminen tuntuu puuduttavalta.

– Olen täällä Suomessa kävellyt onnellisena loskassa, kun voi ylipäätänsä kävellä. Tuntuu ihanalta, että on vapaus kävellä paikasta toiseen.

Holma sanoo olevansa nykyään tarkka siitä, millaisiin työprojekteihin hän lähtee mukaan. Kun kotona odottavat mies ja koira, niin hän ei halua olla poissa kotoa liian pitkiä aikoja.

– On joitakin töitä, jotka olisivat olleet parin kuukauden reissuja, enkä ole sellaiseen vielä valmis. Olen kauhean tohkeissani, että minulla on mies ja koira. Minulla on ekaa kertaa koti, joka tuntuu kodilta ja siellä on tärkeä ihminen ja eläin, hän hymyilee.

Haluatko miljonääriksi? ja Mestarileipurit Nelosella maaliskuussa. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat molemmat Sanoma-konserniin.