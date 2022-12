Kommentti: Ensitreffit alttarilla 2.0 olisi hyvä ohjelma, jos osallistujat haluaisivat oikeasti löytää kumppanin

Rakkausrealityn kiinnostavuus häviää, jos osallistujat eivät halua edes yrittää, kirjoittaa toimittaja Janna Nousiainen.

Suomessa uudenlainen Ensitreffit alttarilla 2.0 -konsepti on pyörinyt nyt marraskuusta lähtien. Tunnustan heti kättelyssä olevani konseptin esikuvan Ensitreffit alttarilla Australian innokas katsoja.

Taloudessani otettiin siis ilolla vastaan uutinen siitä, että nyt Suomessakin saadaan seurata pariskuntien sokkohäiden jälkeistä elämää saman katon alla. Niin kutsutuilla rakkauskorjaamoilla parit analysoivat suhteidensa ja tunteidensa kehittymistä yhdessä ohjelman asiantuntijoiden kanssa.

Häät on nyt juhlittu ja häämatkoilta palauduttu omiin samassa rakennuksessa sijaitseviin huoneistoihin. Ensimmäinen rakkauskorjaamo osoitti myös sen, että sarjan konsepti on erittäin toimiva – jos siinä mukana olevat vain oikeasti haluaisivat olla siinä.

Uudessa konseptissa osallistujat kokoontuvat yhdessä illallisille keskustelemaan suhteidensa kehittymisestä.

Alkuperäisessä Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa parit ovat tuntuneet aidommilta sen suhteen, että osallistujat ovat olleet ohjelmassa mukana kuitenkin tosissaan – vaikka ohjelmassa luotu avioliitto ei olisikaan toiminut. Ehkä syynä on se, että siinä osallistujat menevät oikeasti naimisiin ja sitoutuminen on sen myötä isompi.

Suomessa lukuisiin rakkausrealityihin ei valitettavasti näytä olevan hakijoita jonoksi asti.

Ohjelman tuotantoyhtiö kosiskeli tuttuani somessa mukaan uuteen heinäkuussa kuvattuun tv-ohjelmaan etsimään loppuelämän kumppania asiantuntijoiden avustuksella.

Ensitreffit alttarilla 2.0 kuvattiin kesällä ja tuttuni sai kyseisen viestin vielä toukokuussa.

Sarjaa katsoessa huomaa väkisinkin sen, ettei asiantuntijoilla ole tainnut olla kauheasti valinnanvaraa pareja muodostettaessa. Tuntuu, että tuotantoyhtiö on joutunut kosiskelemaan muista tosi-tv-ohjelmista tuttuja kasvoja mukaan saadakseen ohjelman kasaan.

Tilda on aiemmin ollut mukana Paratiisihotelli Suomessa sekä Ex on the Beach Suomessa, Rene Save the Date Suomessa, Janne Marko Björs – Rakkauden seikkailussa ja Jarkko Temptation Island Suomessa.

Sama ilmiö näkyy myös muissa tosi-tv-ohjelmissa, joten Ensitreffit alttarilla 2.0 ei ole yksin.

Esimerkiksi Temptation Island Suomessa yhä useampi osallistuja vaikuttaisi tuntevan toisensa jo ulkomaailmasta, kun aiempien kausien osallistujien tutut ja tuttujen tutut on kosiskeltu mukaan ohjelmaan.

Eikö Suomessa siis enää riitä halukkaita osallistujia?

Voi toki olla, että osallistujat ovat omatoimisesti hakeneet mukaan uuteen tosi-tv-ohjelmaan. Keittiöpsykologin taidoillani uskallan sanoa, että parien heikohko yhteensopivuus viestii jotain muuta.

Sarjassa ideana on haastaa myös ihmisten odotuksia ja vaatimuksia, kun he tutustuvat ilman ennakkoluuloja heille valittuihin kumppaniehdokkaisiin. Parhaimmillaan ohjelma haastaa miettimään pitkän vaatimuslistan sijaan sitä, mitä itse tuo parisuhteeseen.

Emman kohdatessa tosi-tv:stä tutun sulhasehdokkaan, nousivat Jarkosta aiemmin syntyneet ennakkoluulot kuitenkin liian suureksi muuriksi kaksikon välille. Rene taas tuntuu olevan mukana enemmän hakemassa näkyvyyttä itselleen kuin etsimässä kumppania.

Osa osallistujista ei myöskään näytä itsekään ymmärtävän, mitä haluaa.

Vera on tylyttänyt Mattia ohjelmassa useissa eri tilanteissa.

Vera toivoo kumppania, joka osaa pitää puolensa. Samalla syntyy kuitenkin jännitteitä, jos Matti uskaltaa edes lisätä ruokaan suolaa kysymättä lupaa. Erilaiset elämäntilanteet hiertävät myös kaksikon välejä, kun yhden lapsen äiti haaveilee saavansa pian lisää jälkikasvua ja toisen mielestä sopiva aika olisi vasta viiden vuoden kuluttua.

Väistämättä mietin, olisivatko samanikäiset ja samankaltaisessa elämäntilanteessa olleet Emma ja Matti olleet toisilleen yhteensopivampia.

Biologisista lapsista haaveileva Petri taas ilmoitti rakkauskorjaamolla, ettei sittenkään välttämättä ole valmis parisuhteeseen Tiian kanssa. Ymmärrettävää, mutta silti ihmetyttää, miksi hänet on valittu mukaan menemään naimisiin tosi-tv-ohjelmassa.

Rakkauskorjaamoilla tuli ilmi asioita, joista pariskunnat eivät olleet jutelleet keskenään.

Osallistujien kannalta toivoisin mahdolliselle tulevalle kaudelle toisilleen sopivampia pareja. Suhteiden muodostumista on vaikea seurata, kun niin moni ei näe minkäänlaista tulevaisuutta valitun parinsa kanssa.

Jotain sarja kuitenkin tekee oikein, sillä katsojana huomaan odottavani maanantaisin ilmestyviä jaksoja.

Saa nähdä, kuinka kauan innostus jatkuu, jos liian moni pari jättää leikin kesken jo alkumetreillä.

Ensitreffit alttarilla 2.0 on katsottavissa MTV Katsomossa.