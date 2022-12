Sulhanen pakkaa laukkunsa kiivaan keskustelun päätteeksi – Ensitreffit alttarilla -pariskunnan suhde saa dramaattisen käänteen

Pariskunnat ovat aloittaneet yhteisasumisen ja tunteet kiristyvät.

Realitydeittailu saa lisämaustetta, kun Ensitreffit alttarilla 2.0 -ohjelmassa vietetään niin sanottuja Yes-päiviä. Kymmenennessä jaksossa pariskunnista toinen saa päätösvallan siihen, mitä yhdessä tehdään.

Rene ja Tilda viettävät Renen tahdosta aikaa kartingradalla ja vesipuistossa. Etenkin vesipuistossa pariskunnan välillä näyttäisi vallitsevan hyvä ilmapiiri. Tildalle aktiviteetit tuntuvat pelottavilta, mutta hän heittäytyy niihin silti mukaan.

– Aina kun on ollut jotain aktiviteetteja, olen ollut silleen, että tässä on rajani ja sitten Rene puskee tekemään vähän lisää, Tilda kertoo kameroille.

Puskeminen on Tildan mielestä tehnyt hänelle ihan hyvää.

– Mullekin on vähän tullut pelkoja, niin kiva huomata, että selviää hengissä ja vaikka ei ihan onnistunutkaan, se on ihan ok.

Seuraavassa pariskuntaa koskevassa kohtauksessa kuullaan kuitenkin dramaattisista käänteistä.

Ohjelmassa pariskunnat asuvat omissa huoneissaan saman katon alla. Matin ja Veran luokse saapunut hämmentynyt Tilda kertoo toisille hänen ja Renen muuttuneesta tilanteesta.

– Meidän parisuhde on ottanut tänään oikein mukavan käännöksen. Rene pakkasi laukut ja lähti v*ttuun, Tilda kertoo.

Tildan mukaan vesipuiston jälkeen hän kävi Renen kanssa kiivasta keskustelua. Tildan mukaan Rene olisi todennut olevansa siinä rajalla, ettei hän pysty olemaan morsiamensa kanssa samassa huoneessa.

– Tulee vaan niin aliarvostettu olo, että ihan kuin mun fiiliksilläni ei olisi väliä. Jos häntä ahdistaa, niin sitten hän voi vaan läksiä ja heittää kaikki jutut pöydälle, ja sitten vaan lähteä täältä asunnosta ulos ja jättää mut kaiken kanssa tänne, itkuinen Tilda kertoo kameroille.

Renen ajatukset ovat selkeästi tulleet Tildalle yllätyksenä.

– Ja hän ei ole koko aikana minulle kertonut, sitten hän vain jättää kaiken pöydälle ja lähtee asunnosta pois. Ei tämä ole mielestäni reilua.

