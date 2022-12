Hollywood-elokuvan trailerissa oli näyttelijä, jota ei nähty lainkaan itse leffassa – fanit saavat haastaa studion oikeuteen

Kaksi fania pettyi maksettuaan suoratoistopalvelussa elokuvasta, jossa trailerissa näkynyttä näyttelijää ei näy lainkaan.

Yhdysvalloissa tuomari on linjannut, että elokuvafanit voivat haastaa elokuvayhtiön oikeuteen harhaanjohtavasta mainonnassa, jos trailerissa näkyvä näyttelijä ei ole mukana elokuvassa.

Kaksi elokuvaharrastajaa sanoo Universal Pictures -elokuvastudion huijanneen heidät vuokraamaan vuonna 2019 julkaistun Yesterdayn, koska elokuvan trailerissa näkyi näyttelijä Ana de Armas. Kumpikin kertoo maksaneensa 3,99 dollaria (noin 3,75 euroa) katsoakseen elokuvan Amazon Prime -palvelussa. De Armasta ei kuitenkaan elokuvassa näy.

Aiemmin tänä vuonna nostetun yhteiskanteen mukaan fanit olivat trailerin perusteella olettaneet kuubalaisnäyttelijän olevan elokuvassa näkyvässä roolissa. Näin ollen he katsoivat, ettei ostoksella tai vuokrauksella ole heidän kaltaisilleen kuluttajille mitään arvoa.

Yhdysvaltalaismediat uutisoivat kanteesta perjantaina.

Universal oli alun perin pyytänyt tuomaria sivuuttamaan valituksen sillä perusteella, että sananvapauden takaava Yhdysvaltain perustuslain ensimmäinen lisäys suojelee myös elokuvatrailereita. Torstaisessa päätöksessään tuomari kuitenkin tyrmäsi studion perustelut ja sanoi, että trailerit ovat kaupallista puhetta. Siten niitä koskevat mainonnan rehellisyyteen liittyvät lait.

Tuomarin näkemys on, että traileri on mainos, jonka tarkoitus on myydä elokuvaa kuluttajille näyttämällä pätkä elokuvasta.

Pettyneille faneille vaaditaan kanteessa ainakin viittä miljoona dollaria (vajaata 4,7:ää miljoonaa euroa).

Kanteen käsittely jatkuu ensi keväänä.

De Armasin oli alun perin määrä olla mukana Danny Boylen Yesterday-elokuvassa, ja hänet nähdään trailerissa sekä joissakin elokuvan mainoksissa. Kanteen mukaan roolihahmo ei kuitenkaan ollut mukana elokuvan lopullisessa versiossa.