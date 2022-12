Nyt on aikaa katsoa aiemmin väliin jääneet uutuudet. Tv-lehti valitsi 25 parhaiten mieleen jäänyttä ja yhä katsottavissa olevaa suoratoisto­sarjaa kuluneelta vuodelta.

Vuoden parhaita sarjoja (ylh. vas.): The Peacemaker, Munkkivuori, Wednesday, The Dropout (alh. vas.), Hirviö: Dahmer ja Kultakala.

Vuoden parhaat sarjat ovat alla aakkosjärjestyksessä. Tv-sarjoja on mukana näistä suoratoistopalveluista: AppleTV+, C More, Disney+, Elisa Viihde Viaplay, HBO Max, Netflix ja Prime Video.

1899

Netflix

Karismaattinen Emily Beecham näyttelee Darkin tekijöiden mysteerisarjassa Mauraa, joka matkustaa siirtolaisia täynnä olevalla laivalla Yhdysvaltoihin. Saman varustamon kuukausia aiemmin kadonnut laiva löytyy yllättäen mereltä, ja erikoiset tapahtumat alkavat. Mistä on kyse?

1899.

The Bear

Disney+

Huippukokki Carmy (Jeremy Allen White) palaa maailmalta Chigacoon pyörittämään perheensä ravintolaa, joka on jäänyt tuuliajolle isoveljen itsemurhan jälkeen. Kapinoiva henkilökunta ei siedä Carmyn ajamia muutoksia, mutta hiljalleen väki alkaa hitsautua yhteen. Keittiön kiire ja paine tuntuvat kotisohvalla asti. Sarja on ollut Yhdysvalloissa katsoja- ja arvostelumenestys.

The Bear.

Black Bird

AppleTV+

Tiiviisti otteessaan pitävässä minisarjassa vanki (Taron Egerton) tekee FBI:n kanssa sopimuksen saadakseen murhasta epäillyn Larry Hallin tunnustamaan. Paul Walter Hauser onnistuu Hallina niin hyvin, että niskakarvat nousevat pystyyn.

Black Bird.

The English

Prime Video

Emily Blunt loistaa vuoteen 1890 sijoittuvassa kostowesternissä poikansa kuolemaa surevana naisena, joka tutustuu Yhdysvaltain armeijan pettämään intiaanitaustaiseen entiseen sotilaaseen.

The English.

From

C More

Kerrankin kauhusarja, joka ei valu samaan pohjattomaan huonojen kauhutuotantojen kuiluun kuin muut, sillä naurettavat erikoistehosteetkin puuttuvat. Sarjan takana ovat Lostin tuottajat, joten taitoa ja mainetta riittää. Keskiössä on kylä, jonne ihmiset eri puolelta Yhdysvaltoja joutuvat, eivätkä pääse enää pois. Kun aurinko laskee, kuka tahansa heistä on vaarassa menettää henkensä.

From.

The Dropout

Disney+

Lahjakas Amanda Seyfried näyttelee tosipohjaisessa sarjassa verentutkimusfirma Theranoksen pomoa Elizabeth Holmesia, joka halusi hinnalla millä hyvällä saavuttaa jotakin. Juoni ja Holmesin tehtailema huijaus ovat niin koukuttavia, että jopa laboratoriokeskustelut kiinnostavat.

The Dropout.

The Gilded Age

HBO Max

Downton Abbey asetti riman korkealle, mutta käsikirjoittaja Julian Fellowesin uutuus lumoaa yhtä lailla. Kahden kerroksen väen ristiriitoja seurataan nyt 1800-luvun lopun Manhattanin kartanonkaltaisissa kerrostaloissa.

Lue lisää: Kommentti: Nyt se alkaa! Downton Abbey -faneille tarjotaan todellista herkkua – New Yorkin ökyrikkaiden röyhkeää elämää kuvaava uutuussarja on loistokas

The Gilded Age.

Hirviö: Jeffrey Dahmer

Netflix

Sarjamurhaaja Jeffrey Dahmerista kertova sarja on taidokas – ja kauhistuttava. Evan Peters tekee pääosassa loistotyötä. Vaikka epäonnisen tappajan elämää käydään läpi lapsuudesta vankilaan, tarinaa kerrotaan uhrienkin näkökulmasta. Lisäksi Dahmerin seinänaapuri Glenda Cleveland (Niecy Nash) nousee sarjassa merkittäväksi ja mielenkiintoiseksi hahmoksi.

Lue lisää: Näyttelijä astui 17 ihmistä tappaneen häiriintyneen sarjamurhaajan saappaisiin – vastaa kritiikkiin murhamiehen romantisoinnista

Hirviö: Jeffrey Dahmer.

House of the Dragon

HBO Max

Jatko-osan – tai tässä tapauksessa esiosan – tekeminen maailman suosituimmalle sarjalle oli riski. Lohikäärmeillä ratsastavasta suvusta kertova fantasiasarja selviää tulikokeesta. Parasta ovat Game of Thronesin tapaan hahmot, joita on helppo sekä rakastaa että vihata, usein samanaikaisesti.

Lue lisää: Game of Thronesin jatkosarjan käsittämättömän raaka kohtaus järkyttänyt osaa katsojista – näin sarjan ohjaaja vastaa kritiikkiin

House of the Dragon

Inventing Anna

Netflix

New Yorkin seurapiireihin luikertelevaa parikymppistä Anna Delveytä sarjassa esittävä Julia Garner tekee huikean roolin hurmavana huijarina, joka vie muita kuin pässiä narussa. Hän keksii itselleen uuden identiteetin saksalaisena perijättärenä ja nyhtää rahaa, minkä kerkeää. Mainioita ovat myös feikkiperijättären ystävät Neff (Alexis Floyd), Rachel (Katie Lowes) ja Kacy (Laverne Cox), jotka ovat vedätyksestä autuaan tietämättömiä. Totuus on tarua ihmeellisempää: oikeasta Annasta on vankilasta vapauduttuaan tullut jo jonkinlainen julkkis.

Lue lisää: Oman Netflix-sarjankin saanut huijari­perijätär Anna Sorokin elelee nyt vapaudessa – leveä elämä jatkuu

Inventing Anna.

Julia

HBO Max

Julia Child oli ranskalaisen ruoanlaiton fani, joka tutustutti vanhan mantereen kulinarismin hienoudet tavallisiin amerikkalaistalouksiin. Sarah Lancashire huokuu lämpöä ja vaativaa tahtoa sydämellisen kepeässä sarjassa.

Lue lisää: Ruokakirjailija Julie Powell on kuollut 49-vuotiaana – Meryl Streep teki tunnetuksi hittielokuvassa

Julia.

Kansan vihollinen

C More

Kotimainen jännityssarja vetää mukaansa myös näyttelijöiden ansiosta. Periksi antamaton toimittaja Katja (Kreeta Salminen) yrittää selvittää murhaa piittaamatta vihakommenteista ja häntä pysäyttämään pyrkivistä päättäjistä.

Lue lisää: Kreeta Salminen soitti Brasiliasta huolestuttavan puhelun isälleen Esko Salmiselle – ”Ja sitten tuu, tuu, tuu, löin luurin korvaan”

Kansan vihollinen.

Kultakala

Elisa Viihde Viaplay

Muistisairaudestakin voi tehdä komediaa, kun sen tekee suurella sydämellä. Miila Virtanen ja Katariina Kaitue loistavat äitinä ja tyttärenä, jotka joutuvat Anna Dahlmanin ja Tatiana Elfin napakassa tekstissä uuden eteen.

Kultakala.

Made in Finland

C More

Kaikki tuntevat Nokian kännykät – mutta Maarit Lallin luoma sarja osoittaa, että kännykät kehittäneiden insinöörien, lakimiesten ja firman johtoportaan omia tarinoita ei. Kristo Salminen lumoaa vauhkona Kari Kairamona.

Lue lisää: Uusi draamasarja paljastaa Nokian johtajien yksinäisyyden ja menestystä edeltäneen kriisin – ”Hurjasti käänteitä, vääntöä, sitkeyttä ja tuuria”

Munkkivuori

Elisa Viihde Viaplay

Rauhallisen kerrostalolähiön outoudet kerrotaan pihapiirin lasten näkökulmasta. Jani Volasen ohjaama ja käsikirjoittama sarja tavoittaa kasvuvuosien uteliaisuuden – ja pelot – täydellisesti.

Lue lisää: M/S Romanticin luojan uutuussarja kuvaa lasten pahaa oloa – yksi olennainen asia oli toisin 30 vuotta sitten

Severance

AppleTV+

Tieteistrillerissä Mark (mainio Adam Scott) työskentelee firmassa, jossa palkallisten muisti on kirurgisesti eroteltu työhön ja vapaa-aikaan. Henkilökohtaisen elämän suruja ei siis tarvitse sietää kuin vapaalla ollessaan, mutta toisaalta työminä on aina töissä – vankina? Uuden kapinoivan kollegan (Britt Lower) myötä firman pimeät salaisuudet alkavat paljastua.

Severance.

Sijainen

Elisa Viihde Viaplay

Ella jää äitiyslomalle ja alkaa pelätä sijaisensa Paulan kaappaavan työnsä arkkitehtina ja koko elämänsä. Yhtäkkiä Ella huomaa koko elämänsä olevan vaarassa. Erityisen vaikutuksen oivasti punotun psykologisen jännitysjuonen ohella tekevät Maria Ylipään ja Pamela Tolan hyytävän hyvät roolisuoritukset.

Lue lisää: Näyttelijätähti Maria Ylipää antaa osuvan neuvon, miten hän välttää pään hajoamisen

Sijainen.

The Patient

Disney+

Koomikkona tunnettu Steve Carell tekee psykologisessa draamasarjassa uransa huippuroolin surumielisenä terapeuttina, joka joutuu omista taipumuksistaan huolissaan olevan sarjamurhaajan (Domhnall Gleeson) vangiksi.

The Patient.

Peacemaker

HBO Max

DC Comicsin supersankarisarjassa John Cena on The Suicide Squadista (2021) tuttu Peacemaker, mielipuolinen tollo, joka vapautetaan vankilasta maailman­pelastus­hommiin. Huumorin ja räiskeen ohella sarjassa korostuu antisankarin henkinen kasvutarina.

Peacemaker.

The Sandman

Netflix

Neil Gaimanin sarjakuviin perustuva fantasiasarja lumoaa erikoisella, visuaalisesti näyttävällä maailmallaan. Rooliinsa erinomaisesti sopiva Tom Sturridge näyttelee vakavailmeistä unimaailman valtiasta, joka vapautuu pitkästä vankeudesta ja etsii kadonneita maagisia välineitään. Niiden avulla hän voisi korjata romahtaneen maailmansa entiselleen. Julmanakin tunnettu Uni löytää matkalla itsestään pehmeämpiä puolia. Tummasävyisessä sarjassa pilkahtelee myös huumoria.

Lue lisää: Brittinäyttelijä nousi uuden Netflix-hittisarjan myötä supertähdeksi – tämä hänen värikkäästä yksityiselämästään tiedetään

The Sandman.

The Time Traveler’s Wife

HBO Max

Claren (Rose Leslie) ja Henryn (Theo James) avioliitossa on poikkeuksellinen haaste: aikamatkustus. Henry sinkoutuu tahtomattaan nykyhetkestä takavuosiin, aina alasti ja nälkäisenä. Audrey Niffeneggerin romaanista sovitettu monen aikatason rakkaustarina nyrjäyttää aivot, sillä menneisyyden Clare tapasi nykyhetkeä vanhemman Henryn jo lapsena, mutta Henry tapasi Claren vasta tämän ollessa aikuinen.

The Time Traveler’s Wife.

Tokyo Vice

HBO Max

Japani-fanien unelma on tosielämän kokemuksiin perustuva kiehtova kuvaus nuoresta amerikkalaistoimittajasta Jake Edelsteinista (Ansel Elgort), joka pääsee ulkomaalaisena japanilaisen sanomalehden rikostoimitukseen. Pian hän on solmussa yakuzojen, murhien ja korruption kanssa.

Lue lisää: Ansel Elgort, 28, on tämän hetken kuumimpia tähtiä – maine sai kolahduksen pari vuotta sitten

Tokyo Vice.

Uncoupled

Netflix

Sinkkuelämää-tekijän Darren Starin piristävä komediasarja kertoo newyorkilaisesta kiinteistönvälittäjästä Michaelista (Neil Patrick Harris), jonka mies jättää hänet ilman mitään syytä 17 yhteisen vuoden jälkeen.

Uncoupled.

Wednesday

Netflix

Addamsin kauhuperheen teinitytön (mainio Jenna Ortega) maailma vetää mukaansa tumman huumorin kera, onhan ohjaajana Tim Burton. Nyt ollaan koulumaailmassa – hieman Tylypahkan tyyliin. Yliluonnollisen synkkyyden sekä murhamysteerien keskellä käsitellään myös oikeita teiniongelmia: koulukiusaamista, pettymystä rakkaudessa ja suhteita vanhempiin.

Lue lisää: Apocalyptican kappale päätyi yllättäen Netflix-hittisarjaan – bändi hämmästyi itsekin

Wednesday.

The White Lotus, kausi 2

HBO Max

Joku on kuollut, mutta kuka ja miksi? Se selviää, kun luksushotellin tapahtumia kelataan viikko taaksepäin. Sisiliaan sijoittuva toinen kausi etenee hitaan herkullisesti tutustuttaen rikkaisiin mutta monella tapaa ongelmallisiin hotellivieraisiin sekä pulassa olevaan henkilökuntaan. Kolmas kausi on jo luvattu.

Lue lisää: Varo juoni­paljastuksia! The White Lotus -hittisarjan uusi kausi loppui järisyttävään käänteeseen – ohjaaja paljastaa, mikä shokki­ratkaisuun johti

The White Lotus.

Sarjavalintoja tekivät Elina Koivisto, Pauliina Leinonen, Marja-Liisa Majasaari, Anna-Maija Naakka, Sallamaari Niittymäki, Janna Nousiainen, Maria Oravakangas ja Taneli Topelius.