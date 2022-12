Juontaja Lee paljastaa, miksi Strömsössä ei koskaan mokata – 10 kuvaa Strömsön täydellisestä joulusta

Strömsön juontaja Lee Esselström aloittaa uuteen jouluun valmistautumisen jo joulun välipäivinä.

Vaasa

– Onko Strömsö oikeasti olemassa? kysyy työkaverini ennen reportaasimatkaani Vaasaan.

On. Kaikkien kädentaitajien paratiisi sijaitsee noin kymmenen minuutin ajomatkan päässä Vaasan keskustasta Västervikissä.

Lee Esselström pitää Strömsöä kuin kotinaan.

Tv:stä tutun punaisen puuhuvilan sisällä on ihanan lämpöinen ja jouluinen tunnelma. Vaikka huoneet ovat kuvauskäytössä, ne eivät muistuta lainkaan kolkkoja ja kylmiä studioita, joissa kutsuvaa on vain se, mikä kameralle näkyy. Täällä aarteita on joka puolella!

Alusta asti eli 20 vuoden ajan Teema & Femin Strömsö-ohjelmassa mukana ollut käsityötaitaja Lee Esselström ottaa meidät kuvaajan kanssa vastaan ja viittoo glögipöytään. Jakkara on kiikkerä enkä uskalla istua siihen. Olisi hirveän noloa rikkoa asioita täydellisessä Strömsössä. Eteisen naulakossakin jo tupeksin jonkin käsityön alas.

Ei mene niin kuin Strömsössä -lauseen tuntevat useimmat suomalaiset. Sen ovat kuulleet monta monituista kertaa Esselströmin ohella myös muut Strömsön juontajat: Elin Skagersten-Ström, Ella Grüssner Cromwell-Morgan, Camilla Forsén-Ström, Jim Björni, Nicke Aldén ja Lena Gillberg.

Lausahdus vertaa meitä vähemmän näppäriä ihmisiä Strömsön taitureihin, joille luomusten luonti on helppoa. Askartelu- ja neuleasiantuntija Esselström paljastaa sarjan ammattilaisten salaisuuden.

Nämä vanhat joulunkuusenpallot on päivitetty uusiksi luonnonmateriaaleilla.

– Tv-katsojat eivät tiedä, kuinka paljon työtä teemme kulisseissa. Ennen meillä oli lähetyksiä vain sunnuntaina, ja ihmiset kyselivät, mitä teette ne muut päivät. Muiden on vaikea ymmärtää, että teen sataprosenttisen työaikani täällä, eikä se meinaa riittää. Teen töitä myös kotona. Minulla on todella vähän aikaa tehdä uutta.

Jo kahdeksan kuukautta ennen uuden kauden alkamista Esselström on suunnitellut 40 ideaa, joista kymmenen menee tekoon. Hänen osuutensa yhdessä jaksossa on kuusi minuuttia, mutta kuvauksiin menee kokonainen päivä.

Lee Esselström vinkkaa käyttämään uudelleen vanhoja jouluverhoja ja -liinoja ompelemalla niistä lahjapusseja, joita voi käyttää monta vuotta. Se säästää sekä rahaa että luontoa.

Ennen kuvauksia hän valmistautuu huolellisesti: keksii idean, tekee koko prototyypin, ostaa materiaalit sekä kirjoittaa artikkelin Strömsön verkkosivuille ja someen. Itse käsityön valmistuminen vie vähiten aikaa.

– Tietysti se onnistuu täällä, koska teemme kaiken niin hyvin etukäteen. Ohjelmaa tekemässä isoissa kuvauksissa saattaa olla kaksikymmentä ihmistä, jotka odottavat. Ei voi epäonnistua, koska se olisi rahan ja ajan tuhlaamista. Jos joskus epäonnistun, se on tapahtunut ennen kameroita ollessani yksin ja miettiessäni, toimiiko tämä materiaali, tämä tekniikka tai tämä idea. Se vaatii oman aikansa ja keskittymistä.

Esselström jakaa Tv-lehden lukijoille Strömsö-ohjelmasta tuttuja askarteluja sekä kaksi reseptiä. Vaasalaisnainen on jouluihminen henkeen ja vereen. Hän on jopa niin innoissaan joulusta, että aloittaa seuraavaan valmistautumisen jo välipäivinä!

– Saatan alkaa neuloa joulupaketteja jo heti aaton jälkeen, hän tunnustaa.

Kierrätysmateriaaleja suosiva Esselström arvostaa itsekin joululahjoja, jotka on tehty käsin, koska hän tietää, kuinka vaativaa ja aikaa vievää niiden tekeminen on.

Hän on huono heittämään tavaraa pois, koska kaiken voi periaatteessa käyttää uudelleen käsitöissä.

Lee Esselström on suunnitellut ja neulonut Strömsö-neuleen ohella Strömsö-villatakin ja samankuvioiset lapaset.

– Mies sanoo, että taasko tuollainen tulee tänne, mutta en voi heittää mitään roskiin, hän sanoo ja nauraa.

Esselströmillä on muun muassa ämpäreittäin rikkoutuneita posliineja, koska ne ovat oivaa materiaalia uusintakäyttöön. Samalla tavalla hän on säästänyt lasinsirpaleetkin.

Joulutähtien tunnelmaa.

Käsityön opettajaksi valmistunut Esselström päätyi ohjelmaan alun perin opiskeluihin liittyvän ideointiprojektin kautta. Sarjalla ei ollut vielä silloin nimeä, mutta koska Yle vuokrasi Strömsö-huvilan kuvaustarkoitusta varten, sen nimi vakiintui käyttöön myös ohjelmassa.

Ja nyt Strömsön tietävät kaikki. TV1-kanavalla se on ollut tämän vuoden katsotuimpien ohjelmien joukossa ja tavoittanut esitysviikoittain kokonaisuudessaan noin 400 000–500 000 katsojaa. Se on aika hyvin 20-vuotiaalle ruotsinkieliselle ohjelmalle, jonka katsojista suurin osa on suomalaisia.

Vuonna 1852 rakennetun Strömsö-huvilan pihalle, puutarhaan ja uimarannalle pääsee tutustumaan. Sisätilat avautuvat avoimien ovien päivänä. Alue kuuluu Vaasan suosituimpiin turistinähtävyyksiin.

Joulutarina syntyy hauskasti tulitikkuaskista.

Strömsön huvilan seinustalla on ahkerassa käytössä olevia linnunpönttöjä.

