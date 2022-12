Kommentti: Whitney Houston sai selville aviomiehensä uskottomuuden erikoisella tavalla – uusi elokuva kurkistaa tragedian taakse

Laulaja Whitney Houston sai suurimman hittinsä tasan 30 vuotta sitten ja kuoli 10 vuotta sitten vain 48-vuotiaana. Kaunis elämäkertaelokuva muistelee kohuista kärsinyttä tähteä lämmöllä. Koskettavinta siinä on kaiken takana oleva oikea Whitney, kirjoittaa elokuvakriitikko Taneli Topelius.

Vahvaa ääntään mestarillisesti käyttänyt Whitney Houston oli viime vuosikymmenten taitavimpia laulajia, joka kuoli huumeisiin aivan liian varhain – vain 48-vuotiaana vuonna 2012, kymmenen vuotta sitten.

Tasavuosia juhlistaa koskettava uusi elämäkertaelokuvaelokuva, joka sai perjantaina ensi-iltansa elokuvateattereissa. Houstonin lähipiirin tuottama I Wanna Dance: The Whitney Houston Movie kuvaa osaltaan laulajatähden arjen traagista puolta – myös tämän myrskyisää suhdetta aviomieheensä, muusikko Bobby Browniin.

Vielä enemmän elokuva kertoo ilmiömäisestä lahjakkuudesta, joka suurelle yleisölle kävi selväksi viimeistään joulun alla 1992. Tuolloin, tasan 30 vuotta sitten, ensi-iltansa sai romanttinen draama The Bodyguard, jossa Houston näytteli eräänlaista muunnelmaa itsestään – henkivartijaansa rakastuvaa supersuosittua poptähteä.

The Bodyguardin huipennuksena kuultu herkän raastava tulkinta kappaleesta I Will Always Love You kohosi nopeasti Houstonin suurimmaksi hitiksi, ja paljon kuuluisammaksi kuin Dolly Partonin vuoden 1974 alkuperäinen versio. Samalla se naulitsi Houstonin aseman käsittämättömiin suorituksiin pystyvänä hunajakurkkuna.

Kasi Lemmonsin ohjaamassa uudessa elokuvassa The Bodyguardin kuvaukset, avioituminen Bobby Brownin kanssa, Houstonin maailmankiertueensa aikana saama keskenmeno ja American Music Awards -gaalan legendaarinen esiintyminen 1994 ovat kaikki osa samaa vyyhtiä, Houstonin tähteyden ristiriitaista huipentumaa.

Vielä tuolloin ei tiedetty, että Houston oli jo koukussa huumeisiin, joita hän käytti luodakseen itselleen vapaahetkiä maailmankiertueiden ja oman avioelämän stressin keskelle.

Lue lisää: 10 vuotta Whitney Houstonin järkyttävästä kuolemasta – supertähden traagiseen elämään liittyy yksi ratkaisematon mysteeri

I Wanna Dance -elokuva alkaa ja päättyy Whitney Houstonin (Naomi Ackie) legendaariseen esiintymiseen vuoden 1994 American Music Awards -gaalassa, jossa hän esitti teknisesti äärimmäisen vaikean kolmen kappaleen sikermän.

Omaiset tapaavat muistella menehtyneitä läheisiään lämmöllä olosuhteista riippumatta, ja näin on I Wanna Dance -elokuvankin kohdalla. Tässä tapauksessa se toimii.

I Wanna Dance -elokuvan takana ovat Houstonin levytkin tuottanut musiikkipomo Clive Davis sekä Houstonin manageri Patricia Houston, joka on hallinnoinut Whitney Houstonin omaisuutta tämän kuoleman jälkeen. Sama nimi ei ole sattumaa: Patricia Houston on myös Whitneyn velipuolen Garyn vaimo.

Niinpä elokuvassa kuullaan Houstonin elämästä paljolti samoja paljastuksia kuin Kevin Macdonaldin ravisuttavassa dokumentissa Whitney (2018), joka oli sekin Patricia Houstonin tuottama. Paljastuksista suurimmat niistä liittyvät Houstonin lähisuhteisiin: parhaaseen ystävään ja ensimmäiseen rakkauteen Robyn Crawfordiin, puoliso Bobby Browniin ja voimakastahtoiseen isään John Houstoniin.

” Jos Whitney Houstonin seksuaalinen suuntautuminen olisi 1980-luvulla hyväksytty, hän olisi saattanut saada paremman ja pidemmän elämän.

I Wanna Dance tekee vihdoin oikeutta Houstonin rakkauselämälle painottamalla sitä, mitä Houstonin elinaikana kierreltiin, kaarreltiin ja suoranaisesti peiteltiin: sen, että nuori parikymppinen Whitney rakasti tulenpalavasti ystäväänsä Robynia. Nouseva tähti joutui kuitenkin lopettamaan suhteen seksuaalisen puolen, koska suhde naiseen ei vanhempien mielestä tuntunut 1980-luvulla soveliaalta saati myyvältä nuorelle nousevalle pop-tähdelle.

Myös Robyn Crawford itse vahvisti seksisuhteen 2019 ilmestyneessä elämäkerrassaan A Song for You: My Life with Whitney Houston. Häntä näyttelevä Nafessa Williams tekee Robynista elokuvan elämäniloisimman hahmon.

Elämäntarinaa valkokankaalta katsoessa ei voi välttyä ajatukselta, että jos Whitney Houstonin seksuaalinen suuntautuminen olisi 1980-luvulla hyväksytty, hän olisi saattanut saada paremman ja pidemmän elämän.

Whitneyn (Naomi Ackie, oik.) parasta ystävää ja suurta rakkautta näyttelee I Wanna Dance -elokuvassa Nafessa Williams.

Käytännössä Houstonia painostettiin jättämään suhde naiseen ja seurustelemaan miesten kanssa. Yksi heistä oli Bobby Brown, jonka kanssa 1992 solmittu liitto ajautui myöhemmin parisuhdeväkivaltaan ja uskottomuuteen.

Elämäkertaelokuvassa on tästäkin mehukkaita yksityiskohtia: se väittää laulajatähden saaneen vahvistuksen aviomiehensä syrjähypyille oman taustayhtiönsä kirjanpidosta, kun Brown oli erehtynyt maksamaan rakastajiensa kuluja Houstonin firman luottokorteilla.

Yllättävää kyllä, Anthony McCartenin käsikirjoittama elokuva ei nosta suurimmaksi konnaksi kuitenkaan r’n’b:n pahaa poikaa Bobby Brownia, vaan Houstonin isän. Tämä halusi myydä tyttärensä kuulijoille söpönä ja ristiriidattomana naapurintyttönä ensisinglestä I Wanna Dance with Somebody alkaen. Tähän ei queer-imago kelvannut.

Isä John saa kyytiä myös tyttärensä miljoonia kärkkyvänä ahneuden perikuvana. Clarke Peters näyttelee roolin pelottavan jämäkästi.

” Lämminhenkinen elämäkertaelokuva ymmärtää tiettyyn pisteeseen asti jopa Houstonin huumeidenkäyttöä – toki kritiikin kera.

Sivulauseissa käy ilmi, että huumeitakin Houston oli käyttänyt jo ennen Browniin tutustumista. Kotiväkivaltaan ei juuri viitata.

Ilmestyessään Macdonaldin Whitney-dokumentti sai huomiota väitteellä, että Whitney ja Gary olisivat joutuneet lapsina naispuolisen serkkunsa seksuaalisesti hyväksikäyttämiksi. Tätä ei I Wanna Dance -elokuvassa mainita.

I Wanna Dance -elokuva on huolitellusti tehty: tässä Naomi Ackie esittää Whitneytä laulamassa Yhdysvaltain kansallislaulun vuoden 1991 Superbowl -ottelussa...

...ja tässä saman tapahtuman oikea Whitney Houston.

Uusi lämminhenkinen elämäkerta pyrkii siivoamaan monet muutkin kohut sivulauseisiin ja ymmärtää tiettyyn pisteeseen asti jopa Houstonin huumeidenkäyttöä – toki kritiikin kera.

Elokuva on tehty ennen kaikkea niille, jotka haluavat muistaa Houstonin ennen kaikkea ällistyttävän taitavana laulajana. Kun näyttelijä Naomi Ackie laulaa, nauhalta kuullaan paria poikkeusta lukuun ottamatta Whitney Houstonin aitoa tulkintaa.

Illuusio on harvinaisen taitavasti tehty: Ackie näyttelee laulavaa Houstonia niin tarkasti ja antaumuksella, että sitä, mihin näyttelijän suoritus päättyy ja Houstonin ääni alkaa, ei voi erottaa toisistaan.

Koskettavinta elokuvassa onkin kaiken takana oleva oikea Whitney Houston: kun salin kaiuttimista alkaa kuulua I Will Always Love You, hetkessä on yhä taikaa, lämpöä ja kitkeränsuloista rakkautta.

Whitney Houston (1963–2012).

I Wanna Dance: The Whitney Houston Movie, ensi-ilta elokuvateattereissa perjantaina 23.12.