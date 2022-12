Vaasalaisen Leen villapaidasta tuli käsittämätön villitys ympäri maailmaa – pulaan joutuneet soittivat yölläkin apua

Käsityötaituri Lee Esselström on viihtynyt tv-ohjelma Strömsön maailmassa jo 20 vuotta.

Vaasalainen Lee Esselström on ollut mukana Ylen Strömsö-ohjelmassa alusta asti. Käsityön opettajaksi valmistunut Esselström päätyi ohjelmaan alun perin opiskeluihin liittyvän ideointiprojektin kautta. Sarjalla ei ollut vielä silloin nimeä, mutta koska Yle vuokrasi Strömsö-huvilan kuvaustarkoitusta varten, sen nimi vakiintui käyttöön myös ohjelmassa.

Ja nyt Strömsön tietävät kaikki. TV1-kanavalla se on ollut tämän vuoden katsotuimpien ohjelmien joukossa ja tavoittanut esitysviikoittain kokonaisuudessaan noin 400 000–500 000 katsojaa. Se on aika hyvin 20-vuotiaalle ruotsinkieliselle ohjelmalle, jonka katsojista suurin osa on suomalaisia.

Kaikkien aikojen ensimmäisenä Strömsö-työnään Esselström teki pöydän kattauksen. Siitä lähtien hän on viihtynyt Strömsö-huvilassa lähes viikoittain kesä-, joulu- ja hiihtolomataukoja lukuun ottamatta. Tiimi kuvaa huvilassa melkein joka viikko jotakin.

– Kyllä tämä melkein kodilta tuntuu.

Korona-ajan hiljaiselo tuntui jopa helpotukselta Esselströmille. Sinä aikana hän loihti kuuluisan Strömsö-neuleen, jonka kuvio sai innoituksensa huvilan verannan kuistin kaiteesta. Hän suunnitteli, kuvasi ohjetta ja neuloi Strömsö-villapaitaansa puolen vuoden ajan. Siitä itse neulominen kesti 40 tuntia.

Sittemmin Strömsö-neuletta tuntui valmistavan joka toinen käsityönharrastaja Suomessa. Sen ohjesivusta tuli ruotsinkielisen Ylen suosituin artikkeli koko vuonna.

– Tiedän, että monet ovat tehneet 10, 15 ja jopa 35 Strömsö-neuletta ja jakaneet niitä koko suvulle.

Malli on levinnyt myös Suomen rajojen ulkopuolella, ja Esselströmiä on lähestytty Espanjasta ja Yhdysvalloista saakka. Välillä puheluita on tullut milloin sattuu, kun neuleen tekijä on kohdannut tenkkapoon ja päättänyt rimpauttaa suunnittelijalle.

– On soitettu yölläkin, että mun silmukat on näin ja näin ja että mitä pitäisi tehdä.

Lee Esselström sai Instagramiinsa anteeksipyynnön Prismalta, johon ilmestyi samankaltainen neule toviksi myyntiin.

Vaasan kaduilla kulkiessaan Esselströmiltä kysellään yksityiskohtia hänen luomuksistaan ja käyttämistään langoista tai muista tarvikkeista. Koska Yle on julkisen palvelun toimija, Esselström ei voi kertoa tuotteiden merkkejä.

Kuinka ollakaan Prismaan ilmestyi myyntiin aivan samannäköinen villapaita syyskuussa. Esselström sai tietää siitä Helsingin Sanomien toimittajalta, joka kysyi hänen kommenttiaan.

Lue lisää: Katso kuvat ja vertaa: Prismassa myytiin neuletta, joka muistutti erehdyttävästi ikonista mallia – S-ryhmä teki ratkaisunsa

– Jälkikäteen koen vaan, että me saimme hyvää mainosta. Jos joku ei tunnistanut tätä paitaa tai ei tiennyt, kuka on sen suunnittelija, niin nyt kyllä tietää. Prisma ei ole soitellut, mutta laittoivat he omaan Instagramiini julkisen anteeksipyynnön.

Kohun noustua S-ryhmä veti neuleen pois myynnistä.

Esselström on jalostanut ohjettaan pidemmälle ja lanseerannut Strömsö-villatakin. Se on vielä vaikeampi tehdä kuin neule, joten hän kuvasi peräti 19 ohjevideota kotineulojia varten.