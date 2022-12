Kate Winslet lataa suorat sanat Titanicin ovikohusta – sai karmeaa vihjailua paljon puhutusta loppuratkaisusta

Winslet muisteli podcastissa, miten ikävästi media kohteli nuoria naisnäyttelijöitä 1990-luvun lopulla.

Kate Winslet nähdään tänä jouluna James Cameronin paluuelokuvassa Avatar: The Way of Water.

Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin Titanic-elokuvan kohutusta ovesta.

Siis siitä, joka elokuvassa pelasti Kate Winsletin näyttelemän Rosen, muttei Leonardo DiCaprion esittämää Jackia.

Elokuvan fanit ovat vuosikausia väitelleet siitä, olisiko ovi kantanut molempien hyisessä vedessä kamppailleiden rakastavaisten painon.

Tähän pohdintaan suurelokuvan ohjannut James Cameron oli vastannut teettämällä tieteellisen selvityksen oven kantokyvystä.

Lopputulos oli selkeä: oven päälle ei tosiaankaan mahtunut kahta täysikasvuista ihmisistä. Toisen oli kuoltava.

Nyt keskusteluun on ottanut kantaa myös Winslet itse.

Hän kommentoi asiaa Happy Sad Confused -podcastissa tullen samaan lopputulemaan kuin ohjaaja Cameron ja tämän teettämä selvitys.

– En usko, että me molemmat olisimme selvinneet, jos olisimme kavunneet oven päälle. Ehkä olisimme mahtuneet siihen vierekkäin, mutta silloin ovi olisi kipannut, Winslet analysoi podcastin juontajalle Josh Horowitzille.

Titanicin loppukohtauksen ovi on herättänyt fanien keskuudessa jupinaa suunnilleen elokuvan koko 25-vuotisen historian ajan.

Alkuaikoina puhe oli sävyltään ikävämpää, Winslet kertoo. Monet nimittäin vihjailivat loppuratkaisun syyksi Winsletin painoa.

– Ilmeisesti olin liian läski, että Jack’kin olisi mahtunut lautalle, Winslet tilittää asiaa podcastissa.

Häntä ottaa yhä päähän 1990-luvun lopun fanien ja toimittajien puhe.

– Miksi he olivat niin ilkeitä minulle? Enhän minä edes, helvetti soikoon, ollut lihava. Jos voisin palata tuohon aikaan, olisin pannut huutelijoille eri lailla kampoihin.

Titanic teki parikymppisistä Leonardo DiCapriosta ja Kate Winsletistä supertähtiä.

1990-luku oli tosiaan naisten ulkonäön kommentoinnin kannalta varsin erilaista aikaa.

Etenkin, kun Titanic teki Winsletistä hetkessä supertähden. Sen myötä myös hänen kehonsa oli jatkuvan arvioinnin kohteena.

Julkisuudessa pohdittiin, onko Winslet kerryttänyt liikakiloja. Näyttelijä myös paljastaa, että häntä yritettiin ajaa myös elokuvissa ”lihavan tytön” rooleihin.

– Oli todella pelottavaa tulla yhtäkkiä niin kuuluisaksi, Winslet muistelee podcastissa.

– En voinnut enää arjessa mennä meikittömänä maitokauppaan. Jokaista liikettäni ympäröi toimittajien ja valokuvaajien lauma.

Jos nuorella Katella olisi ollut varttuneen Katen itseluottamus, olisi hän paukauttanut tuoretta tähteä jahdanneille toimittajille suorat sanat.

– Olisin sanonut heille, että älkää todellakaan kohdelko minua näin. Olen nuori nainen, kehoni muuttuu, ja yritän vain ihmetellä, mitä kaikkea tapahtuu. Olen jo valmiiksi kauhuissani, joten älkää tehkö tästä yhtään sen vaikeampaa.

– Ihan silkkaa kiusaamista se oli, hän muistelee.

Hän huomauttaa myös, ettei vastanäyttelijä Leonardo DiCapriota käsitelty julkisuudessa lainkaan yhtä asiattomasti.

Winsletin (vasemmalla) lisäksi uudessa Avatar-elokuvassa nähdään Sigourney Weaver, Zoe Saldana ja Sam Worthington. Keskellä ohjaaja James Cameron.

Winsletin takavuosien ikävät kokemukset ovat tehneet hänestä kehorauhan aktiivisen puolestapuhujan.

Naisten kehoja kommentoidaan kun edelleenkin törkeästi.

– Kyllähän moinen älyttömyys on vähenemään päin, mutta on meillä yhä paljon tehtävää. En voi edes kuvitella, millaista on olla nuori naisnäyttelijä nykyisellä sosiaalisen median aikakaudella, hän pohtii podcastissa.

Vaikka median tapa käsitellä naisia on ehkä hieman siistiytynyt, huomauttaa Winslet, että esimerkiksi punaisella matolla kävelevistä naisista kirjoitetaan edelleen melko tunkkaisesti.

– Vaikkapa asuja kommentoidaan aina, miten ne ”korostavat kurveja” sun muuta. Ei sellaista miehistä kirjoiteta. Se on aivan vastuutonta puhetta ja luo väistämättä nuorille naisille epäreiluja odotuksia.

– Kaikki kehot ovat samanarvoisia, olivat ne minkä mallisia hyvänsä, Hollywood-tähti päätti palopuheensa.

Kate Winslet, 47, nousi Hollywoodin supertähdeksi juuri vuonna 1997 ilmestyneen Titanicin myötä.

Muihin hänen uransa merkkipaaluihin kuuluvat esimerkiksi Holy Smoke! – Pyhässä pilvessä (1999), Tahraton mieli (2004), Holiday (2006) ja Steve Jobs (2015).

Winslet on taas ajankohtainen, sillä hän näyttelee James Cameronin vuoden 2009 Avatar-eepoksen jatko-osassa Avatar: The Way of Water. Se on harvakseltaan elokuvia tekevän Cameronin ensimmäinen ohjaus sitten edellisen Avatarin.