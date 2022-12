Kommentti: Tom Cruise teki tämän vuoden ylivoimaisen jättihitin – tästä syystä Top Gun: Maverick saa miehetkin kyyneliin

Top Gun: Maverick on kerännyt Suomen valkokankailla jo yli 435 000 katsojaa, ja nyt se saa ensi-iltansa suoratoistopalvelussa. Tom Cruisen superhitti itkettää ensimmäisen kerran jo alkutekstien aikana, kirjoittaa elokuvakriitikko Taneli Topelius.

Koko maailma – varsinkin 1980-luvulla nuoruuttaan eläneet miehet, myös minä – meni tänä vuonna sekaisin yhdestä ja samasta elokuvasta, joka on vieläpä jatko-osa.

Yhdysvaltain armeijan hävittäjälentäjien tiukkaan kouluun sijoittuva Top Gun: Maverick jatkaa samaa tarinaa, jonka Tom Cruisen 1980-luvun jättihitti, alkuperäinen Top Gun – lentäjistä parhaat (1986), aikoinaan aloitti.

Ja hyvin jatkaakin: Top Gun: Maverick on niin liikuttava ja vaikuttava elokuva, että se sai isot miehetkin itkemään. Myös minut, ja moneen kertaan.

Ensimmäisen kerran itkin jo elokuvan alkutekstien aikana, jolloin valkokankaalle vyöryvät lentotukialuksen isot hävittäjät – samankaltaisissa kuvissa ja saman Danger Zone -hittikappaleen säestämänä kuin alkuperäisessä elokuvassa 36 vuotta sitten.

Ellei James Cameronin ohjaama ja 14. joulukuuta ensi-iltaan tullut fantasiatoimintaspektaakkeli Avatar: The Way of Water kiri nopeasti katsojaluvuissa, Top Gun: Maverick pysyy maailmanlaajuisesti tämän vuoden ylivoimaisesti menestyneimpänä elokuvana.

Eikä ”ylivoimainen” ole liioittelua: Joseph Kosinkin ohjaama jättihitti päihitti liki puolitoistakertaisesti tämän vuoden tilastojen kakkosen, Jurassic World: Dominion -seikkailun.

Maverickia (Tom Cruise) ja Top Gun -koulun nuoria lentäjiä tarvitaan jälleen, kun Yhdysvaltain armeija etsii keinoja tuhota roistovaltion uraanirikastamo.

Suomessakin 435 000 katsojaa on toistaiseksi jännännyt valkokankailta, miten Cruisen esittämä ja auktoriteetteihin sopeutumaton Pete ”Maverick” Mitchell pärjää nyt itse uusien nuorten huimapäiden kouluttajana. Kotikatseluun elokuvaa on voinut ostaa ja vuokrata jo pitkin syksyä, ja torstaina 22.12. elokuva saa suoratoistoensi-iltansa Skyshowtime-palvelussa.

Elokuvan jättimäinen menestys on ja ei ole ihme. Etukäteen harva nimittäin olisi osannut veikata, että skientologia-kohuissa ryvettynyt näyttelijätähti Tom Cruise pystyisi vielä houkuttelemaan näin isoja massoja elokuvateattereihin.

Harva pystyi toisaalta ennakoimaan sitäkään, että Top Gun: Maverick pursuaisi niin häpeilemätöntä – ja onnistuneen koskettavaa – nostalgiaa kaikkea sitä kohtaan, mitä Tony Scottin ohjaama ensimmäinen elokuva aikoinaan edusti.

” Kun Val Kilmerin näyttelemä Iceman kamppailee äänensä kanssa elokuvassa, häntä symppaa katsojakin – ja taas itketään.

Mikä tässä uudessa hävittäjäseikkailussa sitten itkettää?

Yhtä hyvin voisi kysyä, mikä Top Gun: Maverickissa hymyilyttää. Kyse on nimittäin melkein samasta asiasta.

Jatko-osa on täynnä alkuperäisestä elokuvasta tuttuja tilanteita, vain lentäjien uuteen sukupolveen sovitettuna. Vanhan elokuvan pilkuntarkka jäljitteleminen ärsyttäisi, ellei siinä olisi onnistuttu niin taitavasti kuin nyt on tehty.

Jennifer Connelly näyttelee Top Gun: Maverickissa baaria lentäjille pitävää Pennyä.

Vuoden 1986 alkuperäisessä Top Gun -elokuvassa nuoren Tom Cruisen vastanäyttelijänä oli Kelly McGillis.

Miles Teller näyttelee nuorta lentäjää Roosteria, joka on alkuperäisessä elokuvassa nähdyn Maverickin parhaan kaverin Goosen poika.

Anthony Edwardsin aikoinaan esittämää Goosea muistellaan valokuvien ja filmiklippien voimin. Tähän kytkeytyy jatko-osan lämpö ja voima: entisen kaverin merkitys Cruisen esittämälle Maverickille ei jää epäselväksi – eikä silmäkulmien kostumiselta vältytä.

Myös Val Kilmerin näyttelemä legendaarinen Iceman vilahtaa pienessä roolissa, vaikka näyttelijä on viime vuosina menettänyt käytännössä puheäänensä sairastamansa kurkkusyövän takia. Kun Iceman kamppailee äänensä kanssa elokuvassa, häntä symppaa katsojakin – ja taas itketään.

Tom Cruise näyttelee Top Gun: Maverickissä samaa hävittäjälentäjää, joka teki hänestä 1980-luvulla supertähden.

Kovin saavutus tekijöiltä on kuitenkin saada militaristinen hävittäjäspektaakkeli tuntumaan sekä inhimilliseltä kaveritarinalta että mukaansatempaavalta seikkailulta.

Top Gun: Maverickissa yhdysvaltalaissotilaat taistelevat mahanpohjassa tuntuvan jylinän saattelemana ja isoin konein jälleen iljettävää vihollista vastaan. Yksinkertainen asetelma on sama kuin Star Wars -seikkailuissa: hyvät sankarit vastaan paha vihollinen.

Kun loppukahinoihin asti päästään, Maverickin mukaan on uppoutunut niin tunteella, että hänen ja nuorempien hävittäjälentäjien matkaa jännittää aivan tosissaan.

Elokuva siis toistaa saman tunteen, mitä minä ja muut isot miehet saimme kokea omassa nuoruudessamme, ensimmäistä Top Gunia katsellessa. Silloinkin itketti.

Top Gun: Maverick saa ensi-iltansa torstaina 22.12. suoratoistopalvelu Skyshowtimessa.