Yksin kotona -elokuva on kuulunut joulun klassikoihin jo yli 30 vuotta – näin kävi tähdille

Yksin kotona -elokuvasta muodostui 1990-luvun lapsille sukupolvikokemus. Moni tahtoo edelleen katsoa klassikkoelokuvan joka joulu.

Vuonna 1990 ilmestynyt Yksin kotona -elokuva lukeutuu jouluelokuvien kiistämättömiin klassikoihin. Koko perheen joulukaaokseksikin luonnehditusta elokuvasta tuli 1990-luvun lapsille suoranainen sukupolvikokemus, ja moni tahtoo nähdä sen uudelleen vuodesta toiseen.

Tapahtumat saavat alkunsa, kun 8-vuotias Kevin McCallister (Macaulay Culkin) on lähdössä perheineen joulumatkalle. Lähtöä edeltävä tunnelma on kaoottinen, ja lopulta perheen äiti Kate (Catherine O’Hara) tajuaa kauhukseen vasta lentokoneessa, että Kevin on unohtunut kotiin.

Tilanne eskaloituu, kun Kevin joutuu käymään taistoon lähistöllä hiiviskeleviä murtovarkaita Marvia (Daniel Stern) ja Harrya (Joe Pesci) vastaan ja puolustamaan kotiaan.

Mitä hittielokuvan tähdille kuuluu 32 vuotta ensi-illan jälkeen?

Macaulay Culkin nousi 90-luvun suurimmaksi lapsitähdeksi, kun Yksin kotona sai ensi-iltansa loppuvuodesta 1990. Hänet nähtiin myös kaksi vuotta myöhemmin jatko-osan Yksin kotona 2 – Eksynyt New Yorkissa pääosassa.

Culkinin kohdalla elokuvien saavuttama suurmenestys tarkoitti paitsi ainutlaatuista tietä parrasvaloihin, myös alamäkiä. Pahimpina aikoina hänen huhuttiin käyttävän heroiinia tai olevan kuoleman kielissä.

Macaulay Culkin Gucci Love Parade -tapahtumassa vuonna 2021. Tähden kerrotaan olevan nyt paremmassa kunnossa vuosia jatkuneen alamäen jälkeen.

Alamäkeä kesti lopulta yli kymmenen vuotta. Tällä hetkellä Culkin, 42, vaikuttaa voivan paremmin kuin aiemmin. Hän kihlautui tammikuussa Disney-tähti Brenda Songin kanssa ja parilla on yhteinen lapsi.

Vaikka vauhti on tasoittunut villeimmistä vuosista, on tähti myöntänyt välttelevänsä huomiota, jota hän saa yhä.

– Käyn kävelyllä aamukahdelta tai -neljältä, koska siihen aikaan kaduilla ei ole ketään. Silloin minulle on helpompaa kulkea tunnistamattomana.

Roistojen rooleissa loistivat Joe Pesci ja Daniel Stern. Ohjaaja Chris Columbus kuvaili kaksikon välisen kemian olleen ”maagista” kameran edessä.

Marv-roiston roolissa nähty Daniel Sternloi Yksin kotona -elokuvien jälkeen menestyneen uran Hollywoodissa ja näytteli sivuosissa useissa tv-sarjoissa ja elokuvissa. Hän on tehnyt pitkän uransa aika kymmeniä rooleja.

Stern kertoi Netflixin vuonna 2019 ilmestyneessä The Movies That Made Us -dokumentissa, että hän lähes jättäytyi pois hänelle jo luvatusta roolista. Tilalle oli katsottu jo uusi näyttelijäkin.

– Mikä idiootti olinkaan, kun annoin sen melkein mennä sivusuun. Luojan kiitos he ottivat minut takaisin! Stern sanoi.

Daniel Stern paljasti muutama vuosi sitten Netflixin dokumetnissa, että oli hyvin lähellä jättäytyä pois Yksin kotona -elokuvasta.

Toisen roiston, Harryn, rooli ei jäänyt Joe Pescin ainoaksi rötösrooliksi. Pesci on näytellyt konnia muun muassa Martin Scorsesen elokuvissa Goodfellas, Casino sekä The Irishmanissa.

Ohjaaja Chris Columbus kuvaili ikoniseksi muodostuneen roistokaksikon välisen kemian olleen ”maagista”, kun hän sai heidät yhdessä kameran eteen. Stern kertoi Netflix-dokumentissa, että sille on syynsä.

– Olimme tehneet vuosia aiemmin yhdessä töitä Menestyksen hinta -elokuvassa (1982) ja ystävystyimme jo silloin.

Pesci on kuvaillut suoritusten Yksin kotona -elokuvissa olleen fyysisiä. Hän muisteli marraskuussa People-lehdelle saaneensa kuvauksissa odotetusti kivuliaita kolhuja ja mustelmia, mutta huomautti tehneensä itse kaikki kohtaukset temppuineen.

Joe Pesci on nähty roiston roolissa useita kertoja myös Yksin kotona -elokuvien jälkeen.

Monien verkkokalvoille on varmasti syöpynyt myös perheen äidin Katen (Catherine O’Hara) kauhistunut huuto, kun hän lentokoneeseen päästyään ymmärtää unohtaneensa yhden lapsistaan kotiin.

Catherine O’Hara muistetaan yhä Kate McCallisterin roolista ja kauhistuneesta ”Kevin!” - huudostaan, kun hän tajuaa unohtaneensa poikansa kotiin joulumatkalla.

Myös muun muassa Beetlejuice-elokuvasta tuttu O’Hara on sittemmin näytellyt sekä tv-sarjoissa että elokuvissa ja voittanut muun muassa Emmy-palkinnon sarjasta Schitt's Creek.

Catherine O’Hara maaliskuussa 2022.

Kevinin isän Peter McCallisterin roolissa nähtiin John Heard. Heard ehti tehdä vuosikymmenien uran Hollywoodissa, kunnes hän kuoli yllättäen 71-vuotiaana heinäkuussa 2017. Heard löydettiin kuolleena hotellihuoneesta Palo Altosta, Kaliforniasta. Hänet muistetaan parhaiten The Guardian -elokuvasta ja The Sopranos -sarjasta.

Kevinin isän roolissa nähty John Heard muistetaan myös muun muassa The Sopranos -sarjasta.

Keviniä härnäävän Buzz-veljen roolissa nähtiin Devin Ratray. Kuvausten aikaan teini-iässä ollut Ratray on jatkanut uraa näyttelijänä myös aikuisiällä. Hänet on nähty pienemmissä sivurooleissa useissa sarjoissa ja elokuvissa, mutta Yksin kotona -roolit lienevät edelleen miehen tunnetuimmat.

– Siitä on tullut enemmän kuin elokuva. Siitä on tullut tapahtuma, joka yhdistää miljoonia ihmisiä. En ole koskaan kuullut kenenkään sanovan, että Yksin kotona -elokuva aiheutti avioeron, Ratray on kuvaillut elokuvasta kehkeytynyttä ilmiötä.

Kevinin ärsyttävän Buzz-veljen roolissa nähty Devin Ratray on jatkanut uraa näyttelijänä myös aikuisiällä.

Ratray oli elokuussa otsikoissa seksuaalirikosepäilyyn liittyen. Epäillyn raiskauksen uutisoitiin tapahtuneen vuonna 2017. People-lehden mukaan näyttelijä pidätettiin myös vuonna 2021 epäiltynä silloiseen naisystäväänsä kohdistuneesta väkivallanteosta.

Kevinin Fuller-serkun roolissa nähtiin Macaulay Culkinin tosielämän pikkuveli Kieran Culkin.

Kevinin Fuller-serkun roolissa nähtiin Macaulay Culkinin tosielämän pikkuveli Kieran Culkin. Kaksi vuotta Macaulayta nuorempi Kieran on ollut julkisuudessa huomattavasti isoveljeään vähemmän, vaikka myös hän on tehnyt useita rooleja Yksin kotona -elokuvien jälkeen.

Vuodesta 2018 lähtien hänet on nähty HBO:n hittisarjassa Succession. Roman Royn rooli on tuonut hänelle jo useita Emmy- ja Golden Globe -ehdokkuuksia. Culkin on naimisissa ja hänellä on vuosina 2019 ja 2021 syntyneet lapset vaimonsa Jazz Chartonin kanssa.