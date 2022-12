Isä vei pornoelokuviin ja tarjosi huumeita kuusivuotiaalle – Hollywood-tähti avautuu hurjasta lapsuudestaan

Uudessa ”Sr.”-dokumentissa Robert Downey Jr. avautuu isänsä epätavallisista kasvatusmetodeista.

Maailman tunnetuimpiin näyttelijöihin kuuluva Robert Downey Jr., 57, oli aiemmin vakavassa huumekoukussa ja sai potkuja produktioista. Vuosia kestänyt päihderiippuvuus johti moniin pidätyksiin, vieroituksiin ja retkahduksiin, kunnes tähti päätti laittaa elämänsä raiteilleen vuonna 2003.

Robert Downey Jr. on avoimesti puhunut huumetaustastaan, mutta nyt hän on valottanut myös lapsuuttaan uudessa Netflixin ”Sr.”-dokumentissa, jossa kertoo isästään.

Ohjaaja Robert Downey Sr. (1936–2021) ojensi 6-vuotiaalle Robert-pojalleen kannabista. Isä piti juttua vitsinä, vaikka tajusikin tehneensä idioottimaisen virheen.

BuzzFeed-sivuston mukaan Robert Downey Sr. mietti 1970-luvulla monien muiden showbisneksessä mukana olleiden vanhempien tavoin, että olisi tekopyhää poltella vain aikuisten kesken antamatta lasten osallistua.

Tämä johti tietenkin erittäin vakaviin seurauksiin.

Uusi dokumentti paljastaa muun muassa, että isä palkkasi poikansa näyttelemään erikoisiin elokuviinsa tämän ollessa vasta viisivuotias. Elokuvat eivät suinkaan olleet lapsille tarkoitettuja.

Downey Jr.:n isä vei hänet myös katsomaan pornoelokuvia lapsena. Hänen mukaansa kaikki perheessä käyttivät huumeita. Hän itse addiktoitui ensimmäisen kerran jo kahdeksan ikäisenä.

Elokuva-alalla olleet isä ja poika 1990-luvulla.

Aiemmin on kerrottu, että Downey Jr. sai potkut esimerkiksi Ally McBealistä. Viikko ennen kuin näyttelijä aloitti roolissaan, hän pääsi ulos päihdehoitolaitoksesta ja vankilasta. Larryn rooli oli hyvin suosittu, ja Downey Jr. voitti siitä jopa Golden Globe -palkinnon.

Keväällä 2001 hän joutui lähtemään sarjasta jäätyään jälleen kerran kiinni huumeidenkäytöstä.

Robert Downey Jr.:sta tuli joka tapauksessa monien hankaluuksien jälkeen yksi kaikkien aikojen eniten tienaavista näyttelijöistä.

Kun hän sai elämänsä vihdoin kuntoon, ura lähti nousuun Iron Man -seikkailuissa (2008–2013). Isoja menestyksiä ovat olleet myös Sherlock Holmes -elokuvat (2009–2011).

Nykyisin Robert Downey Jr. on sanojensa mukaan raitis. Hän on naimisissa, ja hänellä on kolme lasta.

Robert Downey Jr. ja hänen vaimonsa Susan Downey 13th Governors Award -gaalassa.

Marraskuun lopussa Downey Jr. hätkähdytti yleisönsä Los Angelesissa järjestetyssä 13th Governors Award -gaalassa. Hän oli parraton, ja tuuheat hiukset oli myös leikattu pois.

Uusi hiustyyli on hänen lastensa Extonin, 10, ja Avrin, 8, kädenjälkeä. Tähti julkaisi lokakuun lopussa Instagramissa videon, jossa lapset ajavat isänsä hiukset.

– Mitä teemmekään työmme ja lastemme vuoksi, Downey Jr. kirjoitti.

”Sr.”-dokumentti Netflixissä.