Tosi-tv-tähti todettiin syylliseksi kostopornon levittämiseen – ex-tyttöystävältä riipaiseva tilitys

Ex-tyttöystävänsä kanssa kuvatun seksivideon nettiin luvatta vuotanut tosi-tv-tähti Stephen Bear on nyt tuomittu oikeudessa.

Britannian Ex on the Beach -tähti Stephen Bear, 32, todettiin syylliseksi kostopornon levittämisestä. Syytteet nostettiin, kun Bear julkaisi ex-tyttöystävänsä Georgia Harrisonin kanssa kuvatun seksivideon nettiin ilman naisen suostumusta.

Videossa Bear ja Harrison harrastavat seksiä miehen kodin puutarhassa Essexissä. Puutarhan tapahtumat tallentuivat pihan valvontakameralle 2. elokuuta 2020.

Love Island -tähti Georgia Harrison kertoi oikeudessa, ettei hän tapahtumahetkellä ollut tietoinen siitä, että heitä kuvattiin. Kuultuaan Bearilta videokamerasta Harrison oli sanojensa mukaan varoittanut Bearia olemaan jakamatta materiaalia ja vedonnut materiaalin tuhoavan molempien elämän täysin.

Kuitenkin muutama kuukausi myöhemmin video julkaistiin Bearin Onlyfans-käyttäjätilillä. Syyttäjän mukaan video poiki Bearille Onlyfans-tuloja noin 2 000 punnan verran. Sittemmin video on kiertänyt erilaisilla pornosivustoilla.

Kahdeksan tunnin oikeudenkäynnin jälkeen valamiehistö tuomitsi Stephen Bearin syylliseksi yksityisyyttä loukkaavasta tiedon levittämisestä sekä tirkistelystä tiistaina 13. joulukuuta.

Vuoden 2016 Celebrity Big Brother -voittaja Bear kielsi kaikki syytteet. Tuomion lausumisen jälkeen hän totesi, ettei ”oikeudenkäynti ollut koskaan reilu” ja että hän "taisteli hävittyä taistelua".

Bear vapautettiin takuita vastaan 31. tammikuuta saakka, jolloin hänen on määrä palata takaisin oikeuteen kuulemaan virallisen tuomionsa.

Videolla seksiä harrastanut Georgia Harrison kertoi oikeudessa olleensa niin häpeissään videon leviämisestä, ettei halunnut poistua kotoaan.

Oikeudessa antamassaan lausunnossa Georgia Harrison kuvaili kahden viime vuoden olleen "täyttä helvettiä". Videolla tietämättään esiintynyt Harrison kertoi oikeudessa olleensa niin häpeissään videon leviämisestä, ettei halunnut poistua kotoaan.

– Bearin käytöstä on mahdotonta hyväksyä. Ne, jotka päättävät tehdä tällaisia ​​rikoksia, pitäisi asettaa syytteeseen, Harrison sanoi lausunnossaan.

Harrison myös toivoi julkisen kannanottonsa rohkaisevan muita kostopornon uhreiksi joutuneita hakemaan oikeutta kokemilleen vääryyksille.

– Olen kokenut oloni häpäistyksi, satutetuksi, loukatuksi ja ajoittain jopa särjetyksi, mutta tänään seison täällä voimaantuneena, kiitollisena ja tuntien valtavaa yhteyttä kaikkien niiden kanssa, jotka ovat tukeneet minua tämän koettelemuksen aikana.