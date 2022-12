Henry Cavill sai potkut Superman-elokuvasta – julkaisi musertavan päivityksen

Näyttelijä joutuu luopumaan Teräsmiehen viitastaan vasten tahtoaan.

Hollywood-näyttelijä Henry Cavill, 39, ei sittenkään palaa valkokankaalle tulevassa Superman-elokuvassa.

Cavill kertoi Instagram-tilillään käyneensä tapaamisessa DC Studiosin James Gunnin ja Peter Safranin kanssa, jossa hän sai tietää, ettei hän palaisi tutun Teräsmiehen rooliin. Näyttelijä ilmoitti paluustaan rooliin vasta hetki sitten lokakuussa.

– En sittenkään palaa Teräsmiehenä, Cavill kirjoittaa.

– Tämän uutisen kertominen ei ole helpoimmasta päästä, mutta se on elämää.

Käsikirjoittaja James Gunn kertoo Twitterissä tulevan elokuvan keskittyvän sittenkin Teräsmiehen aiempiin vaiheisiin, kertoo CNN. Cavill tullaan siis korvaamaan nuoremmalla näyttelijällä.

– Suunnanmuutoksia tapahtuu, ja minä kunnioitan sitä, Cavill kirjoittaa aiheesta.

Henry Cavill on näytellyt Teräsmiestä kolmessa elokuvassa.

Näyttelijä kiittää myös fanejaan, jotka ovat kannustaneet häntä Teräsmiehenä. Miehen mukaan hänen poisjäämistään voi surra, mutta se ei tarkoita Teräsmiehen loppua.

– Minun vuoroni kantaa viittaa on loppunut, mutta Teräsmiehen edustamat asiat pysyvät silti. Tämä on ollut hauska matka teidän kanssanne, suunta on eteenpäin.

Uutinen on yllättävä, sillä Cavill jäi juuri pois Netflixin suositusta The Witcher-sarjasta, jota hän on tähdittänyt kolmen kauden ajan. Näyttelijän on ajateltu astuneen sarjasta sivuun osittain ainakin juuri Superman-elokuvan roolin takia.

The Guardianin mukaan Gunn ja Safran ovat juuri aloittaneet rooleissaan DC Studiosilla. Heidän aloittamisensa jälkeen myös Wonder Woman -elokuvien ohjaaja Patty Jenkins on joutunut jättäytymään pois ohjaajan palliltaan.

Henry Cavill tunnetaan etenkin roolistaan Teräsmiehenä vuoden 2013 Man of Steel -elokuvassa.

Sen lisäksi hän on näytellyt samaa roolia elokuvissa Batman v Superman: Dawn of Justice ja Justice League.