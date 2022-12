Tytöt tytöt tytöt -elokuva kilpailee Rotten Tomatoesin kuluvan vuoden parhaiden elokuvien listauksessa lähes kärkipaikoista. Elokuva on myös Suomen Oscar-ehdokkaana.

Suomalaiselokuva kärkkyy palkintosijaa yhden maailman suosituimman elokuva-arvostelusivun, Rotten Tomatoesin vuoden 2022 parhaimpien elokuvien listauksessa.

Alli Haapasalon ohjaama elokuva Tytöt tytöt tytöt on listauksen sijalla viisi. Sitä edellä ensimmäisellä sijalla on The Quiet Girl, toisena Happening, ja kolmantena ja neljäntenä Marcel The Shell With Shoes On ja Till.

Tytöt tytöt tytöt kertoo teini-ikäisistä tytöistä ja heidän kokemistaan tunteista.

Sivusto kuvailee kehuttua Aamu Milonoffin, Linnea Leinon ja Eleonoora Kauhasen tähdittämää suomalaiselokuvaa herkäksi ja näyttelijäsuorituksia kauniiksi. Rotten Tomatoesin mukaan elokuva vangitsee teini-iän tunnemaailman ilman, että se uhraa tarinaa ja sen syvällisyyttä.

Esimerkiksi yksi viime vuoden puhutuimmista elokuvista Top Gun: Maverick on suomalaiselokuvan takana vasta sijalla 15.

Tytöt tytöt tytöt on Suomen Oscar-ehdokkaana. Kuvassa elokuvan ensi-illassa käsikirjoittaja Daniela Hakulinen (vas), näyttelijät Aamu Milonoff ja Linnea Leino, ohjaaja Alli Haapasalo, näyttelijä Eleonoora Kauhanen sekä käsikirjoittaja Ilona Ahti.

Listauksessa on myös muita suomalaiselokuvia. Tove Janssonista kertova elokuva Tove on sijalla 47. ja Juho Kuosmasen ohjaama Hytti no. 6 on sijalla 60.

Suomalainen elokuvakriitikko Kalle Kinnunen twiittasi ytimekkäästi Tytöt tytöt tytöt -elokuvan pääsemisestä lähes kärkikahinoihin.

– Aikamoinen juttu kyllä, Kinnunen toteaa.

Huhtikuussa julkaistu Tytöt tytöt tytöt -elokuva kertoo parhaista ystävyksistä, Mimmistä ja Rönköstä, ja kansainvälistä taitoluistelijan uraa havittelevasta Emmasta. Kolme tyttöä kohtaavat kotibileissä, jonka jälkeen alkaa sarja tapahtumia ja heidän elämänsä muuttuvat.

Elokuva valittiin myös Suomen Oscar-ehdokkaaksi.

Elokuvassa Emma (Linnea Leino) tähtää kansainvälisen tason taitoluistelijaksi.

Suomen Oscar-ehdokkaan valitsee elokuva-ammattilaisten raati, joka on koottu Suomen Filmikamarin johdolla. Tiedotteessa raati luonnehtii, että Tytöt tytöt tytöt on eheä elokuva, joka herätti tunteita ja piti poikkeuksellisen hyvin otteessaan.

Elokuvan kuvailtiin olevan jokaiselta elokuvanteon osa-alueeltaan korkeatasoinen ja lajityyppinsä kirkkainta kärkeä. Lisäksi näyttelijäntyötä pidettiin erinomaisen raikkaana ja tuoreena.

Oscar-palkinnot jaetaan 12. maaliskuuta ensi vuonna.