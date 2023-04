Pieni talo preerialla -sarjan kuvauksissa riitti kaunaa ja kiistoja – IS tapasi sokean Maryn näyttelijän, joka joutui muiden silmätikuksi

Pieni talo preerialla -sarjassa näkönsä menettävää Marya näytellyt Melissa Sue Anderson katosi julkisuudesta 40 vuodeksi. Nyt hän kertoo IS:n Tv-lehdelle, mitä suosikkisarjan kuvauksissa tapahtui ja mihin vuodet ovat häntä vieneet.

Ilta-Sanomat julkaisee pääsiäisen aikaan luetuimpia juttujaan. Tämä juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 6.8.2022.

Kaikki Pieni talo preerialla -sarjan katsojat muistavat Maryn. Ingallsin sisarussarjan vanhimman ja hauraan tyttären, joka menettää näkönsä sarjan edetessä.

Melissa Sue Anderson näytteli Marya vuodesta 1974 vuoteen 1982. Sitten hän lähti sarjasta ja katosi julkisuudesta. Ja nyt 40 vuoden jälkeen hän istuu edessäni Monte Carlon tv-festivaaleilla Monacossa.

Melissa Sue Anderson katosi julkisuudesta 40 vuodeksi.

59-vuotias Anderson on pieni, tanssijamaisen siro nainen. Sininen kotelomekko korostaa hänen silmiensä jäänsinisyyttä. Vaaleat Jimmy Choo -kenkänsä hän on riisunut jalkojensa viereen.

Haastattelussa Anderson korostaa useasti olevansa ujo. Se aiheutti väärinkäsityksiä Pieni talo preerialla -sarjan kuvauksissa. Lauraa näytellyt Melissa Gilbert on kirjoittanut elämäkerrassaan, ettei tullut toimeen isosiskoaan esittäneen Melissa Sue Andersonin kanssa.

"Hänestä huokui kylmyys, vaikka ehkä sen syynä saattoi olla se, etten koskaan tiennyt, miten hänen lähelleen pääsee. Hänen kanssaan ei ollut helppo tulla toimeen. Hänen varautuneisuutensa tuli selväksi kuvauksissa ja oli todella selvää kuvausten ulkopuolella, kun taas itse osoitan tunteeni räiskyvästi", Gilbert kuvaili Prairie Tale -kirjassaan.

Andersonia kritiikki on jäänyt kaivelemaan, vaikka hän tunnustaa nyt välien olleen etäiset.

– Erosin muista lapsista siinä mielessä, että otin näyttelemisen hyvin vakavasti. Muut pitivät hauskaa, kun taas minä olin ujo, eikä minuun ollut helppo tutustua. Sen takia on ollut paljon väärinymmärryksiä, kun ihmiset olettavat väärin. Olimme ystäviä, muttemme olleet läheisiä ystäviä. Tulimme kuitenkin toimeen, hän muotoilee.

– Halusin näyttelemisestä uran ja otin sarjan teon siksi todella vakavasti. Se erotti minut muista.

Anderson pelkäsi eniten joutuvansa ongelmiin ja pelkää yhä. Jos poliisi pysäyttää näyttelijän liikenteessä, hän sanoo menevänsä aivan paniikkiin.

Anderson halusi itse lapsinäyttelijäksi. San Franciscossa syntynyt näyttelijä oli lapsena hyvin allerginen. Se oli alkusysäys sille, miten hän päätyi idylliseen suosikkisarjaan.

Tosielämään perustuvan uudisraivaajaperheen elämästä 1800-luvulla kertovan sarjan pääosissa nähtiin Michael Landon (Charles), Karen Grassle (Caroline), Melissa Sue Anderson (Mary) ja Laura (Melissa Gilbert). Carrie-tytön roolissa vaihtelivat Sidney ja Lindsey Greenbush.

– Lääkäri suositteli minulle minkä tahansa urheilulajin harrastamista. Ensin tanssin, sitten harrastin akrobatiaa, sitten balettia ja uin. Lopulta lääkäri ehdotti muuttamista kuivempaan ilmastoon. Sen jälkeen perheemme muutti Los Angelesiin, hän kertoo.

Pikkutyttö rakasti lapsena lukemista ja halusi saada roolin sarjasta, joka sijoittuisi menneisiin aikoihin. Hän haki lännensarjaan, josta hänellä ei vielä siinä vaiheessa ollut mitään tietoa. Hakijoita Maryksi oli parisataa. Vasta myöhemmin selvisi, että sarja perustuisi Laura Ingalls Wilderin Pieni talo preerialla -kirjoihin, jotka Anderson oli lukenut.

– Pieni talo preerialla oli minulle iso juttu. Ei meistä kukaan osannut arvata, että siitä tulisi niin suosittu. Se muutti elämäni, hän kehuu.

Hän kiittää vanhempiaan siitä, että he pitivät hänen jalkansa maassa. Anderson on nähnyt urallaan lapsia, joiden vanhemmat käyttäytyivät kuin agentit ja tuntuivat laittavan julkisuuden lapsensa edun edelle.

– En haluaisi lapsiani alalle. Kuka vanhempi haluaa laittaa lapsensa niin rankkaan maailmaan? Olin onnekas. Toki täytyy olla lahjakas, mutta työnsaanti on erittäin vaikeaa. Monet lapsinäyttelijät lähtevät väärään suuntaan tai eivät saa kunnollista koulutusta.

Kahden lapsen äiti on tyytyväinen siitä, että hänen lapsensa valitsivat eri alat. Hänellä on kaksi aikuista lasta: Piper ja Griffin Sloan.

– Lapseni ovat nähneet heidän äitinsä ja isänsä (kirjailija Michael Sloan) uran huiput ja laskut. He ovat fiksuja ja lähtivät eri teille.

Lapsinäyttelijöiltä odotetaan hänen mielestään liikaa. Aikuiselle sallitaan vuorosanojen unohtelemiset, mutta lapsien kohdalla valitetaan saman tien, miksi tuo tänne palkattiin.

Suosikkisarjan ikimuistoisia juonenkäänteitä on Maryn sokeutuminen. Tyttö sokeutuu sarjan neljännellä kaudella. Se oli aluksi sokki Andersonille.

– Se huoletti minua. Michael Landon (sarjan ohjaaja, tuottaja ja Charles Ingallsin näyttelijä) rauhoitteli, että älä huoli, kaikki menisi hyvin. Luin kaksi ensimmäistä jaksoa, ja ne olivat loistavat!

Hän opetteli kävelemään kepin kanssa ja näkövammaisten eleet. Anderson nousee ylös ja näyttää haastattelussa, miten näkövammainen esimerkiksi tunnustelee ennen istumista kädellään, onhan tuoli varmasti alla.

Melissa Gilbert (vas.) on kertonut, ettei tullut toimeen Melissa Sue Andersonin (kesk.) kanssa.

Anderson sai roolistaan Emmy-ehdokkuuden.

Vuonna 2010 Anderson kirjoitti The Way I See It: A Look Back at My Life on Little House -elämästään.

– En halunnut tehdä sitä, mutta tein sittenkin. Kustantamosta sanottiin, etten saisi olla liian kiltti kirjoittaessani. Kerroin totuuden, mutta en lähtenyt heittämään lokaa.

Kirjassaan Anderson kirjoittaa Pieni talo preerialla -vanhempiensa Michael Landonin ja Karen Grasslen jäätävistä väleistä, jotka jatkuivat ainakin parin vuoden ajan.

– En kirjoittanut siitä ilkeästi. En puhunut muista lapsista yhtä ilkeästi kuin he kirjoittivat minusta. Melissa ja Alison (Nellie Olsonia näytellyt Alison Arngrim) olivat luonteeltaan samanlaisia, joten oli ymmärrettävää, että he viihtyivät yhdessä. Ei ole oikein, että minusta tehtiin se pahis.

Eniten häntä loukkaavat väitteet siitä, että vastanäyttelijät väittivät hänen olleen kuvauksissa jopa aggressiivinen ja valmiina lyömään.

– Se sattui minuun, Anderson tunnustaa.

Viimeiset vuosikymmenet Anderson on omistautunut perheelleen ja asunut muun muassa Montrealissa. Anderson kertoo työstävänsä parhaillaan animaatiosarjaa Griffin-poikansa kanssa. Griffin on ammatiltaan lakimies, mutta tekee myös käsikirjoituksia.

Melissa Sue Anderson korostaa useasti olevansa ujo, ja se aiheutti ongelmia ikimuistoisen sarjan kuvauksissa.

Monte Carlon tv-festivaaleille Andersonia on pyydetty useasti, mutta julkisuutta pakoileva Anderson on aina kieltäytynyt. Tänä vuonna hän päätti toisin.

– Nyt ajattelin, että minun on pakko rohkaistua tulemaan. Hyvä olikin, että tulin, koska kaikki ovat olleet niin ystävällisiä.

Pieni talo preerialla Elisa Viihde Viaplay