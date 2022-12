Kommentti: Uusi Avatar on teknisesti ällistyttävä spektaakkeli – James Cameron teki kuitenkin virheitä, jotka taatusti jakavat faneja

Avatar: The Way of Water on disneymäistetty fantasiaspektaakkeli, joka näyttää halvemmalta kuin sen pitäisi, arvioi elokuvakriitikko Taneli Topelius. Kommentti ei sisällä oleellisia juonipaljastuksia.

Avatar: The Way of Water sijoittuu meren äärelle ja sen alle. Jake Sullya näyttelee yhä Sam Worthington, jonka hahmo on nyt kokonaan sininen Na’vi.

Uutta Avatar-seikkailua saatiin odottaa 13 vuotta. Sinä aikana sen ohjaaja-käsikirjoittaja James Cameron hioi tarinaa, hahmoja ja kuvitteellista Pandora-planeetan maailmaa, jossa kaikki tapahtuu.

Vuosien aikana Avatar-projekti eteni viivästyksestä toiseen, kun Cameronin visio kasvoi. Yhden jatko-osan sijaan niitä on tekeillä nyt yhtä aikaa neljä: uuden Avatar-seikkailun on määrä saada ensi-iltansa aina joka toinen vuosi. Viimeinen viides osa nähtäneen siis joulukuussa 2028.

Viivästykset johtuivat riman nostamisesta koko ajan korkeammalle niin jatko-osien tarinan laajuuden kuin kuvaustekniikankin suhteen. Ennen kuin Avatar: The Way of Wateria päästiin kuvaamaan, uusiksi menivät niin kamerat kuin tapa, jolla kaikki kuvattiin.

Ja siinä Titanicista (1997) ja Terminator-elokuvista (1984 & 1991) tunnettu ohjaaja James Cameron teki ratkaisevan virheen, joka vaikuttaa suuresti siihen, miltä koko elokuva näyttää ja tuntuu.

Toinen virhe taas liittyy elokuvan hahmoihin, joita on disneymäistetty lisäämällä mukaan paljon lapsia. Kolmaskin ongelma elokuvassa on, ja se liittyy tarinan käänteisiin ja tunteisiin.

Avatar: The Way of Water toistaa liian paljon ensimmäisen osan asetelmia, mutta niin, että alkuperäisten aikuissankareiden sijaan suurimpaan vaaraan joutuu uusi sukupolvi, joka on täynnä teinihahmoja.

Yksi tarinan uusista lapsihahmoista on Jake Sullyn (Sam Worthington) Na’vi-lapsi Neteyam (Jamie Flatters).

Huomattava osa keskiviikkona ensi-iltansa saavasta uudesta seikkailusta on luotu tietokoneen muistissa. Esimerkiksi Pandora-planetan siniset alkuperäisasukkaat syntyivät näyttelijöiden ilmeiden ja liikkeiden pohjalta animoimalla.

Ällistyttävän hienoa on se, miten aidoilta kaikki nämä hahmot uudessa elokuvassa tuntuvat. The Way of Wateria katsoessa unohtaa nopeasti seuraavansa virtuaalisia hahmoja, jotka elävät virtuaalisessa maailmassa, joka on täynnä virtuaalisia lavasteita.

Uudessa seikkailussa on pitkiä kohtauksia, joissa aitoa on oikeastaan vain vesi. Koska iso osa elokuvasta tapahtuu meressä – sekä sen päällä että pinnan alla – näyttelijät pääsivät harjoittelemaan vapaasukellusta ja pidättämään hengitystä. Ennätyksen teki uuden heimopäällikön shamaanipuolisoa näyttelevä Kate Winslet, joka sinnitteli veden alla ilman sukelluslaitteita noin 7 minuuttia ja 20 sekuntia.

Jopa silloin, kun Winslet, Sam Worthington, Zoe Saldana tai Sigourney Weaver sukeltavat, heidän esittämiensä Avatar-hahmojen aitoutta ei tarvitse kyseenalaistaa. Katsojan näkökulmasta tuntuu siltä kuin näyttelijöinä olisi Na’vi- ja Metkayina-heimojen sinisiä miehiä ja naisia, tyttöjä ja poikia, ei siltä että heitä esittäisivät ihmiset.

Se on kova saavutus, kun ottaa huomioon, miten fantasiaa koko tarina ja sen käänteet ovat.

Iso osa Avatar: The Way of Waterista kuvattiin jättimäisessä, liki 950 000 litraa vetävässä vesitankissa.

Näyttelijät pitivät sukelluksissakin yllään pukuja, joihin oli kiinnitetty antureita. Näiden kohtausten animointivaiheessa anturit auttoivat tietokoneita ymmärtämään näyttelijöiden liikkeet ja kasvojen ilmeet piiruntarkasti.

Fantasiaa sen sijaan ei ole Avatar-elokuvan kova ydin. Koskettavimmat ja vaikuttavimmat kohtaukset liittyvät luonnon ja Pandora-planeetan eläimistön tuhoamiseen.

Ensimmäisen elokuvan tapaan Cameron asettaa vastakkain ihmisen tuhoamisvietin ja ahneuden sekä uuden maailman alkuperäisasukkaiden harmonisen tavan elää luonnon kanssa symbioosissa, sekä viidakossa että meren äärellä.

Pahimpana pirulaisena häärää ensimmäisen elokuvan lopussa kuollut roistomainen sotilas Quaritch, joka palaa jatko-osassa aivan uudessa, Pandora-planeetalle natiivissa olomuodossa.

70-vuotias näyttelijä Stephen Lang tekee Quaritchina elokuvan karismaattisimman roolin. Elokuvan hyvishahmot kun ovat muutamista luonteenpiirteistä huolimatta varsin särmättömiä.

Yksi ongelmista liittyy yli kolmetuntisen tarinan rakenteeseen. Vaikka The Way of Waterissa esitellään hirveä määrä uusia henkilöitä – ja muun muassa kokonainen Metkayina-heimo – tarina tekee luupin, jossa kovin moni asioista on yhä pysynyt samana. Ihan kuin Cameron olisi halunnut säästellä isoja käänteitä tulevia jatko-osia varten.

70-vuotiaan Stephen Langin näyttelemä Quaritch janoaa jatko-osassa kostoa Sullyn perheelle – tällä kertaa itsekin Na’vi-olomuodossa.

Palataan vielä tekniikkaan. Suomessakin Avatar: The Way of Wateria esitetään joissakin isoimmissa ja tekniikaltaan uusimmissa elokuvasaleissa erityisinä 3D HFR -näytöksinä. Se tarkoittaa, että elokuvan kuva on salin ovella jaettujen lasien ansiosta kolmiulotteinen high frame rate -näytös eli valkokankaan kuva päivittyy useammin kuin tavallisen elokuvan kuva.

Kun tavallinen elokuva heijastaa kankaalle 24 kuvaa sekunnissa, Avatar: The Way of Water tykittää välillä saman, ja enimmillään tuplasti eli 48 kuvaa sekunnissa.

Tuplatulla kuvanopeudella Cameron välttää ison ongelman, joka vaivasi ensimmäistä Avataria: tuolloin 3D-lasit toimivat kuin aurinkolaseina, jotka pimensivät liikaa Pandora-planeetan räiskyviä värejä. Nyt 3D HFR -kuva näyttää ensihetkistä lopputeksteihin asti tarpeeksi kirkkaalta myös 3D-lasit päässä.

Huono puoli on se, että 48 kuvaa sekunnissa on liian lähellä tv:n lähetystapaa, joka Suomessa on 50 kuvaa sekunnissa.

Avatar: The Way of Wateria esitetään osassa Suomen elokuvasaleista kolmiulotteisena. Näissä näytöksissä elokuvan kuvataajuus on 48 kuvaa sekunnissa.

Liian hyvässä muistissa on vielä Peter Jackson Hobitti-trilogian avannut Odottamaton matka (2012), jota pyöritettiin niin ikään 48 kuvan taajuudella Suomessakin 15 eri paikkakunnalla. Kokemus oli kerta kaikkiaan hirveä: HFR-Hobitti näytti kuin olisi katsonut teräväpiirtokameralla kuvattua kotivideota.

Onneksi tekniikka on kymmenessä vuodessa kehittynyt niin paljon, että Avatar: The Way of Water näyttää paljon luontevammalta kuin Jacksonin Hobitti. Läpi elokuvansa Cameron on kuitenkin vaihdellut kuvausnopeutta niin, että osa kohtauksista näyttää eläväisemmiltä (48 kuvaa sekunnissa) kuin toiset (24 kuvaa sekunnissa).

Nämä jälkimmäisetkin kohtaukset muuten pyörivät 3D HFR -näytöksissä 48 kuvan taajuudella. Siihen on päästy tuplaamalla näiden kohtausten ruudut.

Miltä lopputulos sitten näyttää? Ratkaisu jakaa taatusti katsojat, jopa Avatar-elokuvien suurimpia faneja myöten. Omaan silmääni 3D HFR -kuva näyttää yhä liian paljon tv-kuvalta, ja se saa Avatar: The Way of Waterin näyttämään halvemmalta kuin sen pitäisi.

Avatar: The Way of Water, ensi-ilta elokuvateattereissa ke 14.12.