Vuonna 2007 Pekka Poudasta otettiin kuva, josta tuli valtava ilmiö – suosikkimeteorologi kertoo nyt yllättävästä harrastuksestaan

Metallimusiikin ystävänä tunnettu Pouta nähdään nykyään harvakseltaan hevikeikkojen moshpitissa, mutta hän puolustaa omintakeista keikkariehumista. – Jos musiikin on tarkoitus saada aikaan sellaista raivokasta energiaa, niin ei siinä pyöritellä peukaloita, kyllä sinne mennään täysillä hillumaan!

MTV uudistuu, kun se muuttaa vuodenvaihteessa toimipaikkansa Ilmalasta Vallilan Konepajalle.

Kanavan suosikkimeteorologin Pekka Poudan ja hänen viime vuosina suomalaisten sydämet sulattaneen Sini-koiransa arki pysyy kuitenkin melko ennallaan.

Totuttelua uudet puitteet kuitenkin vaativat.

– Täällä on liukkaammat lattiat. Etenkin tuo uutisstudion esiintymiskoroke on vielä liukkaampi kuin tämä musta.

– Menee varmaan pussi nappulaa totutellessa, Pouta lohkaisee viitaten koiran herkkunameihin.

Pekka Pouta tietää, milloin taivas lyö tulta myös kuvaannollisesti. Hän on kanavansa epävirallinen metallitotuuden sanansaattaja – jos ei muuten, niin ainakin vapaa-ajallaan.

Monet saattavat nimittäin vielä muistaa somekansaa viime vuosikymmenen puolivälissä villinneen Facebook-sivun Joka päivä sama kuva Pekka Poudasta moshpitissä.

Sen otsikossa on kaikki: Sivulla julkaistiin päivittäin metallimusiikkiin keskittyvältä Tuska-festivaalilta vuonna 2007 otettu kuva, jonka oikeassa reunassa näkyy leveästi hymyilevä, heviharrastuksestaan tunnettu meteorologi.

Kuvassa on käynnissä puolalaisen death metal -yhtye Vaderin konsertin moshpit, eli hevifanien omintakeinen tanssirinki. Siihen kuuluu hallitun hallitsematon ”riehuminen” rivakan rokisoiton tahdissa.

Kuva ilmestyi sivulle itsepintaisesti päivästä toiseen keväällä 2015. Tuolloin sivu oli myös suosituimmillaan.

Pikkuhiljaa kuvan alle kommenttikenttään syntyi myös oma alakulttuurinsa. Samat käyttäjät toistivat päivittäin samat hokemansa ja hilpeät kuvanmuokkauksensa. Jälkikäsitellyissä kuvissa samaan moshpitiin ilmestyivät muun muassa Kummelin hevisankarit Speedy ja Saku.

Sitten sivu jäi tauolle. Tämä otettiin seuraajien keskuudessa vastaan tietenkin surulla ja järkytyksellä.

Toisinaan Pekka on kuitenkin vuosien varrella palannut moshaamaan. Hän ilmestyi piristämään kansaa esimerkiksi molempina koronakeväinä 2020 ja 2021. Sivun toistaiseksi viimeinen päivitys on julkaistu juhannusaattona 26. heinäkuuta 2021.

Tästä huolimatta sivulla on yhä reilusti yli 15 000 tykkääjää.

– Ekan kerran vuoteen tai kahteen muistutat, Pouta naurahtaa.

Moshpit-sivu tai -kuva ei ole pyörinyt aktiivisesti hevimeteorologin mielessä.

– Mutta silloin tällöin se kuva välähtää päähän. Jos tulee puhe hevikeikoista tai festareista, niin kyllähän se niihin liittyviä ajatuksia kuvittaa.

Rockfestivaalit kuten Tuska olivat koronan takia pari vuotta tauolla. Kun ne viime kesänä palasivat, jatkoi Poutakin uskollisena perinnettään.

– Olin Tuskassa viime kesänä. Mutta ei miulla sinne mitään suoranaisia keikkatärppejä ollut.

Enemmän festivaalit ovat Poudalle sosiaalinen tapahtuma.

– Miulla on paljon kavereita, joita näkee lähinnä vain Tuskassa. Nykyään menen sinne muun kuin bändien takia.

Silti Pouta on suunnitellut muillakin metallifestivaaleilla käymistä.

– Tampereen Saarihelvettiä olen miettinyt.

– Mutta Tuskan sijainti Suvilahdessa on niin loistava. En tiedä, menenkö ikinä enää mihinkään, mistä ei pääse kotiin nukkumaan. Puoli tuntia, niin on kotona.

Muun muassa Sinistä huolehtiminen on vienyt aikaa Pekka Poudan musiikinkuuntelulta.

Pouta kertoo musiikinkuuntelun vähentyneen hänen elämässään muutenkin.

– Töitä joutuu tekemään ilman luureja, kun osa huomiosta on koirassa. Juokseminenkin on vähentynyt. Kuntosalilla taasen kuuntelen äänikirjaa, koska muuten treenistä saattaa tulla liian aerobinen.

Hevi lähtee soimaan silloin, kun Pouta tarvitsee ”raivoenergiaa”. Esimerkiksi silloin, kun hän vielä käy juoksemassa.

– Ja kyllä silloinkin ne vanhat Slayerit potkii yhä parhaiten.

Uutta musiikkia hän ei aktiivisesti etsi.

– Tidal-suoratoistopalvelua käytän. Sieltä tulee välillä vastaan jotain uudempaa. Livenä on eri juttu: jos kävisin aktiivisesti keikoilla, saattaisin löytää jotain uuttakin.

Nimistä Pouta mainitsee amerikkalaiset Slipknotin ja Lamb of Godin.

– Mutta aika vanhaa musiikkia sekin on... Yhden norjalaisen bändin ekaa levyä olen kuunnellut, se on tosi hyvä, mutta en mie sen nimeä muista. Ja sekin taitaa olla jo viisi vuotta vanha!

Myös moshpiteissä rymyäminen alkaa olla Poudalle jo mennyttä elämää.

– Jos edellisen kerran meni selkä muusiksi, niin pakkoko sitä on sitten uusiksi yrittää... Tämä tapahtui silloin, kun Anthrax oli viimeksi Tuskassa [2016]. Olin seuraamassa keikkaa siellä pitin seutuvilla. Taisin minä hetken siellä hyppiä, kun tömähti. Mutta selkä oli jo valmiiksi huonossa kunnossa.

Vaikka metallin jylinän tahdissa törmäillessä sattuu ja tapahtuu, kuuluu moshpitiin myös tarkka etiketti. Jos ringissä kaatuu, nostetaan ylös.

Lisäksi ”pittejä” on monenlaisia. On esimerkiksi Wall of Death, jossa yleisö jakautuu kahtia ja juoksee sitten toisiaan päin. Sitten on Circle pit:

– Se on sellainen piirileikki, jossa juostaan ympyrää. Sen keskellä on hauska olla. Se on sellainen tyven, rauhallinen paikka, josta on hyvä seurata keikkaa.

– Mutta ehkä paras paikka seurata keikkaa on pitin reuna. Siellä on eniten tunnelmaa. Etulaita taas on sellainen, jossa välillä jysähtää selkään.

Vaikka Poudan oma moshausharrastus on laskusuhdanteessa, riittää hänellä yhä ymmärrystä moiselle harrastukselle.

– Tutut on välillä ihmetelleet, että minkä ihmeen takia siellä hillutaan ja juostaan kehää... No siis, jos kuuntelee Slayeria tai jotain, niin pitääkö siinä muka istua ja taputella sivistyneesti? Jos musiikin on tarkoitus saada aikaan sellaista raivokasta energiaa, niin ei siinä pyöritellä peukaloita. Kyllä sinne mennään täysillä – hillumaan!