Aki Linnanahde sai yllättävän puhelinsoiton, ja nyt hän palaa televisioon – paljastaa oleellisen eron entiseen työhönsä

Syksyllä Radio Novan aamuohjelmassa lopettanut Linnanahde kertoo myös, millaista on tehdä podcastia tyttären kanssa.

Ensi vuoden alussa kaksi suomalaisten kestosuosikkia palaa MTV:lle.

Ensinnäkin: kanavan aamuohjelma Uutisaamu muuttaa nimensä takaisin legendaariseksi Huomenta Suomeksi 9. tammikuuta alkaen. Lisäksi sitä aletaan näyttää myös viikonloppuisin.

Toiseksi: ohjelman mukana ruutuun palaa myös juontaja Aki Linnanahde. Hän alkaa juontaa ohjelman viikonloppuja.

Häntä ei olekaan MTV:llä hetkeen aikaan nähty. Miehen aiempi tuotanto kanavalla on ollut 2010-luvun puolivälissä nähty keskusteluohjelma Enbuske & Linnanahde Crew.

– Kiva palata kanavalle monen vuoden tauon jälkeen. Uuteen taloon, joka on kuitenkin täynnä tuttuja ihmisiä.

MTV:n toimipaikka siirtyy vuodenvaihteessa Ilmalasta Vallilan Konepajalle.

Paluu televisiokasvoksi ei kuitenkaan ollut suunniteltu peliliike.

Hän sai puhelun.

– En tiennyt, että Maikkarilla suunnitellaan tällaista. Minulle soitettiin ja kysyttiin, että kiinnostaako tällainen. Kävimme keskustelut, ja idea kuulosti kivalta.

– Mutta se, että olen täällä, on sattumaa.

Linnanahde kertoi aiemmin syksyllä jäävänsä syrjään Radio Novan aamuohjelmasta.

Tätä hän perusteli perhesyillä: lapset ovat kasvaneet jo isoiksi. Enää yksi jälkikasvusta asuu kotona.

– Haluan kyläillä arki-iltoina lasteni luona. Katsoa yhdessä Netflixiä klo 21 jälkeen. Antaa heille sitä aikaa ja tukea, mitä he tässä elämäntilanteessa kaipaavat omien kiireidensä keskellä. Ihan riittävän kauan on tanssittu minun pillini mukaan, hän perusteli tuolloin.

Linnanahteen Huomenta Suomi -pesti kuulostaa edelliseen verrattuna leppoisalta. Lähetys alkaa entisen aamukuuden sijasta kello 8.55, eikä näitäkään aikaisia aamuja joka viikonloppu tule.

– Meillä on juontoparit ja viikonloput jo ensi keväälle merkattu kalenteriin. Eli kukaan meistä ei suinkaan ole täällä joka viikonloppu. Itse esimerkiksi teen noin yhden viikonlopun kuussa. Sekin on ajankäytöllisesti oikein kiva juttu.

Ensimmäisen kerran Linnanahde tullaan näkemään Huomenta Suomen ruorissa lauantaina 21. tammikuuta. Hänen lisäkseen ohjelmaa juontavat Antero Mertaranta, Joanna Kuvaja, Ira Hammermann, Niina Backman ja Lorenz Backman.

Linnanahteen ykköstyö on edelleen hänen nimikkopodcastinsa. Se on pyörinyt vuodesta 2020.

Eniten Linnanahdetta työllistää jatkossakin hänen oma podcastinsa Aki Linnanahde Talk Show.

– Sekin ilmestyy aina lauantaiaamuisin. Yli viisikymmentä jaksoa ympäri vuoden.

Tällä hetkellä Podimo-palvelussa ilmestyvän ohjelman tuottajana häärii Linnanahteen tytär Enna.

– Hän taitaa tälläkin hetkellä olla leikkaamassa traileria.

Millaista on sitten tehdä töitä perheenjäsenen kanssa?

– Jostain syystä meillä se on toiminut tosi kivasti. Ehkä joku voi ajatella, että otin tyttäreni mukaan, koska hän on tyttäreni, mutta hän nyt vain on työssään hyvä.

Enna-tytär on seikkaillut usein myös Linnanahteen Instagramissa. Radio Nova -pestin päättymisen jälkeen tyttärestä on tullut juontajan läheisin työkaveri.

Salaisuus toimivaan työsuhteeseen on Linnanahteen mukaan siinä, että kaksikko osaa erottaa työn ja vapaa-ajan toisistaan.

– Oltiin tuossa viikonloppu yhdessä, eikä puhuttu työasioista yhtään. Ja lisäksi meillä on ehkä sopivasti luonne-eroja: tyttäreni on minua fiksumpi ja rauhallisempi. Jos itse tykkään esiintyä enemmän, niin hän tykkää olla taustalla. Sekin on arvokasta ja tärkeää. Täytyy sanoa, että ei ole tullut mitään isoja tai pieniäkään konflikteja. Ovet eivät ole paukkuneet.

Podcastin lisäksi Linnanahdetta tullaan vielä kuulemaan myös Radio Novalla. Sen aika on kuitenkin vasta ensi kesänä.

– Näillä näkymin ei ennen sitä. Tulen tekemään kesällä Novan iltapäivää.