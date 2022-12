Meiju Suvaksen tunnustus tv:ssä saa muut täysin hämilleen – paljastaa hämmentävän seikan nimensä takaa

Vain elämää -kauden päätösjaksossa kuullaan jymypaljastus laulaja Meiju Suvaksen menneisyydestä.

Tänä syksynä startannut 13. Vain Elämää -kausi päättyy jouluisiin tunnelmiin.

Kauden päätösjaksossa Yona, Mikko Alatalo, Tommi Läntinen, Jyrki69, Pete Parkkonen, Erika Vikman ja Meiju Suvas kokoontuvat viimeisen kerran saman pöydän ääreen nauttimaan jouluisesta tunnelmasta. Jaksossa kuullaan artistien tulkintoja perinteisistä joululauluista, ja tulkintojen joukkoon mahtuu myös uusia kappaleita.

Ennen oman joulukappaleensa esittämistä laulaja Meiju Suvas kertoo yllättävän seikan omasta urastaan. Laulajan valitsema Christmas Time on kappale, jonka Suvas on tehnyt yhdessä veljensä kanssa.

– Tämä biisi on minulle todella rakas, koska se on se, jolla olen aikoinaan saanut levytyssopimuksen ja päässyt sisään levy-yhtiöön. Sävelsimme kappaleen aikoinaan yhdessä veljeni kanssa. Tätä versiota ei ole aikaisemmin esitetty, se on soinut radiossa kerran. Silloin nimeni oli Inka, Meiju kertoo.

Paljastus on hänen laulajakollegoilleen melkoinen jymy-yllätys.

– Inka?! Mitä?! Yona huudahtaa.

Meiju sanoo tehneensä levy-yhtiön edustajille selväksi, ettei hän halunnut tehdä musiikkia Inka-nimellä.

– Sanoin, etten koe olevani Inka, kyllä minä koen olevani Meiju.

Suvaksen esittämä Christmas Time on laulajan mukaan soinut radiossa vain kerran.

Suvas kertoi taannoin syntymäpäivähaastattelussaan Helsingin Sanomille hänen tulleen kutsutuksi demon perusteella PSO-levy-yhtiöön 1980-luvun alussa. Tällöin levy-yhtiö oli suunnitellut hänen taiteilijanimekseen Inkaa.

– Mulla oli hapsupaitoja ja tein itse sulkakoruja, joka paikassa oli sulkia. Siksi kai Inka. Mutta minä sanoin, etten koe olevani Inka. Minä olen Meiju ja sillä siisti, Suvas kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa.

Taiteilijanimestä kieltäytyminen ei ollut menestyksen este: monikymmenvuotisen uransa aikana Suvas on julkaissut 13 pitkäsoittoa ja voittanut muun muassa ensimmäisen Suomen diskotähti -palkinnon vuonna 2016.

Yksi artistin suurimmista hiteistä on vuonna 1992 julkaistu Pure mua -kappale, joka soi yhä tänäkin päivänä radioissa, festareilla ja karaokebaareissa.

Vain elämää Joulu -erikoisjakso Nelosella ja Ruudussa perjantaina klo 20.